El efusivo mensaje de Tom Holland al Gaucho Araña, un fan argentino que hizo su versión local de Spider-Man

El mensaje de Tom Holland al Gaucho Araña, un argentino que hizo su versión gauchesca de Spider-Man

A tan solo horas de que se conociera el trailer de la nueva película de Spider-Man, un gesto de Tom Holland sacudió a la Argentina. El actor británico manifestó su cariño por el país al saludar y reconocer al “Gaucho Araña”, un fan oriundo de la provincia de Misiones que hizo su representación del héroe en el folclore nacional.

El mensaje directo del artista generó entusiasmo en redes sociales y marcó un hito para la cultura pop local. “Hola Rubén, muchas gracias por tu fantástico trabajo. Y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el trailer de Spider-Man: Brand New Day. Nunca he estado en Argentina, pero me encantaría ir. Así que gracias por representarla. Nos vemos pronto”, dijo Holland mirando a cámara.

El reconocimiento del actor británico proyectó la creación de Rubén Ojeda y a la ciudad de Misiones al centro de la atención internacional. El protagonista de la saga de Hollywood valoró el trabajo del argentino, quien transformó la imagen del superhéroe internacional adaptándola a símbolos nacionales como el poncho y el mate, y destacó la importancia de mostrar la diversidad cultural del personaje a escala global.

Del otro lado, la emoción de Rubén Ojeda era incontenible. “¿Qué? El sueño de todo fan de Spiderman: recibir un saludo del mismísimo Tom Holland. Cuando vengas espero conocerte en persona”, comenzó diciendo en la descripción del video compartido junto a emojis de araña y caras con lágrimas.

El traje de Rubén Ojeda que fue distinguido por Tom Holland (Instagram)

Acto seguido, el argentino manifestó su felicidad con emojis celestes y blancos, su agradecimiento a Holland y su deseo de conocerlo pronto: “Es un nuevo día para mí. Ser el destacado entre tantos fanáticos me llena de orgullo. Estoy muy feliz de representar a mi Argentina. Agradecido infinitamente. También agradezco a todas las personas que me siguen y apoyan el arte y la cultura”.

La versión argentina de Spider-Man, ideada por Rubén Ojeda, combina el clásico traje rojo y azul con indumentaria gauchesca, como el poncho, el mate y las boleadoras. Esta adaptación del joven, que incluye elementos del folclore como pasos de baile y bombo legüero, logró viralidad en plataformas digitales y atrajo el interés internacional.

Ojeda definió su propuesta creativa como una forma de “fusionar mundos y universos”. En su enfoque, el héroe deja de usar lanzatelarañas y porta boleadoras, actuando como embajador cultural en festivales del país. El impacto digital de su personaje llevó a que Sony Pictures lo incorporara en la campaña internacional de la película.

La campaña de lanzamiento de “Spider-Man: Brand New Day” incluyó testimonios de fanáticos de distintos países, quienes participaron en una cadena digital en la que etiquetaban a otros para contar su vínculo con el superhéroe. El cierre de esta secuencia global fue la intervención del Gaucho Araña, que apareció en el tráiler bailando música folclórica, destacando la singularidad de la propuesta de Ojeda.

(Marvel Studios)

En el tramo final de la promoción, el eje se trasladó a Nueva York. Allí, Tom Holland encabezó el evento central en la cima del Empire State Building, donde presentó el tráiler completo ante miles de seguidores, y se anunció la iluminación del rascacielos con los colores tradicionales del personaje. El gesto consolidó la integración de la creatividad argentina y el reconocimiento a las distintas formas de vivir el fenómeno Spider-Man.

El mensaje de Tom Holland a Rubén Ojeda se transformó en un motivo de orgullo para los fanáticos argentinos y amplió la representación del país en el universo Marvel. La expectativa aumenta ante la posibilidad de una visita del actor británico, quien celebró el aporte local y valoró a quienes reinventan a los superhéroes con identidad propia en escenarios lejanos.