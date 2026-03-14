Danny Ocean brilló en Lollapalooza Argentina: “Amo Buenos Aires con toda mi alma”

El reconocido artista venezolano de cara a su presentación en el Alternative Stage

La primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026 es una auténtica marea de emociones. El Hipódromo de San Isidro volvió a convertirse en el epicentro de la música en vivo, los reencuentros y la celebración de talentos de todo el mundo. Entre los protagonistas que se llevaron los aplausos del público estuvo Danny Ocean, el cantante y compositor venezolano que, con su carisma y sus hits, conquistó una vez más a los miles de fans que se acercaron desde temprano para vivir el festival a pleno.

Antes de salir al escenario, Danny habló en exclusiva con Teleshow y compartió sus sensaciones en este presente tan especial. “Es un momentazo. Y agradezco también de que me tomen en cuenta, de poder venir para acá”, expresó el artista a este medio, visiblemente emocionado por formar parte del line up de un festival que cada año sube la vara de la música internacional en la Argentina.

Danny Ocean fue una de las figuras del Alternative Stage (Gustavo Gavotti)

A la hora de hablar de su vínculo con el público local, Danny fue contundente: “La verdad creo mis mejores shows siempre han sido aquí. Esta es como la quinta vez que me presento en Argentina. Amo Buenos Aires con toda mi alma. Si pudiese vivir acá, lo haría”. El cantante no ocultó su cariño por el país y recordó la cantidad de veces que eligió quedarse incluso después de sus recitales: “Vengo mucho, he hecho mucha música aquí, tengo muchos amigos argentinos. Creo que el venezolano y argentino también se llevan muy bien. Llevo nueve años viniendo todos los años para acá. Hay veces que me quedo dos meses. La paso muy bien”.

Consultado sobre sus recorridas por el país, Danny repasó sus visitas más allá de Buenos Aires: “Hace años, cuando tenía 15 años, fui a El Calafate. Fui a ver el Perito Moreno. Conocimos Córdoba el año pasado y Buenos Aires. Eso es todo lo que conozco”. Pero, a la hora de elegir un lugar donde quedarse a vivir, no dudó: “Buenos Aires, claro”.

Total black y bandana: el look de Danny Ocean en Lollapalooza Argentina (Gustavo Gavotti)

La charla también giró hacia la escena musical argentina y las posibilidades de futuras colaboraciones. “Hay muchos, siempre lo digo. Pero me gusta mucho el proyecto de María Becerra. A Tini Stoessel también la conozco hace mucho tiempo. Creo que eso por ahora. Hay muchos. No tengo ahorita a alguien así en mente que te pueda decir ahora, pero sí hay muchos que me gustan”, confesó, dejando la puerta abierta a nuevas fusiones con artistas locales.

Ocean también se animó a hablar de sus canciones favoritas y esos temas que le hubiera gustado que fueran parte de su propio repertorio. “Me encanta ‘Un Por Ciento’ de Frontera con Bad Bunny. Me hubiese encantado cantarla, hubiese estado ahí cool. Sería una canción que cantaría, sin duda”, admitió.

Como no podía faltar, la entrevista cerró con un clásico argentino: el fútbol. A la hora de elegir entre Boca y River, el venezolano optó por la diplomacia: “Los amo a los dos, les tengo mucho cariño”, respondió entre risas, esquivando la grieta futbolera nacional.

En el backstage del festival, Danny también compartió sus costumbres y pequeños placeres cuando visita la Argentina. Entre los productos locales infaltables en su camarín, el cantante sorprendió con su respuesta: “Fernet”. ¿Te lo preparás vos?, le preguntaron. “A veces. Sí, setenta treinta. Ese es el flow, ¿no? Setenta treinta”, remató, dejando en claro que ya adoptó el ritual cordobés por excelencia.

"Amo Buenos Aires con toda mi alma. Si pudiese vivir acá, lo haría”, aseguró Danny a este medio antes del show (Prensa Danny Ocean)

Un rato después, el venezolano subió al Alternative Stage completamente vestido de negro, con una bandana a juego y anteojos oscuros, listo para entregarse a su público argentino. Apenas sonaron los primeros acordes de “Imagínate”, su colaboración con Kapo, la multitud respondió con una ovación y comenzó a moverse al ritmo de la música. Bajo el cielo nocturno y bañado por luces verdes y azules, Danny siguió con uno de sus hits más recientes, “Volare”, lanzado en 2022, mientras los fans alzaban las manos y coreaban cada palabra, aprovechando cada pausa del artista para gritar y grabar el momento con sus teléfonos.

La energía siguió en aumento cuando llegó el turno de “Amor”, uno de los infaltables de su repertorio. El público, completamente entregado, no perdió la oportunidad de capturar cada instante del show, iluminando el predio con las pantallas de sus celulares. “Okay, conmigo, ¡todo el mundo arriba!”, arengó Ocean desde el escenario, invitando a todos a sumarse y moviéndose de un lado al otro, guiando con los brazos a una multitud que no dejó de acompañarlo ni un solo minuto. Con cada tema, el venezolano dejó en claro por qué es uno de los artistas latinos más celebrados de la escena actual y por qué su propuesta encaja perfecto en la diversidad de Lollapalooza Argentina.

El show de Danny Ocean fue la consagración de un vínculo que se viene construyendo desde hace años y que va más allá de la música. El artista logró conectar de manera auténtica con el público argentino y transformó su paso por el festival en una verdadera celebración multicultural. Cada vez que pisa un escenario local, los fans responden con pasión y compromiso, coreando cada estrofa y contagiando esa energía que hace de Lollapalooza un evento único.