Fito Páez le dedicó una estrofa de amor a Sofía Gala en medio de su show en Rosario: el video

Fito Páez sorprendió al público de Rosario este último fin de semana cuando modificó la letra de su canción “Circo Beat” en pleno concierto para dedicarle una estrofa de amor a Sofía Gala Castiglione. El gesto, presenciado por una multitud y amplificado en redes sociales, consolidó las especulaciones sobre el vínculo afectivo entre el músico y la actriz. Fito Páez, entonó: “Y me muero con Sofi Gala”. El público estalló en ovaciones y aplausos.

La dedicatoria de Fito a Sofía consistió en una adaptación especial de su tema durante el recital en Rosario, lo que revitalizó la conversación en medios y redes sobre la relación entre ambos. Los mensajes afectuosos previos y la exposición mediática del intercambio de palabras contribuyeron a aumentar el interés en la naturaleza de su vínculo.

El acercamiento entre Fito Páez y Sofía Gala tuvo antecedentes desde hace semanas. El 24 de enero de 2026 el músico saludó a la actriz por sus 39 años con el mensaje: “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”.

Sofía respondió de manera efusiva, reforzando el ambiente de confianza y afecto: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

La exposición del diálogo en redes sociales impulsó una oleada de especulaciones, mientras que los protagonistas continuaron compartiendo gestos de cercanía y complicidad a la vista del público y la prensa.

Fito Páez y Sofía Gala llegaron justos al show del músico en medio de versiones de romance (Instagram)

Hace unos días, la madre de la actriz, Moria Casán, opinó sobre el vínculo entre su hija y Fito Páez. Casán subrayó que entre ambos existe un “profundo amor y respeto”, y añadió que hay “algo muy especial” en su relación. A pesar de las crecientes conjeturas, Sofía Gala aclaró públicamente que no mantiene un noviazgo formal con Fito Páez, aunque admitió una conexión notoria entre ambos. La insistencia de la actriz en evitar definiciones convencionales fue acompañada por las expresiones de afecto de ambos, tanto en escenarios como en redes sociales.

El recital gratuito de Fito Páez en Rosario congregó a cerca de 300 mil personas este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera, estableciendo la cifra de convocatoria más alta en un concierto al aire libre en la ciudad en lo que va del año, según han sostenido fuentes de prensa del evento. La presentación, marcada por la entrada libre y la presencia de figuras del espectáculo, ha fortalecido el posicionamiento del artista como uno de los músicos con mayor poder de convocatoria en el país, y ha servido como una instancia de visibilidad inusitada para el vínculo público entre Páez y Sofía Gala.

La aparición conjunta del músico y la actriz —ambos vestidos de negro y con anteojos oscuros— detrás del escenario, ha elevado la repercusión mediática y potenciado la conversación en redes sociales sobre la naturaleza de su relación, un tema que hasta el momento permanecía sin declaraciones formales de los protagonistas.

Fito Páez y Sofía Gala, llegando a Rosario

El evento en Rosario se consolidó no solo como el reencuentro del artista con su ciudad natal, sino también como la culminación de una semana intensiva de actividades en la que Páez realizó una serie de conciertos especiales. La logística del recital —con acceso libre y gratuito— permitió el despliegue de familias completas, agrupando a seguidores de distintas generaciones frente al imponente escenario montado en el parque del Monumento. La decisión de sumar a Sofía Gala en una aparición pública alimentó el interés tanto de la industria como de la opinión pública, amplificando el alcance del recital más allá de su valor estrictamente musical.

Fito Páez se reencontró con el público rosarino: reunió 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

La narrativa que rodea a Fito Páez y Sofía Gala ha adquirido una dinámica especial por la estrategia de bajo perfil adoptada por ambos. La viralización del video que los muestra llegando juntos al backstage ha generado un flujo sostenido de tráfico e interacciones en plataformas digitales, con mensajes de apoyo que han superado las expectativas de engagement en la franja de seguidores jóvenes y adultos. En este contexto, la visibilidad de la pareja ha comenzado a generar expectativas dentro del circuito mediático y artístico local, influenciando la agenda de conversación de las próximas semanas.