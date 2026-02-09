Teleshow

Moria Casán: “Fito Páez me ofreció cenas para pedirme la mano de Sofía Gala”

La conductora dialogó en Infama y analizó el vínculo entre su hija y el músico, tras la ola de rumores de romance que los une

La conductora dialogó en América TV y analizó el vínculo entre su hija y el músico, tras la reciente aparición pública de ambos y la ola de rumores que desataron (Video: Infama/ América TV)

Desde hace unas semanas comenzaron a aparecer versiones acerca de que Fito Páez y Sofía Gala mantenían mucho más que una amistad. Moria Casán enfrentó los rumores sobre la relación entre su hija y el músico y reaccionó en vivo ante las imágenes que mostraban a la actriz junto al artista, en medio de la creciente especulación sobre un romance.

Marcela Tauro, al frente del programa, señaló su simpatía por la dupla: “A mí me encanta la pareja, Moria”. La respuesta fue contundente y espontánea: “Re”, soltó la diva, mostrando su aprobación ante la buena relación entre ambos. El cantante compartió escenario con la actriz, y ahora cantante de la banda de punk Fea, y en el ciclo pusieron las imágenes previas al show.

La secuencia continuó con el análisis de las imágenes: la llegada de una camioneta, Sofía bajando primero, la presencia de otros integrantes del círculo cercano. Moria resaltó el gran vínculo que siempre tuvieron e insistió en la complicidad y el afecto que une a Sofía y Fito. “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sí, son melómanos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito”, sostuvo.

Fito Páez, Moria Casán y
Fito Páez, Moria Casán y Charly García en la fiesta de Fin de Año de 2015, luego de los días que la diva permaneció presa en Paraguay

En ese momento, la conductora fue consultada de manera directa sobre la naturaleza del vínculo. “¿No son pareja? ¿Yo entendí mal?”, preguntó Tauro. Casán fue clara. “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales”, sentenció, entre risas.

El panel insistió en el tema, mencionando las fotos y videos compartidos por ambos en redes sociales días atrás, que alimentaron las versiones de romance. La diva se mantuvo firme: “Sofía está metida en su banda, en su Fea. Él la apoya mucho en todo lo que es música, son cariñosos. Son gente muy particular y yo los adoro y quiero lo mejor para mi hija y todo está bien”.

La conversación giró entonces hacia el lugar de Fito dentro del entorno de su hija. “Es muy protector de Sofía. Es el hombre de la familia. ¿Viste ese hombre que necesitás que es el protector, el hermano, el amigo? No te digo el papá, porque bueno, Sofía tuvo poco de papá, pero ahí tuvo ese papel. Tienen una linda amistad bien arriba, como intelectual, melómana”, describió.

Fito Páez le dedicó un
Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

Ante una pregunta sobre cómo reaccionaría si su hija formalizara el vínculo con el músico, Moria respondió con una anécdota cargada de humor. “A mí Fito se lo digo a ustedes, me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija. ‘Sí, esta no me da bola’, me decía. Yo le decía que encantada. La mano me pedía. Yo la mano creo que se la dio”, lanzó, con doble sentido.

La conductora de La mañana con Moria (Eltrece) también reveló que el músico le hizo una invitación muy especial junto a su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, a sus nietos y a su hija. “Fue una invitación que nos había hecho Fito a Brasil, a toda la familia. Yo me iba a ir un mes antes, todos juntos, a la casa que tiene allá, que es espectacular. Mi hija, los chicos, Galmarini, y yo nos íbamos todos invitados por él, que es un estupendo”, relató la artista.

A fines de enero, las imágenes desde la casa de Fito Páez en Uruguay, volvieron a encender las especulaciones sobre su vínculo con Sofía Gala Castiglione. La hija de Moria Casán compartió un video en Instagram que, lejos de aclarar dudas, multiplicó los rumores.

Desde la casa del cantante en Uruguay se mostraron juntos (Video: Instagram)

En el video, Sofía Gala promocionó el próximo show de su banda, Fea, y jugó con el misterio sobre la identidad del invitado especial. “No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el 5 de febrero, con nosotros la semana que viene. ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir! ¡No lo digo!”, expresó entre risas y miradas cómplices con Páez.

Pero fue un gesto espontáneo el que acaparó la atención: mientras la actriz hablaba a cámara, el músico apareció detrás y le dio un beso en la mejilla. Ese momento, celebrado en redes, agregó una nueva pista al posible romance, que sigue siendo tema de conversación entre seguidores.

