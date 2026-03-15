Mirtha Legrand deslumbró en su noche con un look clásico: "Que divino vestido tengo hoy"

Mirtha Legrand mostró su look en sus mesazas

La noche del sábado marcó el regreso de Mirtha Legrand a sus vestidos clásicos en “La Noche de Mirtha”, ciclo emitido desde los estudios de eltrece en la Ciudad de Buenos Aires. La conductora apareció en pantalla a las 21:30, luciendo un diseño confeccionado a medida y cosechando los aplausos de una audiencia que esperaba el retorno a su sello más icónico.

En su reaparición con vestidos, Mirtha Legrand optó por un modelo exclusivo de la casa Iara, ideado por Mario Vidal, decorado con mini paillettes y cristales blancos, bordados en rosa. El conjunto se completó con anillos y aros de Joyas Ricciardi. Su peinado fue realizado por Leo Cosenza y el maquillaje, a cargo de Gladys Andrade. El cuidado de la piel estuvo en manos de la dermatóloga Mabel Tamariz. La propia conductora reconoció al equipo durante la transmisión, agradeciendo el profesionalismo de cada integrante en su preparación para el programa.

El retorno de Mirtha Legrand al vestuario clásico que la distingue, luego de su presentación sorpresiva con pantalones el sábado pasado, representó una vuelta a las raíces televisivas del ciclo. Es que la conductora convirtió la moda en un rasgo central de su identidad en pantalla.

La vigencia de la “mesaza” y la permanencia de Mirtha Legrand al frente del espacio refuerzan su papel como referente y marcan un nuevo capítulo en la historia de la televisión argentina.

El look de Mirtha este sábado 14 de marzo

La “mesaza”

En esta edición, Mirtha Legrand recibió a Moria Casán, referente del espectáculo y conductora de La mañana con Moria, y a Verónica Llinás, actriz actualmente destacada por su papel en En el barro. El panel se completó con Coco Sily, humorista y presentador, y Dani La Chepi, actriz reconocida por su labor en Papá por siempre.

La combinación de estas figuras reunió voces diversas del espectáculo argentino, generando expectativas sobre las conversaciones en torno a la cultura y las historias personales, una característica habitual del ciclo.

La producción de StoryLab afirmó que la edición reflejaba el espíritu tradicional del programa, sumando variedad de estilos y temáticas para mantener vigente la propuesta.

Coco Sily, Moria Casán, Verónica Llinás y La Chepi, invitados de Mirtha Legrand

La emoción de La Chiqui al ver un espectáculo argentino

Como es habitual, Mirtha Legrand, esta vez acompañada por su nieta Juana Viale, fue al teatro en la noche del jueves de la última semana. La función correspondió a una de las últimas presentaciones de Company, el musical basado en la obra de Stephen Sondheim, que explora con precisión los vínculos, el amor y los temores existenciales contemporáneos. En escena, Fer Dente interpretó a Bobby y Alejandra Radano a Joanne, acompañados por una orquesta en vivo que distingue a la puesta dentro de la cartelera porteña. Desde su estreno, la obra se convirtió en un fenómeno para la crítica y el público, y su despedida definitiva está prevista para el 29 de marzo.

Durante la noche, Mirtha lució un conjunto rosa pastel firmado por Claudio Cosano, compuesto por un saco de textura sutil y falda a juego. Llegó acompañada por Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis, quien la escoltó hasta la fila cinco del Teatro El Nacional Sancor Seguros, donde la esperaba Juana Viale, vestida íntegramente de negro con un top de manga corta y falda corta de cuero. El público se acercó al vallado para saludarla, pedir fotos o, al menos, recibir una sonrisa de la inagotable Chiqui.

Al terminar la función, Mirtha Legrand se dirigió al público con palabras cargadas de emoción frente a la sala repleta. Entre aplausos, la diva confesó: “No sé si voy a poder hablar. Estoy tan emocionada. Realmente, es fantástico lo que hemos visto esta noche”, y elogió la calidad de la producción nacional.