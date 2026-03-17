Oriana Sabatini reveló el origen del nombre de su hija y cómo convenció a Paulo Dybala: “Estaba obsesionada”

A un mes de ser mamá por primera vez, la modelo contó cómo eligió el nombre Gia (Video: Sería Increíble-Olga)

El 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez en Roma, dándole la bienvenida a la pequeña Gia. Desde que la noticia del embarazo se hizo pública, las especulaciones sobre el nombre de la beba no tardaron en aparecer y muchos asumieron que estaría conectado con el mundo de Harry Potter, saga de la que Oriana es fan declarada.

Sin embargo, la cantante siempre mantuvo el misterio, dando apenas algunas pistas en entrevistas, como cuando contó en Sería Increíble (Olga) que el nombre estaba inspirado en un personaje de película que la había marcado de adolescente.

Ahora, con Gia ya en brazos, Oriana volvió al programa de Nati Jota y reveló finalmente el origen del nombre. “Le puse Gia... Me encanta porque nadie lo adivinó. Todos pensaban que le iba a poner Hermione”, bromeó. Y aclaró: “Por la peli de Angelina Jolie. Yo a los dieciséis tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie. De hecho, creo que aprendí a usar los cuchillos mariposa por esa peli, vivía con uno en la cartera. Y me acuerdo que la vi y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo y dije: ‘Qué cool, yo el día de mañana, si tengo una hija, quiero que se llame Gia’”.

La foto con la que anunciaron Oriana y Paulo la llegada de Gia (Instagram)

Oriana confesó que la decisión venía de tiempo atrás: “Hace un montón de tiempo. Igual nunca me imaginé que yo iba a ser madre de mujer, pero cuando me lo dijeron era obvio que iba a tener este nombre”. El que no estaba tan de acuerdo era Dybala, quien dudaba al respecto.

Para poder convencer a su marido recibió la ayuda de gente de su confianza: “Hubieron ahí unas negociaciones de las cuales Claudia Villafañe, Gianinna, fueron todas partícipes. En una cena acá en casa me ayudaron a negociar y estuvo bien”. Finalmente, la cantante se mantuvo firme: “Yo también fui muy concreta con quiero que sea este nombre. Y no va a ser otro nombre. Necesité un poquito de apoyo para convencerlo”.

Gia es la película que Angelina Jolie estrenó en 1998 y que protagonizó cuando tan solo tenía 22 años. En el filme interpreta a Gia Carangi, la mujer que fue considerada como una de las primeras supermodelos de la década del ‘80, cuya vida de excesos la llevó a una temprana muerte. La actriz de Tomb Raider declaró en reiteradas oportunidades que no estaba tan convencida de aceptar el papel que cambió su vida para siempre. Quizás temía verse reflejada en ese ambiente turbulento que se parecía demasiado a su infancia, donde su padre, el célebre Jon Voight se volvía una figura cada vez más controversial.

Oriana Sabatini recordó en charla con el streaming Olga cómo inició su trabajo de parto

El estreno de Gia fue un éxito tanto en la crítica como de audiencia. La interpretación de Jolie fue aclamada por su realismo y la profundidad emocional que aportó al personaje. En 1998, la actriz ganó un segundo Globo de Oro por su trabajo en este proyecto, además de recibir otros prestigiosos galardones, incluido el Premio del Sindicato de Actores de Cine. Este papel la consolidó a Jolie como una de las actrices más talentosas y audaces de su generación, dándole una visibilidad que hasta el momento no había alcanzado.

Así, la llegada de Gia no solo trajo alegría a la familia Sabatini-Dybala, sino que también reveló una historia personal de admiración y decisión detrás de su nombre, elegido con convicción y una anécdota de película.