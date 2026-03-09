Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

China Suárez sonríe mientras Mauro Icardi la besa en su cumpleaños (Instagram)

Imágenes hasta ahora desconocidas del cumpleaños de la China Suárez salieron a la luz gracias a Mauro Icardi, quien decidió abrir las puertas de una noche única en el Bósforo. En la intimidad de un yate y con el atardecer sobre Estambul como escenario, la actriz celebró sus 34 años en compañía de sus seres más cercanos y en una atmósfera donde cada detalle habla de cariño y cercanía.

El carrete compartido por Icardi revela esa complicidad que trasciende pantallas y rumores. No solo mostró momentos de la velada, sino que acompañó la publicación con palabras que no dejan dudas sobre el lugar que la actriz ocupa en su vida. “Felices 34, mi amor @sangrejaponesa 💔 Hoy no solo cumple años una mujer increíble... cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables. Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo. Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa 👸🏽❤️”, escribió el futbolista junto a las postales.

El grupo selecto del cumpleaños de la China Suárez en el momento de soplar las velitas en un yate sobre el mar Bósforo (Instagram)

La China Suárez feliz en el atardecer del día de su cumpleaños a bordo de un yate (Instagram)

El contexto hace más especial la celebración. La pareja elige disfrutar mientras la situación legal de Icardi con Wanda Nara sigue pendiente de resolución. El proceso de divorcio, que se tramita en Italia, aún no concluye, aunque se espera la sentencia para mediados de marzo. El romance entre la actriz y el futbolista florece pese a la historia compartida y los episodios mediáticos del pasado, como aquel affaire que inició en 2021 y que sacudió a la farándula argentina.

La China Suárez y Mauro Icardi abrazados en la noche turca sobre el mar Bósforo durante el cumpleaños 34 de la actriz (Instagram)

El cumpleaños número 34 de la China arrancó cuando caía la tarde y el grupo selecto subió al yate. La diferencia horaria con Buenos Aires se sintió en el aire relajado y la luz suave que bañó al Bósforo. La mesa principal recibió a los invitados con globos metálicos rojos en forma de corazón y ramos de flores blancas, en una combinación pensada para lograr calidez y elegancia. Sobre el mantel blanco, dos tortas se llevaron todas las miradas: la primera, cubierta de merengue y frutos rojos, con un cuadrado de chocolate que decía “feliz cumpleaños 34” y cuatro velas doradas; la segunda, decorada con láminas de fruta y crema tostada, sumó un aire sofisticado y familiar al festejo.

El círculo cercano de la China Suárez posó antes de embarcarse en el yate sobre el Bósforo. El detalle: los hijos menores de la actriz (Instagram)

Las fotos de la noche permitieron sentir la textura de los encuentros íntimos. La China Suárez aparece sonriente, apoyada sobre la mesa, rodeada de tortas y copas, con su madre Marcela Riveiro a su lado. La hija mayor, Rufina, lució un tapado de piel en tonos grises y blancos, similar al de su madre, mientras Magnolia llevaba un vestido blanco bordado y blazer celeste, y Amancio se mostró con jeans celestes y suéter a rayas. El círculo se completó con amigos entrañables como Juanma Cativa, Tomás Garrahan, Marcelo Mancha Latorre y la niñera de los niños, todos presentes en la postal grupal.

La China Suárez disfrutó del agasajo exclusivo de su cumpleaños que le organizó Mauro Icardi navegando por el mar de Estambul (Instagram)

El clima fresco de Estambul invitó a prendas abrigadas: Icardi eligió un saco negro sobre una camisa blanca y la actriz optó por un vestido negro sin mangas y escote pronunciado, tapado de piel hasta los tobillos, collar de diamantes y aros a juego. El maquillaje en tonos naturales y el peinado con ondas suaves reforzaron esa belleza relajada y cotidiana que ella suele mostrar. En otra imagen, la pareja se abraza mirando el mar, la actriz se cubre con una chaqueta de inspiración antigua, y el Bósforo, de fondo, suma un aire casi cinematográfico.

Mauro Icardi con uno de los amigos de la China Suárez en la cubierta del yate en Estambul (Instagram)

El yate recorrió puntos emblemáticos de la ciudad: la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultán Mehmet. En la cubierta se brindó con champagne mientras caía el sol y la cámara capturaba selfies, retratos grupales y momentos espontáneos. Más tarde, la reunión se trasladó al ambiente cálido de la casa, donde los detalles románticos y la presencia de los seres queridos cerraron una jornada que quedó grabada en imágenes y gestos.

La publicación de Icardi mostró así escenas de lujo y celebración, el valor de los pequeños rituales y la compañía elegida. El festejo de la China Suárez quedó así retratado en su costado más íntimo y personal, lejos de los flashes habituales, pero cerca del corazón de quienes hoy forman parte de su vida.