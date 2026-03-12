Entre monumentos, gastronomía y glamour, Wanda Nara mostró sus paseos por las calles de Milán: “Mi casa hace 17 años”

Wanda Nara regresó a Milán en plena disputa judicial con Mauro Icardi por la división de bienes

Milán volvió a convertirse en el escenario donde se cruzan las historias de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En medio del proceso judicial que enfrenta a la empresaria y al futbolista por la división de bienes, la capital lombarda volvió a ser el epicentro del Wandagate. Entre audiencias legales, recorridos por lugares cargados de recuerdos y publicaciones en redes sociales, la conductora compartió distintas postales de su estadía en una ciudad que forma parte de su historia personal desde hace casi dos décadas.

Durante los últimos días, Wanda mostró en sus redes una serie de imágenes frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Milán, conocida mundialmente como el Duomo. En una de las fotos, donde posa frente a la imponente arquitectura gótica del edificio, escribió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Mi casa hace 17 años”, acompañada por un emoji de la bandera italiana, una cara emocionada y un corazón rojo.

La frase no fue casual. Milán ocupa un lugar central en la vida de Wanda, ya que fue en esta ciudad donde se consolidó gran parte de su historia con Mauro Icardi, cuando el delantero argentino jugaba en el Inter. Durante años, la pareja vivió allí junto a sus hijos, mientras ella también desempeñaba un rol clave como representante del futbolista.

La Catedral de Milán se convierte en el escenario favorito de Wanda Nara para sus publicaciones en redes sociales

Las fotos que compartió en esta nueva visita muestran a la empresaria caminando por la plaza del Duomo con un look relajado y elegante: un abrigo largo oscuro, jeans amplios y zapatillas deportivas, acompañado por gafas de sol. En las imágenes se la ve recorriendo la zona turística entre visitantes y transeúntes, con la catedral como telón de fondo.

Las publicaciones transmiten un clima de calma y disfrute, en contraste con el contexto judicial que rodea su viaje. Wanda se encuentra en Italia por la audiencia vinculada al proceso de conciliación de bienes con Icardi, un conflicto legal que sigue avanzando en la justicia italiana y que mantiene a la expareja en el centro de la atención mediática.

Durante su estadía en la ciudad también estuvo acompañada por su actual pareja, Martín Migueles. Sin embargo, el empresario no aparece en las fotografías que la conductora decidió compartir en sus redes sociales, donde ella optó por mostrarse sola en los distintos recorridos por la capital de la moda.

Wanda Nara disfrutó de la gastronomía de lujo en BVLGARI Il Ristorante Niko Romito durante su visita a Milán

Más allá de las obligaciones legales, Wanda aprovechó el viaje para disfrutar de algunos de los placeres gastronómicos que ofrece la ciudad. Entre las experiencias que compartió con sus seguidores se destacó un almuerzo en BVLGARI Il Ristorante Niko Romito, uno de los restaurantes más exclusivos de Milán. En sus historias de Instagram mostró detalles del lugar, la ambientación y parte del menú, en una escena que reflejaba el costado más relajado de su visita.

Mientras tanto, la ciudad italiana también recibió a otros protagonistas del escándalo mediático que sigue rodeando a la expareja. Mauro Icardi y la China Suárez también pasaron por Milán durante esos días, lo que generó aún más especulaciones sobre posibles cruces o coincidencias entre ellos.

La actriz llegó acompañada por sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, con quienes recorrió distintos puntos turísticos de la ciudad. Entre las imágenes que compartieron en redes también apareció el Duomo, en una serie de fotos que replican la clásica postal milanesa frente a la catedral.

Platos típicos italianos y la moda marcaron los recorridos de Wanda Nara por la ciudad de Milán

Además de los paseos turísticos, la experiencia italiana de la China también tuvo un fuerte componente gastronómico. En sus historias de Instagram mostró distintos platos que disfrutaron durante el viaje, entre ellos ensaladas con alcauciles, pastas con trufa, pizzas artesanales y burrata con tomates cherry y albahaca.

Mientras tanto, Wanda continuó compartiendo otras publicaciones que muchos interpretaron como guiños o mensajes indirectos en medio de su conflicto con Icardi. Uno de los recorridos que más llamó la atención fue su visita al estadio San Siro, un lugar profundamente ligado a la historia del futbolista argentino en Europa. El estadio, que comparten el Milan y el Inter, fue durante años el escenario donde Icardi se convirtió en una de las grandes figuras del equipo neroazzurro. En ese mismo estadio, Wanda lo acompañó durante su etapa como pareja y también como representante. Para esa visita, la empresaria eligió un look deportivo en negro y rojo, los colores característicos del Milan. Ese detalle no pasó desapercibido para los seguidores más atentos, que interpretaron el gesto como otro símbolo dentro de la historia compartida con el futbolista.