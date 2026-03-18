El inesperado elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Quedé hipnotizada”

Jimena Barón hipnotizada por una participante (Video: Es mi sueño. El Trece)

La noche del martes en “Es mi sueño” dejó uno de los momentos más comentados de la noche televisivia. Jimena Barón, en su rol de jurado, sorprendió a todos al halagar abiertamente a una participante tras su presentación, generando risas y desconcierto tanto en el estudio como en las redes sociales.

La protagonista del episodio fue Belén, quien eligió interpretar “Mi Tierra”, el clásico de Gloria Estefan, ante la atenta mirada del jurado y la conducción de Guido Kaczka. Desde el inicio, la participante se mostró segura y con alegría, un rasgo que destacó durante toda su performance.

Al finalizar la actuación, llegó el comentario que marcaría la jornada. Jimena Barón, sin rodeos, expresó: “Belén... tan divina sos. Yo sí puedo decirlo y ellos no... ¡tenés un cu..!”. La frase dejó a la concursante, que actualmente reside en México, visiblemente sorprendida y sin palabras por unos segundos. Con humor, Belén respondió: “Gracias, lo trabajo mucho”, lo que desató las risas entre los presentes y alivió la tensión del momento.

Lejos de quedarse en el primer halago, “La Cobra” continuó con su sinceridad característica: “Wow, quedé hipnotizada. Me costaba. Decía ‘está cantando, está cantando, soy jurado, está cantando’”. Este segundo comentario reforzó la espontaneidad con la que se vivió la escena y mostró la naturalidad con la que la artista se relaciona con los participantes.

La participante Belén es reconocida por su energía positiva y su interpretación de “Mi Tierra”, clásico de Gloria Estefan, en el certamen

Además de destacar su físico, Jimena analizó la interpretación de Belén donde fue más crítica. Valoró su alegría sobre el escenario, pero hizo hincapié en un detalle que, según su visión, faltó en la presentación: la identidad argentina. “Me encantó tu alegría. Lo que a mí me pasó, sabiendo que sos argentina y que vivís en México, es que cuando empezaste a cantar eras como más mexicana que argentina, y empezaste a hacer algo como con la manera de hablar, como una cosas que es divertida, pero a mí me hubiese gustado escuchar esta canción tan de Gloria Estefan por una argentina, con el modo de hablar argentino. Cantas divino, pero eso me faltó, que esté tu extrañitis de la manera de hablar nuestra en esta versión para este programa”, concluyó la artista, justificando su decisión de no subir la palanca.

Jimena Barón protagoniza el momento más viral de “Es mi sueño” con un halago sorpresivo a una participante en televisión.

De este modo, aunque Belén no logró pasar de ronda en el certamen, se llevó no solo el reconocimiento a su trabajo vocal y su esfuerzo, sino también un momento de gran visibilidad generado por los comentarios de la jurado. La participante agradeció la devolución y tomó con humor el inusual halago, demostrando soltura y simpatía ante las cámaras.

La dinámica que se generó en el estudio tras el comentario de Jimena Barón evidenció la influencia de los jurados en el clima del programa. Los integrantes del panel, acostumbrados a evaluar desde lo técnico, encontraron en la espontaneidad de Jimena un punto de quiebre que distendió la situación, permitiendo a los concursantes mostrarse en una faceta más relajada.

Jimena Barón resalta la falta de identidad argentina en la versión presentada por Belén y explica por qué no avanzó de ronda

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios comentaron tanto la actitud de la jurado como la reacción de la participante. El fragmento fue compartido en diversas plataformas, multiplicando el alcance del programa y generando nuevas conversaciones en torno a los límites del humor y la espontaneidad en la televisión en vivo.

Belén, por su parte, se llevó el reconocimiento de haber protagonizado una de las escenas más comentadas de la jornada televisiva. Aunque su paso por Es mi sueño no continúe, su presencia quedó marcada por la repercusión de un halago inesperado que cruzó la barrera del estudio y se instaló en la conversación pública.