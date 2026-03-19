Charly García y el arte: “encuentro” en el Malba con Antonio Berni

El músico recorrió el museo junto a su dueño, Eduardo Constantini

¡Dos potencias se saludan! O mejor, se encuentran. Es cierto, no en persona, pero sí a través del arte, nunca mejor dicho...

Es que Charly García protagonizó una visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires que captó la atención de público y trabajadores por el simbolismo de su recorrido y el cruce generacional que representó. Durante su visita, García se detuvo especialmente frente a “Manifestación”, una de las obras más reconocidas de Antonio Berni, consolidando el encuentro entre dos figuras centrales de la cultura argentina contemporánea, en un contexto que refuerza el lugar del museo como referencia artística latinoamericana.

Realizada en 1934, la pintura “Manifestación” retrata una protesta obrera en tiempos de crisis social y, de acuerdo con el relato brindado por el medio fuente, con los años adquirió el valor de imagen emblemática del arte regional. García, acompañado por Mecha Íñigo, se desplazó en silla de ruedas y siguió las explicaciones de las guías ante la creciente expectativa de los visitantes presentes en el Malba.

Chaly, en el Malba, posando junto a "Manifestación", el clásico cuadro de Antonio Berni, obra emblemática de la Colección Costantini

La presencia de García, sonriente y animado según los testimonios recogidos por el medio fuente, propició una serie de fotografías junto a trabajadores y asistentes del museo antes de retirarse. Uno de los momentos más destacados fue el encuentro del músico con la obra de Berni, cuya influencia en el arte argentino del siglo XX es equivalente a la impronta de García en la música popular nacional.

Charly García frente a Berni: dos trayectorias centrales del arte argentino

Charly García consolidó una carrera que abarca varias generaciones, marcada inicialmente por su trabajo en Sui Generis y continuada en una extensa etapa como solista. Su aporte, más allá de la música, se distingue por una búsqueda constante de innovación y una sensibilidad artística particular. Este posicionamiento lo inscribe, según el medio fuente, como un referente cultural difícil de disociar del pulso social del país.

Charly es recibido en el Malba por Eduardo Costantini, el dueño de casa

En paralelo, la obra de Antonio Berni —responsable, además, de las célebres series de Juanito Laguna y Ramona Montiel— se caracteriza por la combinación de experimentación formal y una mirada social aguda. “Manifestación” se ha convertido a través de las décadas en un emblema del compromiso y la potencia estética de Berni, estableciéndose como una de las piezas más relevantes del museo.

El Malba, fundado en 2001, reúne en su colección permanente obras fundamentales de artistas de la región. Según el medio fuente, se ha consolidado en poco más de dos décadas como un espacio clave del arte de América Latina y un punto de encuentro insoslayable para la cultura de Buenos Aires.

Charly, en el Malba, y su última grabación, "La lógica del escorpión"

El paso de Charly García por el Malba y su encuentro frente a “Manifestación” recrearon, en una sola imagen, el diálogo entre dos universos creativos cuyo legado continúa vigente.

Con Gieco en Punta...

Y así como esta vez la salida marcó “al museo”, hace unas semanas, el verano en Punta del Este vivió un momento inesperado y cargado de emoción: Charly reapareció en público y volvió a demostrar que su magnetismo sigue intacto.

Amigos eternos (desde los '70), León le regaló a Charly una remera de Steely San, una de sus bandas favoritas

En Punta Ballena, el ícono del rock argentino sorprendió al presentarse de imprevisto en un show de su amigo León Gieco, quien estaba acompañado por la murga Agarrate Catalina. La presencia de Charly marcó la noche, regalando una postal inolvidable para los fanáticos y músicos que lo vieron llegar en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, esbozando sonrisas y gestos de complicidad.

La expectativa por una posible aparición sorpresa de Charly en el escenario se sumó al clima general de entusiasmo entre el público y los músicos.La sola presencia del artista generó una revolucióny anticipó días de descanso, reencuentros y, quizás, nueva música en vivo. Para los que estaban allí, la escena fue un recordatorio del lazo especial que García mantiene con el público uruguayo y de cómo, aun en la intimidad de una escapada, su sola presencia es motivo de celebración colectiva.

En Punta del Este, hubo encuentro entre León y Charly

El magnetismo de Charly no solo residió en su figura, sino también en los lazos que lo unen con otros referentes de la música argentina y uruguaya. El cruce de caminos con Gieco, Agarrate Catalina y el Zorrito Von Quintiero en una misma noche dejó una muestra del valor de la amistad, la complicidad y la historia compartida sobre y fuera del escenario. Testigos de distintas épocas y protagonistas de algunas de las páginas más recordadas del rock nacional, los músicos volvieron a encontrarse, esta vez desde el costado del escenario mientras disfrutaba de la música, en una noche que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.