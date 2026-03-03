Margarita Páez, la hija de Fito, habló de los rumores de romance entre su padre y Sofía Gala: "Mi supuesta madrastra"

Margarita Páez, la hija de Fito, habló de los rumores por un supuesto romance entre su padre y Sofía Gala

La aparición de Margarita Páez hablando de Sofía Gala en News Digitales reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y la actriz de Moria, dos figuras centrales en la escena de la música y el espectáculo argentino. El intercambio, conducido por el periodista Agustín Rey, destacó el tono humorístico y relajado con el que Margarita abordó las especulaciones sobre su padre y la actriz.

Durante la charla, Margarita Páez, que el 28 de marzo se subirá a las tablas del Polo Cultural Saldías con “Caballo perro hombre”, respondió con espontaneidad y entre risas a las preguntas sobre supuestos lazos familiares con Sofía Gala. “¡Ay! Mi supuesta madrastra”, expresó. Luego insistió: “No, no, ella es lo más, pero no es mi madrastra, chicos.” Así, dejó claro que la relación se basa en una amistad estrecha.

Margarita Páez minimizó los comentarios sobre el supuesto romance, aclarando que su relación con Sofía Gala es amistosa. A medida que avanzaba la entrevista, Margarita profundizó si alguien le había mencionado a Sofía Gala como su madrastra: “No, no, pero jodemos con mi papá”, comentó entre risas, destacando que las bromas sobre el presunto vínculo forman parte del entorno familiar. “Ella es re amiga de mi papá, mal. Son muy, muy íntimos.” Sobre su trato con Moria Casán, señaló: “A Moria la vi menos igual, pero sí, sí la conozco también.”

El inicio de los rumores

La especulación pública se intensificó tras el cumpleaños de Sofía Gala en enero, cuando Fito Páez publicó en Instagram una fotografía junto a ella acompañada por el mensaje: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. Sofía respondió de manera sorpresiva: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo.”

El intercambio dio paso a decenas de comentarios y teorías en redes sociales. En minutos, las imágenes y los mensajes cruzados se viralizaron, incrementando los rumores sobre un posible romance.

Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

Además de la actividad en redes, las apariciones públicas alimentaron el interés. Juntos, Sofía Gala y Fito Páez compartieron el escenario en Niceto, reconocido espacio musical porteño. En ese contexto, participaron también en una presentación con el grupo musical Fea, volviendo a poner su relación en el foco de la opinión pública.

Las reacciones no tardaron en llegar. Los seguidores replicaron el saludo de cumpleaños con comentarios como: “No sabía que me encantaba tanto esta pareja hasta que los vi juntos.” En otra publicación de Fito Páez, el músico celebró su experiencia en Niceto con palabras cargadas de entusiasmo: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Bs.As. salvaje, under y sofisticada. ¡Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez! Todo de la mano de FEA. Les amo. ¡Gracias x dejarme ser con ustedes!”

Por otro lado, registros de vacaciones en común y gestos afectivos, como un beso de Fito Páez a Sofía Gala en un video compartido en redes, contribuyeron a que surgieran nuevos mensajes y comentarios. En medio de este clima, Moria Casán, la madre de Sofía expresó su opinión en redes sociales: “Plenitud absoluta, amo esa pareja. Lo mejor está por venir.”

Moria también se manifestó en diversas entrevistas, destacando el carácter cercano entre su hija y Fito Páez. “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos… Sí, son melómanos”, afirmó la conductora en diálogo con Infama.

Al ser consultada sobre la existencia de una pareja, Moria fue clara pero lo tomó con humor: “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales.” Añadió también una anécdota particular: “A mí Fito, se lo digo a ustedes, me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija… Yo la mano creo que se la dio.”

Por su parte, en el programa LAM de América TV, Sofía Gala descartó de manera directa cualquier romance: “No, no es cierto.” Al detallar el tipo de vínculo con Fito Páez, comentó: “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal.”

Ante la insistencia sobre si estaban en pareja, Sofía Gala recalcó: “Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu.”