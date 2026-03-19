El sugestivo mensaje de Cazzu en medio de la interna entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

La artista publicó un mensaje contundente sobre la rivalidad femenina justo cuando el distanciamiento entre Emilia, Tini y Becerra es tema central en la música urbana

El enfrentamiento entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes se convirtió en el tema del momento en el pop argentino. El distanciamiento entre las tres referentes de la música urbana no solo generó repercusiones en redes sociales y programas de espectáculos, sino que también despertó una ola de especulaciones, alianzas y teorías sobre la “interna” femenina en la industria. En medio de este contexto, una de las voces más influyentes del género, Cazzu, eligió pronunciarse en redes con un mensaje breve pero contundente que apuntó directo a la raíz del problema.

“El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder”, escribió la artista jujeña en la primera parte de su publicación, marcando un posicionamiento claro y alejándose de las especulaciones puntuales sobre sus colegas. Cazzu, que suele ser muy reservada en cuanto a las polémicas mediáticas, optó por una mirada estructural y cuestionó la lógica con la que se construyen las rivalidades en el ambiente artístico.

“La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político”, profundizó en el mismo mensaje, dejando en claro que, para ella, los enfrentamientos entre mujeres no son inocentes y responden a una forma de dividir y debilitar a las figuras femeninas en el espectáculo.

El mensaje de Cazzu en medio de la controversia entre sus colegas en las redes (Instagram)

El gesto de Cazzu es aún más relevante considerando su propio historial en la escena urbana. En el pasado, la artista se mostró cercana a las tres protagonistas de la pelea actual, aunque también atravesó sus propias tensiones, especialmente con Becerra. En su caso, los rumores de conflicto se remontan a mediados de 2022, cuando J Rei, hoy prometido de María y expareja breve de Cazzu, se volvió el centro de una supuesta traición. Pese a haber colaborado musicalmente en dos ocasiones y de mostrarse en las redes como amigas, la relación se enfrió tras el inicio del romance entre María y J Rei, y para muchos, ese fue el principio del distanciamiento.

En paralelo al mensaje de Cazzu, el conflicto entre Tini y Emilia también sumó nuevas aristas. En el programa SQP (América), Yanina Latorre explicó que el distanciamiento entre La Triple T y la intérprete de “Perdonarte, ¿Para qué?” se habría originado durante el receso laboral que Martina tomó en 2024. Según la panelista, varias bailarinas y un maquillador que trabajaban con Tini comenzaron a colaborar con Emilia en ese período. Cuando Stoessel retomó su actividad, intentó reincorporar a esas profesionales a su equipo, pero ellas optaron por seguir trabajando con la entrerriana.

A mediados de 2022, Cazzu y María Becerra vivieron tensos momentos luego de que la última comenzara a salir con su ex, J Rei

“Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’”, relató Latorre sobre la expectativa de Tini de volver a trabajar con su equipo original. Sin embargo, esto no ocurrió y, según el entorno de la exVioletta, fue interpretado como una falta de lealtad profesional, una grieta que se fue profundizando con el tiempo.

La polémica también incluyó a otros miembros del staff: Emilia incorporó al estilista y al maquillador especializado que solían trabajar con Tini, sumando un nuevo motivo de tensión. “El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente”, aseguró Latorre. “Por eso en el ambiente la llaman ‘La chorizo de equipos’”, agregó, dejando en claro que el conflicto superó el simple recambio de colaboradores y se transformó en una competencia por retener a los mejores talentos técnicos y artísticos de la escena urbana.

En este clima de divisiones y señales públicas, como el reciente gesto en redes de Antonela Roccuzzo a Emilia, el mensaje de Cazzu cobra aún más peso. Su reflexión invita a repensar la forma en que se construyen y se alimentan las rivalidades femeninas en la industria musical, y resalta la importancia de la sororidad frente a las presiones externas.

Por ahora, más allá de las indirectas o las especulaciones, ni Tini, ni Emilia ni María dieron explicaciones públicas sobre el trasfondo del conflicto. Mientras tanto, el fandom sigue atento a cada movimiento en redes y a la espera de un posible acercamiento o, al menos, de una tregua en la interna pop que mantiene en vilo a toda la escena musical argentina.