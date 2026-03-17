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Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

La futura abogada dio detalles de lo que sucedió con su compañera de trabajo una vez que se apagaron las cámaras

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La panelista contó que fue lo que sucedió luego del corte (Video: Intrusos-América TV)

El clima en el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) volvió a tensarse al máximo con un nuevo y explosivo cruce entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández. Aunque ambas panelistas ya habían tenido varios enfrentamientos en vivo, esta vez la discusión escaló varios decibeles, y todo se vivió en ausencia de la conductora titular, Moria Casán.

El conflicto se desató durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Cinthia, cuando el tema central era la causa judicial que enfrenta el abogado con su expareja, Daniela Vera Fontana. Pese a que rige una cautelar que prohíbe hablar del caso en detalle, la charla se fue enrareciendo a medida que avanzaba, con Cinthia pidiéndole a Castillo que mostrara el acuerdo firmado para clarificar la situación. Los ánimos se caldearon y los gritos de ambas hicieron que Federico Seeber —al frente del programa en reemplazo de Moria— decidiera ir a un corte, donde la situación casi se desbordó.

Sin embargo, la tensión no terminó con la pausa publicitaria. En Intrusos (América TV), Adrián Pallares presentó un audio en el que Cinthia relató lo sucedido fuera del aire: “Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar. Yo en un momento empecé a grabarla, pues ya es un montón. Viste, la pasada por arriba Amalia (Diaz Guiñazú)”. Y detalló cómo fue que comenzó el conflicto entre ellas: “La situación de Fernanda es la siguiente: el jueves pasado, cuando tuvimos la entrevista con Amalia, y yo estaba defendiendo los papeles de la causa de Andrea del Boca y ella se pone: ‘Yo soy actriz y qué sé yo, la mar en coche’. Le estaba leyendo una sentencia, digo, pero Fernanda, lo que estás diciendo tiene mucha ignorancia, ¿viste? Ella se saca cuando yo le digo eso, pero yo estaba hablando en un plano profesional”.

En plena emisión, las panelistas terminaron a los gritos mientras desde el programa fueron a un abrupto corte (La Mañana con Moria – El Trece)

Fernández continuó: “Yo me voy siempre rápido del canal porque tengo que ir a buscar a mis hijas y ella en el camarín sube a los gritos, la escucharon dos de mis compañeras, creo que maquillaje y peinado también, amenazando que iba a hablar de mis hijas en público y nada, yo equivoqué el momento, porque es el mismo modus operandi. Yo estoy hablando o está hablando Roberto y tira como por lo bajo, ¿viste? Por lo bajo, por lo bajo, por lo bajo. Y yo la tengo al lado, quizás, pero la gente no sé si se llega a escuchar. Si ya es como un ritmo molesto. La producción le decía: ‘Pará, pará, pará’. Por cucaracha le decían: ‘Pará, Fernanda, pará, Fernanda’. Entonces, cuando yo estoy defendiendo algo que es resensible, que es mi familia, me da muchísima bronca, todo esto que está pasando. Entonces, equivoqué el momento de reacción, porque la verdad que estaba... yo tenía mucha bronca”.

La panelista también compartió: “Es la primera vez que se puede esclarecer toda la situación familiar que vivimos, todo el estrés, todas las amenazas, todas las extorsiones, todas las cosas que callamos respecto a la expareja de Roberto y por primera vez se estaban contando superbién y detallado. Y nada, equivoqué mi reacción porque ya estoy harta. Entonces, nada, le di un lugar que no se merecía de importancia y bueno, te autorizo hasta a pasar este audio. Pero bueno, es eso lo que me pasó con Fernanda. Equivoqué el momento, pero ella es desagradable, se metió con mis hijas, amenazó de hablar en vivo, hay cosas que no se hacen. Pero bueno, vos ya sabés cómo es el tema. Y yo equivoqué el momento. La verdad es esa”.

Así, el enfrentamiento entre Callejón y Fernández sumó un nuevo capítulo cargado de gritos, acusaciones y un trasfondo personal que, incluso fuera del aire, mantiene la tensión y la incomodidad en el panel, dejando en claro que los límites familiares siguen siendo el punto más sensible de la televisión en vivo.

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