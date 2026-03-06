La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

La frase de Rodrigo De Paul sobre el posible casamiento con Tini Stoessel (Telefuturo)

Luego de su serie de conciertos en Tecnópolis, Tini Stoessel se propuso llevar las canciones y el concepto de su álgum FUTTTURA por diferentes países. Antes de su show en Asunción del Paraguay, la cantante visitó los estudios de Telefuturo para conversar de diferentes aspectos de su carrera. Y no esquivó el ámbito personal. En plena entrevista, hizo una videollamada con Rodrigo De Paul y una frase del futbolista sembró todavía más interrogantes sobre la tan mentada boda, un asunto sobre el que hay más dudas que certezas.

Frente a la consulta de los conductores, Tini mostró su anillo y realizó una videollamada en directo con De Paul, lo que generó una reacción inmediata en el estudio y entre los espectadores. “Tini dijo que se casa con vos a fin de año”, bromeó el conductor, algo que la cantante nohabía dicho y se encargó de aclarar: “Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”, se defendió. “La conozco, no creo que haya dicho eso”, avaló el deportista.

Pero sin confirmación a la vista, los deseos están firmes. “Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está”. Y el futbolista sumó una frase que calzó justo entre las versiones: “Lo único que puedo decir es que en fin de año tengo vacaciones”. El intercambio, acompañado de gestos cómplices, reforzó la atención sobre la relación.

Cabe mencionar que en declaraciones previas a De 12 a 14, la cantante abordó el tema sin esquivarlo y expresó abiertamente su deseo de dar ese paso junto al jugador de la selección argentina. Aunque evitó confirmar una fecha, dejó en claro que existe la intención de formalizar el vínculo: “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”, señaló.

Tini habló de su posible casamiento con Rodrigo De Paul sin negar la información

En el mismo reportaje, Tini Stoessel habló sobre el presente de su vida personal, mencionando que alcanzó una etapa de estabilidad y bienestar: “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”, afirmó. Este equilibrio, explicó, se traslada a su carrera artística y a la puesta en escena de su actual gira. La artista resaltó la importancia del acompañamiento de su círculo cercano, tanto de su pareja como de sus amigas, y sostuvo: “Está todo tan bien que no lo quiero quemar”.

Mientras Tini sigue adelante con su agenda y Rodrigo continúa en el Inter Miami sin perder la vista en el Mundial, las versiones sobre la boda no cesan. El lugar elegido sería el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, un espacio conocido por su perfil reservado y por haber sido escenario de celebraciones de otras figuras del espectáculo. La fecha estimada se ubica hacia fin de año, entre el 20 y el 28 de diciembre, lo que permitiría la presencia de Rodrigo De Paul y facilitaría la llegada de invitados internacionales.

A pesar del hermetismo que caracterizó la relación, la reciente apertura de Tini Stoessel en los medios y la filtración de detalles sobre la posible boda incrementaron el interés y las especulaciones. En redes sociales, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, interpretando las declaraciones como una señal concreta de avance en la pareja.

La combinación entre el presente artístico de Tini Stoessel y la expectativa sobre su vida privada refuerza la atención mediática en cada paso de la artista. El desarrollo de la gira y la posibilidad de un anuncio formal sobre el casamiento mantienen el interés tanto de la industria del entretenimiento como de sus seguidores más fieles.