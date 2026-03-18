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La impactante invitación que recibió Ángela Torres para dar un paso clave en su carrera: “Es una bomba total”

La cantante no solo disfruta de su romance con Marcos Giles, sino que celebra la noticia que compartirá escenario con una gran artista en Córdoba

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Tini Stoessel invitó a Ángela Torres sus shows de Futttura

Actualmente, Ángela Torres vive uno de los mejores momentos de su vida. Tras meses de idas y vueltas con Marcos Giles, la pareja oficializó su romance, transformándose en una de las parejas más queridas de la actualidad. Como si fuera poco, la sobrina de Diego Torres no solo es afortunada en el amor, sino también en el trabajo. En las últimas horas se conoció la impactante oportunidad que le llegó y que marcará el próximo paso de su carrera musical.

Todo comenzó cuando Gustavo Méndez contó la novedad en su programa de streaming. “Tengo los invitados de Tini. Voy a dar dos hoy y dos mañana. Uno ya se sabe que es Maxi Espíndola, así que Maxi Espíndola adentro. O sea, él está confirmadísimo. Maxi Espíndola. Y la segunda es una bomba total que no se lo espera nadie. No sé qué tema va a cantar, pero es una bomba total”, empezó diciendo antes de revelar el enigmático en Los del Abasto por Love stream.

Luego, el periodista contó: “Estoy en condiciones de confirmar que quienes vayan a ver a Tini Stoessel van a ver en vivo por primera vez a Tini Stoessel con Ángela Torres. Ella va a estar presente cantando en el Kempes con Martina Tini Stoessel”.

Ángela Torres sorprendió en el
Ángela Torres sorprendió en el Samsung Stage de Lollapalooza 2026 con un repertorio diverso, mezclando temas bailables y canciones introspectivas de su álbum 'No me olvides' (Jaime Olivos)

Torres viene de vivir uno de los momentos más brillantes de su carrera en la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026. Allí, la cantante reunió a miles de asistentes durante su show en el Hipódromo de San Isidro. Ángela fue una de las figuras centrales del día, presentándose en el Samsung Stage ante una audiencia numerosa.

El disco debut de Ángela
El disco debut de Ángela Torres, 'No me olvides', refleja su madurez artística y consolida su identidad en la escena musical argentina

Torres, quien en 2025 lanzó su primer álbum No me olvides, compartió imágenes y mensajes en redes sociales que reflejaron su agradecimiento hacia el público por el momento vivido. En las publicaciones, la artista mostró escenas del recital y momentos junto a sus seguidores.

Hija de Gloria Carrá y sobrina de Diego Torres, Ángela desarrolló su propio recorrido en la música después de experiencias previas en televisión y teatro. El disco “No me olvides” explora el pop con una propuesta actual, abordando temas personales y emocionales.

Ángela Torres formará parte del
Ángela Torres formará parte del show de Tini Stoessel

Durante el concierto, interpretó canciones como “OOPS!”, “NO ME OLVIDES” y “FAVORITA”, enfocadas en el baile, así como otras piezas de tono introspectivo, entre ellas “PLACARD”, “LUZ ROJA”, “MAL”, “DEMASIADO”, “VÉRTIGO” y “SUPERHÉROE”. El repertorio incluyó momentos de experimentación electrónica con temas como “FRIKI” y “DONDEESTANMISAMIGOS”.

La carrera musical de Ángela
La carrera musical de Ángela Torres se potencia tras su exitoso show en la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro (Jaime Olivos)

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de “Como la cigarra”, obra de María Elena Walsh, en homenaje al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante la presentación, Torres se refirió a la importancia de recordar hechos históricos y recibió una ovación del público.

Tras bajarse del escenario, la cantante siguió compartiendo con sus seguidores el detrás de escena y la repercusión de su show. Los mensajes de apoyo, las fotos junto a fanáticos y las imágenes del predio lleno de gente confirmaron que la jornada fue mucho más que un simple recital: fue una celebración colectiva del presente de la artista y un anticipo de todo lo que aún le queda por recorrer.

Así, la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 tuvo en Torres a una de sus grandes protagonistas, con un show en el que la emoción, la memoria y la música se dieron la mano para escribir una página inolvidable en la historia del festival. Con la energía de los nuevos hits, la profundidad de sus letras y la empatía con el público, Ángela dejó en claro que su nombre ya es una referencia propia en la escena nacional, y que el camino que viene será, sin dudas, igual de luminoso y desafiante.

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