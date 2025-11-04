Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

Oriana Sabatini fue consultada por el nombre de su hija y decidió evitar dar detalles con pistas frente a las cámaras (Sería increíble - Olga)

El mundo del espectáculo se llenó de entusiasmo desde que, en septiembre pasado, Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que están en la dulce espera de su primer bebé. La noticia revolucionó tanto portales como redes sociales, desatando una ola de alegría entre fanáticos, colegas, familiares y amigos, todos pendientes de cada nueva declaración o detalle de la pareja. En pleno tránsito de una etapa repleta de cambios, emociones renovadas y primeras veces, Oriana volvió a sorprender al dejar pistas sobre el posible nombre de su futura hija.

La artista fue partícipe en la emisión de este martes de Sería increíble (Olga), el ciclo conducido por Nati Jota, Damián Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, con Carla Quedo como panelista. Allí, el interés natural de Nati disparó la consulta de rigor: “¿Puedo hacer otra pregunta? Vos no dijiste el nombre todavía, ¿lo vas a hacer?”. Entre risas y cierto suspenso, Oriana fue contundente: “No lo voy a decir, ¡nadie lo sabe!”.

La inquietud aumentó cuando Nati recordó: “Habías dicho que era por un personaje, o en honor a alguien…”. Carla, atenta, comentó: “Yo te lo adiviné, ¿te acordás? Me tiraste la pista y lo hice”. Oriana confirmó la anécdota: “Sí, es verdad”. Y luego reveló la base de su decisión: “Es de una película que vi a los 15 años y dije: ‘Si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé: ‘¡Se tiene que llamar así!’”. Así, entre evasivas y guiños, la cantante desató una ola de especulaciones en sus seguidores y en la mesa del programa.

En medio de su gestación, Oriana evitó revelas el nombre de su hija (Instagram)

Pero Oriana no solo habló de maternidad: el ciclo también le permitió dejar ver su costado fanático cuando la música de Harry Potter invadió el estudio. “¡Ay no me pongas esa música que la semana que viene conozco a Draco Malfoy en vivo!”, contó, a días de viajar para ver al actor Tom Felton, quien encarnó al conocido personaje en la versión cinematográfica de las novelas, en Harry Potter y el legado maldito en Broadway. “Lo voy a ver en la fila cinco, que va a interpretar de nuevo a Draco porque él ya es padre en la obra”, sumó.

En el último tiempo, la artista fue construyendo un relato de honestidad sobre el embarazo y los vaivenes emocionales que transita. Así lo hizo en octubre, cuando a través de una videollamada en LAM (América) Oriana compartió, junto a Dybala, su lado menos idealizado en torno a la gestación. En ese momento, ante la pregunta de Mónica Farro acerca de los cambios físicos, Sabatini no dudó en sincerarse: “Todos. Yo conté que toda mi vida tuve una mala relación con la comida. Recién ahora había empezado un tratamiento más profesional porque estaba buscando (el embarazo) y quería hacer las cosas bien con todo ordenado”.

A raíz de sus trastornos alimenticios, Oriana Sabatini se sinceró y cóntó cómo le afectan los cambios físicos (LAM – América)

Oriana se explayó sobre las dificultades: “Es muy difícil la pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios. Uno siente que para estar anímicamente bien debe estarlo en cuanto a lo que come, cuánto y cómo. Levantarte un día y que un alimento te dé asco, no lo puedas comer y que solo puedas ingerir fideos, que es una comida que le tuviste miedo toda tu vida, es difícil. Los primeros tres meses me costaron mucho y a uno cuando le va cambiando el cuerpo, la gente le dice que ‘está creando vida’ y sí…”. Para la cantante, el embarazo no siempre es sinónimo de cuento de hadas: “No es tanto por el cuerpo, sino que uno logra una estabilidad que al perderla sentís la sensación de ‘¿podré tenerlo de vuelta?’ Es toda esa emocionabilidad…”.

Así, mientras el público espera saber el nombre de la beba y felicita el presente de la pareja, Oriana atraviesa su maternidad apostando por la sinceridad y mostrando el lado menos contado de la espera, entre ilusiones, temores y nuevas certezas.