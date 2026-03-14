Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Los looks de Mirtha Legrand y Juana Viale en sus programas del fin de semana

La televisión argentina se prepara para recibir a destacadas personalidades en las nuevas ediciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, dos de los ciclos más emblemáticos de la pantalla nacional en dos menúes orientados al mundo del espectáculo y las historias de vida.

El sábado 14 de marzo, desde las 21:30, Mirtha Legrand encabeza la tradicional mesa que se emite por eltrece, mientras que el domingo 15, a las 13:45, Juana Viale será la anfitriona del clásico almuerzo. Ambos programas, producidos por StoryLab, reúnen a figuras de diferentes ámbitos para abordar la actualidad, las historias personales y los debates que atraviesan el país.

Moria Casán estará presente en la mesa de Mirtha

El arranque del fin de semana tendrá como protagonista a La Chiqui, quien se pondrá al frente de su ciclo acompañada de una selección de invitados que generan expectativa en el público. La mesaza contará con la presencia de Moria Casán, una de las grandes referentes del espectáculo nacional y conductora de La mañana con Moria, Verónica Llinás, actriz de extensa trayectoria quien se luce en En el barro, Coco Sily, humorista y conductor, y Dani La Chepi, actriz de Papá por siempre. La producción anticipa una noche con conversaciones sobre actualidad, cultura y experiencias personales, en un formato que ya es marca registrada.

Para el domingo, Juana Viale conducirá una nueva edición de Almorzando con Juana, con un panel que integra figuras de la actuación, el deporte y el diseño. Esta vez participarán Miguel Ángel Rodríguez, que protagonizará Annie en el teatro, Agustina Cherri, una de las actrices más populares de su generación, Ricky Sarkany, empresario y diseñador, Trinche, streamer y creador de contenido, y Noel Barrionuevo, excapitana de Las Leonas y referente del hockey nacional. El cierre musical estará a cargo de Estelares, banda que suma su repertorio al mediodía del domingo.

Ricky Sarkany hablará de su libro autobiográfico "Memorias de un zapatero" (Jaime Olivos)

Ambos ciclos mantienen su sello de reunir a protagonistas centrales del escenario argentino, en mesas que combinan análisis periodístico, relatos de vida y actualidad. En cada emisión, la dinámica se construye sobre la interacción entre los invitados y la conducción, que alterna entre la experiencia de Legrand y la frescura de Viale. En la televisión local, la continuidad de estos programas sostiene una tradición que atraviesa generaciones y que se adapta a los cambios del público.

Mirtha Legrand y Juana Viale, maravilladas por Company

En la previa a los programas del fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale se mostraron juntas en una función especial de Company, en el musical de culto de Stephen Sondheim, en la cartelera porteña. La presencia de ambas conductoras en la sala generó repercusiones por la expectativa que suele rodear cada aparición pública de la diva y su nieta.

Mirtha Legrand, vestida de rosa y con una sonrisa radiante, recibe un ramo de flores de manos de Fer Dente, acompañada por Juana Viale y el aplauso del público tras la función de "Company". (RSFotos)

Durante la función, Legrand y Viale ocuparon ubicaciones preferenciales y recibieron el saludo del elenco. Al finalizar la obra, ambas expresaron su entusiasmo por la puesta en escena, en un intercambio que quedó registrado por los medios. “Es fabuloso, mejor que Estados Unidos”, comentó Legrand ante una sala colmada. El musical, que se presenta en el teatro El Nacional, cuenta con el protagónico de Fer Dente y Alejandra Radano y un destacado elenco.

La salida al teatro no solo expuso el interés de Legrand y Viale por la cultura, sino que también reforzó el vínculo familiar y profesional entre ambas. En las imágenes difundidas, se las vio sonrientes y cercanas, anticipando el clima de camaradería que trasladan a la pantalla en cada programa. La asistencia de figuras públicas al teatro porteño suele potenciar la visibilidad de las obras y acercar nuevos públicos a la cartelera.