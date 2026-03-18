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Benjamín Vicuña habló del presente del cine argentino: “La situación que está viviendo es prácticamente agónica”

En charla exclusiva con Teleshow, en medio de la avant premiere de Solo Fanáticos, el actor se refirió a la actualidad de la industria, la vitalidad del teatro y su participación en el film de producción independiente

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Benjamín Vicuña, Leonardo Damario y
Benjamín Vicuña, Leonardo Damario y la China Kruger posan sonrientes en la avant premiere del filme "Solo fanáticos". (RS Fotos)

El estreno de Solo fanáticos marca un cruce entre el riesgo artístico y el pulso de una industria en crisis. Benjamín Vicuña, uno de los rostros centrales del film, no esquiva la emoción al hablar de su participación. “Me parece jugado, arriesgado. Me parece caótica y que también desde la rabia y el caos nace un lenguaje”, dijo en charla exclusiva con Teleshow, y en esa confesión se filtra el pulso de un proyecto distinto. Su presencia, junto a figuras como Antonella La China Kruger, Nacha Guevara, Emilia Attias, Turco Naim, Rafael Spregelburd y Donato de Santis en su debut actoral, dan sustancia a una historia que se atreve a mirar de frente los límites entre negocio y exposición en el mundo digital.

La trama sigue a una creadora de contenido erótico, pero es el trasfondo de la película el que enciende la convicción de Vicuña. “Primero quise colaborar, ayudar, entendiendo la situación que vive el cine. Quise ser parte también de esta movida de cine independiente, y probarme también en otros roles”, explicó, sin ocultar cuánto significa para él apostar por este tipo de narrativa en un contexto adverso. “Vengo de estar filmando con Alex de la Iglesia y llegué acá un poquito tarde, pero poder estar acá con mis compañeros acompañando, me parece que es la que va”, destacó en la avant premiere del filme.

El reconocimiento previo a su estreno, con la mención honorífica en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine), validó el abordaje de temas incómodos: maternidad, deseo, representación en la era digital. Para Vicuña, esos riesgos son atributos imprescindibles y destacó en ese sentido el rol del director, Leonardo Damario: “Me parece que Leo es valiente, se la juega, incomoda. Claro, son factores y atributos que son necesarios hoy para el cine y para la sociedad”, sostiene.

El actor Benjamín Vicuña sonríe
El actor Benjamín Vicuña sonríe mientras asiste a la avant premiere de la película "Solo fanáticos", posando junto al póster promocional del filme. (RS Fotos)

Durante 77 minutos, la película desafía las barreras de la intimidad y la economía de la atención. La presencia de La China Kruger como protagonista, junto al propio Vicuña y un grupo que cruza generaciones y estilos, fue clave para dar voz a una generación que enfrenta la exposición digital como parte cotidiana de la vida. La película se inserta así en un debate urgente, y la respuesta del público y los festivales anticipa su lugar en la temporada.

El lazo entre los intérpretes y la apuesta por un cine que incomoda, para Vicuña, se resumen en una búsqueda colectiva: “Me parece que también desde la rabia y el caos, nace un lenguaje”. Esa frase, como un manifiesto, atraviesa el espíritu de la película y la voluntad de sus creadores.

La mirada del intérprete sobre el presente de las artes escénicas no es aséptica. Cuando habla del teatro, lo hace con calidez: “El teatro goza de muy buena salud. Básicamente muchos estrenos, muchos compañeros y compañeras que fueron al teatro a encontrar no solo su hogar, sino que también su sustento económico. El público acompaña, hay mucha oferta y eso es muy bueno también”.

Benjamín Vicuña, el director Leonardo
Benjamín Vicuña, el director Leonardo Damario y la actriz China Kruger posan juntos en la alfombra roja durante la avant premiere de la película Solo Fanáticos. (RS Fotos)

Al cine, en cambio, lo describe con crudeza: “El cine, bueno, ya sabemos la situación que está viviendo, es prácticamente agónica y por lo mismo hay que acompañar y apoyar porque el cine nunca muere”. Para él, la resistencia es parte del ADN de la creación audiovisual: “Vamos a seguir contando historias, diferentes formas, diferentes maneras, diferentes plataformas, pero se va a seguir haciendo cine siempre”.

Fue en ese punto que convocó ejemplos internacionales, como el de Kevin Costner “que produjo su última película y la estrenó en Cannes diciendo que hipotecó su casa. En todo orden de cosas el cine es muy riesgoso, es muy difícil”. Luego cita a Pedro Almodóvar para subrayar que la fragilidad es transversal al cine hispanoamericano. “Nadie le pide nada a nadie, no mendiga, pero es difícil y a veces se debe acomodar”, reflexionó. Reconoció además que tanto Chile como la Argentina “son por el momento industrias bastante frágiles” y necesitan incentivos para sobrevivir.

“Muchas veces necesitan subvención o incentivos, como en el caso de Uruguay, España u otros países, o México... incentivos a veces tributarios, impositivos, para también acompañar la creación de nuevas audiencias”, aseguró sobre el mercado audiovisual.

El actor Benjamín Vicuña asiste
El actor Benjamín Vicuña asiste a la avant premiere de la película "Solo fanáticos", posando con una sonrisa y luciendo su característico estilo en el evento. (RS Fotos)

La agenda profesional del actor atraviesa un comienzo de año agitado. Termina una película junto con Adrián Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Alex de la Iglesia, y comienza los ensayos de Secreto en la Montaña con Esteban Lamothe y bajo dirección de Javier Daulte. “Arrancó movido, con mucho trabajo, gracias a Dios. Termino la película y empiezo el lunes próximo a ensayar la obra de teatro”, contó, y el entusiasmo por “mucha ficción por delante” se escucha en su voz.

Al final, cuando la charla deja los grandes temas y se posa en su vida personal, Vicuña baja el tono, pero no la sinceridad. A la pregunta sobre el amor, responde: “Bien, tranquilo. Muy contento”, para luego continuar posando para quienes se encontraban en la presentación del nuevo film.

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