En medio del escándalo con Tini Stoessel, dos exparejas de Emilia Mernes lanzaron indirectas contra la cantante

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes

Hasta esta miércoles, lo que parecía ser una tensa relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes terminó por transformarse en un escándalo. Todo comenzó cuando Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes, Tuli Acosta y Taichu dejaron de seguir en Instagram a la oriunda de Entre Ríos. Como si fuera poco, en las últimas horas, dos exparejas de la intérprete de “Cuatroveinte” decidieron lanzar duras indirectas hacia la cantante.

La tensión aumentó cuando Joel Pimentel y Fer Vázquez se pronunciaron en redes. El primero en hacerlo fue Joel, relacionado con Emilia en 2019, quien publicó en X: “Tarde o temprano todo sale a la luz.” Esta frase fue interpretada como una indirecta sobre su pasado junto a la artista y se viralizó rápidamente.

Poco después, Fer Vázquez, exnovio de Emilia Mernes, compartió la publicación de Pimentel en sus historias, amplificando el efecto del mensaje y alimentando más rumores en las redes sociales. El gesto de ambos exnovios fue considerado una intervención activa y disparó nuevas teorías sobre tensiones previas.

Esta cadena de unfollows y mensajes crípticos encaja en una tendencia previa de distanciamientos en la música urbana argentina. A mediados de febrero, María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en redes y sumó un mensaje ambiguo interpretado como el cierre de su relación.

La ausencia de “Los del Espacio” en los conciertos de Becerra en River Plate, a comienzos de 2025, fue percibida como otra señal de grietas internas, acentuada por la difusión de una imagen de chat grupal sin la presencia de la cantante. Desde noviembre de 2024, circulaban rumores sobre su salida, lo que reforzó la percepción de quiebres y reconfiguraciones de alianzas.

Las exparejas de Emilia Mernes se suman al escándalo con mensajes picantes en redes

Tampoco ha habido explicaciones oficiales en el plano privado o público. En encuentros sociales recientes, como el cumpleaños de Lizardo Ponce, tanto Stoessel como Mernes mantuvieron la distancia, ubicándose en mesas separadas pese a compartir amistades.

La última colaboración en vivo registrada entre ambas artistas se remontó a octubre de 2024 en un show de Mernes en Vélez Sarsfield. Unos meses antes, actuaron juntas en “La_Original.mp3” durante los Premios Lo Nuestro en Miami, un evento entonces celebrado, pero que hoy adquiere nuevos matices.

Si bien, en abril de 2025, ambas colaboraron en “Blackout”, junto a Nicki Nicole, la relación se fue enfriando poco a poco. Las señales digitales —unfollows, ausencias en eventos— han sido interpretadas por seguidores y observadores como declaraciones no explícitas, marcando el pulso de un vínculo cada vez más distante.

La sucesión reciente de gestos y respuestas confirma que la relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel atraviesa uno de sus periodos más fríos, con los vínculos digitales como termómetro de su nueva realidad personal y profesional.

El gesto de Tini y la reacción en cadena de su círculo cercano parecen marcar el final de una etapa y la confirmación de que la relación entre ambas artistas atraviesa su momento más frío. Entre rumores, especulaciones y gestos en redes que valen más que mil palabras, el fandom sigue de cerca cada movimiento, a la espera de una declaración o una reconciliación. La escena urbana argentina suma así un nuevo capítulo de rivalidades y alianzas, donde cada click puede cambiar el mapa sentimental y profesional de sus protagonistas.

Joel Pimentel y Fer Vázquez: los ex de Emilia Mernes que agitan la polémica con Tini Stoessel

En SQP (América), Yanina Latorre explicó que el conflicto entre “La Triple T” y la intérprete de “Perdonarte, ¿Para qué?” surgió durante el receso laboral de Tini en 2024. En ese período, varias bailarinas y un maquillador que trabajaban con Tini comenzaron a colaborar con Emilia. Cuando Tini retomó su actividad, intentó reincorporar a esas profesionales a su equipo, pero ellas optaron por continuar trabajando con Emilia Mernes. “Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’”. Esto no ocurrió y, según el entorno de la ex Violetta, se interpretó como una falta de lealtad profesional.

Latorre también contó que Emilia sumó al estilista que asistía a Tini, incluyendo un maquillador especializado en un tipo de maquillaje particular para la cantante. Tini había recomendado a estos profesionales durante su pausa, con la expectativa de volver a trabajar con ellos al regresar. Sin embargo, la decisión de estos integrantes de permanecer junto a Emilia profundizó la distancia entre ambas artistas.

Según Latorre, el conflicto superó el simple recambio de equipo y puso de manifiesto una competencia por retener a los mejores talentos técnicos y artísticos. “Por eso en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente”.