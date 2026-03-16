Momentos inolvidables de Lollapalooza: el guiño de Tyler, the Creator, el encanto de Chappell Roan y la confesión de Sabrina Carpenter

El reconocido argentino hizo su aparición con look y luces a juego al ritmo de "Bog Poe" (DF ALL ACCESS)

Tras tres jornadas de música, emoción y una energía inagotable que vibró en cada sector del Hipódromo de San Isidro, la undécima edición de Lollapalooza Argentina 2026 bajó el telón. Sin embargo, como pasa en cada edición del festival, lo que perdura más allá de los shows es la colección de recuerdos imborrables que el público tejió junto a sus artistas preferidos.

Día 1: Tyler, The Creator, Lorde, Katseye y Turf

En medio de su performance, el rapero agarró una bandera suya sosteniendo la Copa del Mundo con la Selección Argentina (X/@voudegrade)

El viernes marcó el inicio de un fin de semana inolvidable y tuvo como protagonista absoluto a Tyler, The Creator. El rapero estadounidense, uno de los artistas más esperados de la edición, irrumpió en el escenario principal envuelto en luces rojas perfectamente combinadas con su look. Dueño de un carisma arrollador y una voz inconfundible, Tyler abrió la noche con “Big Poe”, desplegando toda la potencia de su repertorio y dejando en claro que, al menos por una noche, el Hipódromo de San Isidro sería el epicentro mundial del hip hop y la innovación musical.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Tyler sorprendió al bajar la guardia y recibió del público una bandera argentina con su rostro, vestido con la camiseta de la Selección y sosteniendo la Copa del Mundo. Con una sonrisa enorme y visiblemente divertido, el rapero levantó la bandera frente a miles de celulares que capturaban cada instante. “Gracias. Voy a llevarme esto a mi casa. Esto es…”, alcanzó a decir antes de que los gritos y aplausos taparan sus palabras. Ese instante selló un vínculo especial entre Tyler y su público argentino, en una noche que ya quedó para la memoria colectiva del festival.

El regalo que emocionó al rapero en pleno show (DF ALL ACCESS)

Sin embargo, la magia no empezó allí. Horas antes, el Samsung Stage ya había vibrado con una de las propuestas más esperadas: la llegada del K-pop de la mano de Katseye. El grupo, integrado por Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae, conquistó a una multitud diversa, desde jóvenes hasta adultos, que aguardaban expectantes la puesta en escena. Apenas la pantalla principal mostró la presentación de las integrantes, el público respondió con gritos y aplausos.

La presentación de Katseye fue tan cálida y emotiva que Daniela, una de las integrantes, se tomó un momento para agradecer y compartir con el público.“Esto es muy personal para mí. Tengo raíces latinas”, confesó, visiblemente emocionada.

Katseye se presentó por primera vez en el país con Lollapalooza Argentina 2026 (Gustavo Gavotti)

La ovación fue inmediata, y Daniela sumó: “Esta cultura, esta música, esta energía son parte de mi corazón y estar acá con ustedes en este escenario es un sueño tan grande que no lo puedo creer”.

La integrantes de Katseye expresó su alegría ante el recibimiento del público local y su conexión con su ascendencia latina (X/@poxelse)

A continuación, la noche se vistió de pop internacional con la llegada de Lorde al Samsung Stage. La artista neozelandesa sorprendió al entonar las primeras estrofas de “Royals”, el hit que la catapultó al estrellato mundial y que fue coreado a viva voz por miles de asistentes. Las luces de los celulares iluminaron el predio y crearon una atmósfera mágica, donde las voces y los coros se fundieron hasta convertirse en un solo canto. Lorde, emocionada, saludó: “¡Hola Argentina! ¿Cómo están? Estoy feliz de reencontrarme con ustedes, ¡ha sido un largo tiempo!”, provocando una nueva ola de gritos y aplausos.

El show de Lorde fue un viaje emocional, con grandes éxitos y canciones de su nuevo álbum “Virgin”, mostrando su evolución y esa capacidad de reinventarse sin dejar de lado la esencia que la hizo única.

Lorde hizo estallar el Samsun Stage con su show en suelo argentino (X)

En un momento, la artista aprovechó para hablar a corazón abierto con su público y reflexionó: “Estaba esperando venir acá a cantar. La primera vez que vine me enseñaron que las cosas son diferentes acá. Ustedes sienten de otra manera y, en ese modo, somos parecidos, ya que siento demasiado”.

El toque local de la jornada llegó con la aparición de Turf en el Alternative Stage. La banda, liderada por Joaquín Levinton, apostó a la teatralidad y el humor desde el primer minuto: el cantante apareció montado a un caballo y vestido como un jugador de polo, desatando risas y asombro entre el público.

Joaquín Levinton apareció montando un caballo al comienzo de su show (Gustavo Gavotti)

Desde su montura, Levinton inauguró el set con el clásico “Gatitas y ratones”, coreado por miles y marcando el inicio de una verdadera fiesta argentina. Sin bajarse del caballo, el show continuó mientras el cantante azotaba juguetonamente al animal, como si estuviera en plena carrera, contagiando su energía a todos los presentes.

Día 2: Chappell Roan, Paulo Londra, La Sole y Addison Rae

En medio de uno de sus temas clásicos, Chappell Roan quedó impresionada por la respuesta de los fans argentinos (X/@voudegrade)

La segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2026 comenzó con una energía imparable y tuvo en Chappell Roan a uno de sus grandes protagonistas. Con el cielo porteño a oscuras y una multitud expectante que se desplazaba hacia el escenario Flow, la artista estadounidense apareció puntual y con una presencia escénica magnética. Vestida con un atuendo de princesa medieval, homenaje directo a su disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, Roan impuso desde el primer minuto su impronta teatral y conquistó a la audiencia con una estética tan cuidada como impactante.

El pico de emoción llegó cuando sonaron los acordes de “HOT TO GO!”, el hitazo que se consagró en la generación TikTok. En otras latitudes, la cantante suele explicar la coreografía antes de arrancar el tema, pero en Buenos Aires no fue necesario: el público argentino ya la tenía incorporada.

Chappel Roan hizo bailar al público al ritmo de "HOT TO GO!" (DF ALL ACCESS)

Miles de personas levantaron los brazos y formaron las letras con una coordinación perfecta, generando una postal que hizo sonreír a la propia Roan desde el escenario, visiblemente sorprendida y agradecida por el fervor local.

Pero la diversidad musical es una de las marcas registradas del festival, y horas antes, cuando el sol todavía bañaba el Hipódromo de San Isidro, fue el turno de Soledad Pastorutti en el Alternative Stage. La “Sole” salió a escena con un look vibrante: top y short rojos, botas negras y el pelo trenzado, demostrando que la conexión con su público sigue intacta. Respaldada por más de diez músicos y un grupo de bailarines, la artista de Arequito puso a bailar a miles de personas y sorprendió al invitar a Ale Sergi y Juliana Gattas, de Miranda!, a interpretar juntos “Que Nadie Sepa Mi Sufrir”.

La Sole sorprendió a sus fans al cantar con Miranda! en la segunda jornada del festival (DF ALL ACCESS)

La química y el talento vocal de los tres se lucieron ante una ovación generalizada, mientras en el otro extremo del predio, Marina hacía lo propio en el escenario Flow. “Muchísimas gracias, soy muy afortunada. Es un hermoso día. Estoy muy feliz de estar aquí”, expresó la artista ante una marea de gente, confirmando el clima de fiesta que se vivía en cada rincón.

A las 19 llegó uno de los momentos más esperados: el único headliner argentino de la edición, Paulo Londra, tomó el escenario. El cordobés hizo una entrada impactante, emergiendo desde lo alto de un cubo gigante, con un look total jean decorado con estrellas y una remera blanca. Desde esa plataforma, interpretó sus primeros tres temas, para luego bajar y acercarse al público, generando una cercanía que sus fans valoraron con aplausos y gritos.

María Becerra y Paulo Londra interpretaron "Ramen para dos" en Lollapalooza Argentina

La sorpresa de la noche llegó cuando Londra invitó al escenario a María Becerra. Juntos interpretaron “Ramen para dos”, la colaboración que estrenaron meses atrás, y encendieron a la multitud con su química y sus voces. Cerca del final del show, Becerra volvió para cantar “Cuando te besé”, generando uno de los picos de euforia de la jornada y dejando a los fanáticos completamente extasiados.

Con la noche ya instalada sobre el Hipódromo, Addison Rae fue la encargada de mantener la temperatura alta. En el clímax de la performance, sus bailarines le quitaron el tapado, dejando ver un conjunto de lencería negro con detalles y medias de panty, en una clara inspiración en el look de Britney Spears. Rae no dudó en rendir homenaje a la princesa del pop con un sample de “… Baby One More Time”, sumando sensualidad, gracia y una personalidad hipnotizante a su show.

Addison Rae brilló en su show en Lollapalooza Argentina

A lo largo de su repertorio, Addison se movió con soltura y carisma, alternando performances íntimas y explosiones de baile. “Te amo mucho Argentina, mis iniciales son AR. Veo muchas pelucas rosas, me encanta”, dijo al público, que respondió con entusiasmo y una ovación que demostró la fuerza de su convocatoria.

Día 3: Sabrina Carpenter, María Becerra, Juanse, Ca7riel y Paco Amoroso

Este domingo, cuando la noche ya se había apoderado del Hipódromo de San Isidro, el festival vivió el debut de Doechii en Argentina. La figura del rap convocó a una multitud de miles de personas, causando furor y demostrando su poder de convocatoria. En ese marco, la cantante salió a escena junto a su grupo de bailarinas, realizando una entrada épica al interpretar “Alter ego”.

Doechii salió a escena interpretando "Alter ego" y causó furor entre sus fans

Después de una larga espera, este domingo, Sabrina Carpenter se presentó en Lollapalooza Argentina. Más allá de brillar con sus hits, la estadounidense causó furor entre sus fans al mostrar su cariño por Argentina. La intérprete de “Please, please, please” manifestó su deseo de regresar al país tras su visita en el Eras Tour de Taylor Swift. Como si fuera poco, la joven también sorprendió con guiños a la cultura local.

La cantante argentina tuvo un divertido momento en la espectacular presentación de la estadounidense y terminó siendo "arrestada" por ella (Video: Lollapalooza Argentina 2026/ Flow)

Además, Carpenter reaccionó al típico canto local de “olé, olé, olé” y mostró su asombro ante la ovación de miles de fans. Uno de los momentos más impactantes llegó cerca del final cuando Sabrina se disponía arrestar a un espectador por ser demasiado hot. En la previa, los fans pedían que fuera Topa quien ocupara ese lugar, sin embargo, la designada terminó siendo María Becerra.

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al cantar junto a los Ratones Paranoicos (Crédito: Aurora Luna)

En simultáneo, otro momento icónico se estaba produciendo en el escenario Alternative. Durante el show de los Ratones Paranoicos, Juanse sorprendió al invitar al escenario a Ca7riel y Paco Amoroso. El dúo se sumó al referente del rock argentino al interpretar “Sigue girando”, con Ca7riel en guitarra y Paco como vocalista.