Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

Mirtha Legrand y Juana Viale fueron a ver Company (RSFotos)

La noche porteña vivió un momento especial cuando Mirtha Legrand y Juana Viale asistieron a una de las funciones finales de Company, el destacado musical que transita su etapa de despedida. La presencia de ambas figuras en la sala sumó un componente de emotividad a la inminente despedida del espectáculo, cuya última función está programada para el 29 de marzo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros.

El ambiente en el teatro reflejaba la expectativa de las últimas semanas de funciones. Desde su estreno, Company se consolidó como un fenómeno de público y crítica, protagonizado por Fer Dente en el rol de Bobby y Alejandra Radano como Joanne, y con una orquesta en vivo que le otorga un carácter singular en la cartelera musical de Buenos Aires. La propuesta, basada en el musical de culto de Stephen Sondheim, explora con agudeza los vínculos, el amor y los temores existenciales contemporáneos, elementos que resonaron en los espectadores durante toda la temporada.

Mirtha Legrand llega al teatro El Nacional con su amigo Alejandro Veroutis y recibe el cariño de sus fans (RSFotos)

Mirtha lució un conjunto elegante en tono rosa pastel, compuesto por un saco de textura sutil con botones al frente y falda a juego, con el sello de Claudio Cosano. Llegó acompañada por sus amigos Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis y recibió el cariño del público, que se acercó al vallado en busca de una foto, una mirada o un recuerdo. Los tres se dirigieron a la fila cinco del teatro, donde los aguardaba Juana, espléndida con su look total black de un top de manga corta y corte crop combinado con una falda corta de cuero. Desde allí rieron, se emocionaron y aplaudieron al ritmo de una historia conmovedora.

Al concluir la función, Mirtha Legrand tomó la palabra para expresar su impresión ante la sala colmada. En medio de una ovación, compartió sus sentimientos en modo urgente y confesional: “No sé si voy a poder hablar. Estoy tan emocionada. Realmente, es fantástico lo que hemos visto esta noche”, elogió, y destacó la categoría de la producción nacional.

Mirtha Legrand, Juana Viale y Alejandro Veroutis ocuparon la fila 5 del teatro junto a Amalia Idoyaga Molina

“Hecho aquí en Argentina. Mejor que en Estados Unidos. Qué actores, qué cantantes, qué bailarines, qué orquesta, todo es fabuloso”, destacó, con la sabiduría que le dan tantos años y tantas obras vistas sobre sus espaldas. “Es una emoción enorme, hasta las lágrimas y cuando me gusta mucho un espectáculo digo que es altamente recomendable. Se merecen todo el éxito del mundo. Ojalá este teatro esté lleno todas las noches de estas últimas semanas”, exclamó antes de recibir el penúltimo baño de aplausos.

La gran ovación llegó cuando Dente se acercó con un ramo de flores en mano a modo de gratitud por sus palabras que sintetizan la experiencia de quienes asisten a Company: un espectáculo musical que conmueve hasta las lágrimas y que no tiene nada que envidiarle a las producciones de Broadway.

El look total black de Juana Viale para asistir con su abuela a la función de Company (RSFotos)

Company en la voz de sus protagonistas

En una entrevista con Teleshow, Fer Dente definió al personaje de Bobby como un desafío que le permitió reflexionar sobre “la dificultad de vincularse, el miedo a la soledad y la búsqueda de segundas oportunidades”. Dente relató que la construcción de su rol implicó “dejar de lado el prejuicio de que la comedia musical es solo entretenimiento”, y que en este caso “es una obra que interroga, que incomoda y que también invita a reírse de sí mismo”.

Por su parte, Alejandra Radano, quien encarna a Joanne, sostuvo que el material de Stephen Sondheim “es complejo, musical y emocionalmente”, y que la puesta argentina le permitió “trabajar sobre la crudeza y la ternura de los vínculos”. Radano remarcó el valor de la versión local al afirmar que “el público argentino recibe la obra desde un lugar distinto, con referencias propias y con una sensibilidad particular”.