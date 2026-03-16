“Cerrar esa puerta para siempre”: la sugestiva publicación de Wanda Nara a días de su divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara posa sonriente y relajada durante sus vacaciones en las paradisíacas Maldivas, disfrutando del sol y el mar. (Instagram)

Este lunes, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación especial en sus historias de Instagram. La empresaria y conductora compartió el horóscopo semanal de Sagitario, su signo zodiacal, en un momento muy particular de su vida: el inminente cierre de su divorcio con Mauro Icardi. Sin grandes declaraciones directas, Wanda eligió un mensaje que resonó con su presente y generó múltiples interpretaciones entre quienes siguen de cerca su historia.

El texto que Wanda transcribió habla de cerrar un ciclo y de quitarse por fin una fuerte mochila de su vida. “Sagitario del 16 al 22 de marzo Nueva semana, Sagitario, y en esta, uf… Puedes respirar a gusto por fin. Sientes que te has quitado un GRAN peso de encima. Sientes que por fin puedes cerrar esa puerta para siempre y pasar página para no volver a esa historia nunca más. Por FIN te sientes súper liberado. Ha sido un capítulo largo, ha sido un camino que pensabas que nunca iba a terminar, pero mírate, aquí estás. Y lo mejor de todo es no poder ponerle fin sino salirte con la tuya. Porque sí, Sagi, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y tú llevas tiempo luchando como nadie, noche y día, sin que los demás se dieran cuenta, en silencio. Y ahora tú sales ganando. El Karma esta semana está de tu parte. Pero no de gratis, sino porque te lo mereces.”

El mensaje apuntó a la sensación de alivio y liberación tras un proceso extenso, y rápidamente muchos lo asociaron al momento personal de Wanda. El horóscopo habla de un “gran peso” que finalmente se deja atrás, de la posibilidad de cerrar una puerta y de la llegada de una recompensa luego de mucho esfuerzo silencioso. Quienes conocen el presente de Wanda supieron leer en esas palabras una referencia clara al largo camino judicial y mediático que transitó para llegar a las instancias finales de su divorcio.

Wanda Nara compartió su horóscopo semanal: la fuerte indirecta hacia su presente (Instagram)

La publicación no pasó inadvertida. En paralelo a ese posteo, Wanda se encuentra en las Islas Maldivas disfrutando unos días de descanso y relax junto a su pareja, Martín Migueles, tras haber viajado a Milán para seguir de cerca el proceso de conciliación de bienes con Icardi. El 11 de marzo, la empresaria había estado presente en una audiencia clave en Italia, donde se discutieron detalles de la división patrimonial. El proceso, que había generado rumores sobre la inminente firma del divorcio, todavía no culminó. La abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, salió a aclarar la situación frente a la ola de versiones: “La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!”, expresó en diálogo con Teleshow y también en sus propias redes. Rosenfeld insistió en que la reunión solo trató temas patrimoniales y pidió evitar la difusión de información incorrecta.

La disputa por los bienes había sido uno de los puntos más sensibles en la separación. Icardi buscaba revisar el acuerdo de separación de bienes firmado en 2021, cuestionando movimientos económicos que, según su entorno, rondaban los siete millones de euros. Del lado de Wanda, la estrategia era clara: sostener la vigencia de ese acuerdo y reclamar compensaciones económicas acordes al patrimonio construido durante la relación.

El particular accesorio de Wanda Nara que reavivó los rumores de casamiento con Martín Migueles desde Italia (Instagram)

La expectativa se centraba en la audiencia fijada para el 25 de marzo. Lara Piro, abogada del futbolista, explicó que el 11 de marzo se cumplían los dos años exigidos por la ley italiana para poder solicitar el divorcio formal. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, detalló Piro. Según la letrada, existía la posibilidad de que para la próxima audiencia el divorcio ya estuviera dictado, aunque no había confirmación oficial.

Mientras tanto, Wanda se mostró activa en redes sociales y eligió compartir mensajes alineados con su propio sentir. El horóscopo de Sagitario publicado por la empresaria funcionó como un guiño y una declaración de intenciones, reflejando el deseo de cerrar un ciclo largo y desgastante. “Ha sido un capítulo largo, ha sido un camino que pensabas que nunca iba a terminar, pero mírate, aquí estás”, decía el texto. La frase parece describir con precisión el estado de ánimo de Wanda en su transición hacia una nueva etapa personal y profesional.

Wanda Nara y Mauro Icardi a punto de concretar su divorcio en Italia (Instagram)

En el mismo tiempo, el proceso judicial avanza por dos vías: la disolución formal del matrimonio y la liquidación de la sociedad conyugal. El clima de definición se siente tanto en los tribunales de Milán como en las redes sociales, donde cada mensaje, cada publicación y cada declaración adquieren un peso propio. Icardi, por su parte, continua con su carrera futbolística en el Galatasaray, mientras la pulseada por el patrimonio sigue abierta y las especulaciones no cesan.

La publicación de Wanda en Instagram resumió, con palabras elegidas de otro ámbito, el momento de transición que vive. Para quienes la siguen, el posteo no solo habló de astrología, sino también del esfuerzo, la espera y la búsqueda de un cierre en paz después de meses intensos y bajo la mirada pública.