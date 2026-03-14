Santiago del Moro anunció cuándo ingresará la reemplazante de Carmiña a Gran Hermano: sus enigmáticos posteos

El posteo de Santiago del Moro

El domingo 15 de marzo a las 22:15, Gran Hermano Generación Dorada sumará una nueva participante tras la expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas hacia Mavinga. Según informó Santiago del Moro en sus redes sociales, el reemplazo se anunciará en la próxima gala, en medio de expectativas y un clima de debate que atraviesa al programa, detalló Infobae.

Carmiña Masi fue expulsada luego de que la producción considerara inadmisibles sus expresiones discriminatorias contra la concursante nacida en el Congo. La decisión fue comunicada en directo, dejando su lugar vacante. Para cubrir esa plaza, Gran Hermano oficiales confirmaron la inminente llegada de una nueva jugadora y anticiparon una experiencia marcada por la reflexión en torno a la convivencia y los límites en la televisión argentina.

La confirmación sobre el próximo ingreso estuvo acompañada de imágenes enigmáticas difundidas por Del Moro. Se mostraron manos femeninas con uñas negras con la canción Bad Bitch, de Ca7riel y Paco Amoroso y anuncios con la frase “las bacantes”, lo que generó especulaciones sobre el perfil e identidad de la reemplazante. La producción se limitó a alimentar el misterio y a invitar a la audiencia a buscar posibles interpretaciones detrás de la palabra utilizada por el conductor en redes sociales.

En las redes comenzaron a barajarse posibles nombres de la reemplazante. Como siempre, el nombre de Furia, ex participante de GH, volvió a picar en punta. Sin embargo, al usar una canción Bad Bitch, apodo que se asocia a Wanda Nara, -que también grabó un tema con ese nombre- la especulación alcanzó a la actual conductora de MasterChef Celebrity.

Los enigmáticos posteos de Santiago del Moro sobre "las bacantes"

La expresión “bacantes” despertó confusión y debate entre quienes siguen Gran Hermano, el reality emitido por Telefe. Muchos pensaron inicialmente en un error de tipeo de Del Moro, ya que “vacante” es el término más habitual para señalar un puesto libre. Sin embargo, el conductor dejó implícito en sus historias de Instagram que se trataría de un guiño mitológico.

En la antigua Grecia, las bacantes eran mujeres devotas del dios Baco (Dionisio), asociadas a fiestas de éxtasis, libertad y transgresión de normas, como remarcó el conductor en sus publicaciones. Según Del Moro, representaban “libertad de los instintos” y “fuerza femenina”, además de simbolizar la ruptura de los límites sociales, lo que intensificó las conjeturas sobre el carácter de quien ocupará el lugar de Carmiña Masi.

La referencia mitológica fue sostenida por la producción, profundizando la incertidumbre y alentando el intercambio de interpretaciones frente al ingreso de la nueva concursante.

El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

La expulsión de Carmiña por racismo

Carmiña Masi fue expulsada de la casa tras proferir comentarios considerados racistas hacia Mavinga. Sus frases, como “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, fueron transmitidas en vivo y provocaron amplio rechazo. Masi también hizo referencias explícitas a la esclavitud, lo cual llevó al programa a comunicar la sanción durante la gala.

La voz oficial de Gran Hermano calificó esa conducta como inadmisible y enfatizó: “La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”. A Carmiña se le informó su inmediata expulsión, sin margen para revisión.

Antes de abandonar la casa, Masi intentó justificar sus palabras como parte de una broma en un contexto propio de la convivencia, y pidió disculpas públicas. Sin embargo, admitió la gravedad de su proceder: “Hay chistes que no se dicen. Lastimosamente, me puse muy cómoda en la casa. Les pido disculpas”, declaró ante cámaras.

La frase racista de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga (Video: GH, Telefe)

En el estudio, tras dejar la competencia, repitió que su intención no fue ofender a Mavinga. Afirmó: “Estaba cómoda en la casa donde estaba viviendo. Se reían conmigo. Entonces, tampoco dimensioné que estaba yéndome a la mi... Me da mucha vergüenza lo que hice y me costó la expulsión”.

Reacciones y consecuencias

El entorno de Mavinga y la audiencia rechazaron las explicaciones de Carmiña. En redes sociales y en un comunicado difundido por la familia de la concursante, se afirmó: “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”.

El esposo de Mavinga, Damián, anticipó la presentación de una denuncia penal contra Masi y expresó su descontento ante su actitud tras la expulsión. “No acepto las disculpas. No me pareció sincera de la manera que salió de la casa, de una manera altanera”, manifestó, cuestionando la autenticidad del arrepentimiento de la ex participante.

La tensa charla entre el esposo de Maving y Carmiña en Gran Hermano

La familia insistió en que las sanciones no deberían limitarse a Carmiña, sino extenderse también a quienes avalaron o celebraron públicamente esos comentarios. Sostuvieron que “ese tipo de frases deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”.

Mientras Mavinga permanece en competencia, recibe manifestaciones de apoyo en redes y podría afrontar un proceso de asimilación complejo al conocer el impacto que tuvo el episodio fuera de la casa.

La decisión del programa marcó un precedente sobre la tolerancia al racismo en televisión, y especialistas destacaron la necesidad de promover la convivencia basada en el respeto y la inclusión, tanto delante como detrás de las cámaras.

El caso evidenció que las actitudes discriminatorias no son un simple recurso del juego, sino que traen consecuencias concretas y generan reacciones colectivas. En este contexto, la expectativa por el ingreso de la nueva participante se combina con el desafío del ciclo televisivo de sostener espacios de respeto y diversidad, alejados de cualquier forma de agravios o prejuicios.