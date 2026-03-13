La pregunta sobre el casamiento con Lali Espósito que sorprendió a Pedro Rosemblat: “Me da vergüenza y pudor”

El comunicador contó que este año se casa con la cantante (Video: Desayuno Americano- América TV)

El 14 de enero, Lali Espósito sorprendió a todos con un posteo inesperado en sus redes: anunció que se casaba con Pedro Rosemblat. Desde ese momento, las preguntas sobre la ceremonia y los detalles del compromiso no dejaron de circular, pero la pareja optó por mantener la intimidad y no dar precisiones. En una reciente entrevista con Desayuno Americano (América TV), Pedro se animó a entreabrir una ventana a ese mundo privado.

Consultado sobre cómo vive este presente y el inminente casamiento, Rosemblat se mostró sincero y entusiasta: “Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que estamos con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, y allá vamos”.

Cuando el cronista quiso saber cómo fue la propuesta y de quién había partido la iniciativa, Pedro puso un freno: “No, pero es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”. Y explicó: “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad que se lleva la marca del interés, ¿no? Lo que más importa en este caso, a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente. Y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar”.

Lali anunció su casamiento con un posteo en redes sociales y con dos palabras revolucionó a todos (Instagram)

Sobre la fecha, Pedro reconoció que todavía no hay día confirmado, pero que están avanzando: “Estamos ahí, estamos cerca, me parece”. Respecto a la posibilidad de una fiesta grande o una celebración privada, fue tajante: “¿Invitación a quién? Espero que no”, dijo entre risas sobre la chance de invitar a la prensa a cubrir el evento.

El cronista también preguntó por el tema de los hijos y si estaba en sus proyectos. Pedro volvió a ser prudente: “Eso es lo que te decía de un paso, otro paso, como ya ser predecible hacia dónde va una relación. No lo sé. La verdad que hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo. Después, quién sabe, ¿no?”.

Así, entre entusiasmo, prudencia y un toque de humor, Pedro Rosemblat dejó claro que la boda con Lali Espósito será un evento íntimo y cuidado, y que ambos eligen disfrutar del presente sin apurarse a responder a las expectativas externas.

Una sorpresa en el streaming

El conductor fue sorprendido por su pareja en el estudio de streaming y se puso incómodo rápidamente (Video: Gelatina)

Días atrás, la presentación de la programación 2026 de Gelatina tuvo un momento que nadie esperaba cuando la cantante de “Fanático” irrumpió en pleno vivo para sorprender a su novio. Todo comenzó cuando Rosemblat, en medio de la transmisión, hizo una referencia ambigua mientras hablaba de anillos. “Ah, por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso”, comentó mostrando su mano derecha a cámara, consciente de que el público estaba atento a cualquier pista sobre la boda anunciada el pasado 14 de enero. Entre risas nerviosas, lanzó un “Uy, cag…”, al advertir que el tema se le iba de las manos.

Fue entonces cuando Lali apareció inesperadamente en el estudio. Sonriente y con su habitual desparpajo, tomó el centro de la escena y lanzó, mirando directo a cámara: “¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?”. La frase, fiel a su estilo frontal y provocador, generó carcajadas en el piso y un estallido virtual en el chat.

Lejos de la soltura de su futura esposa, Rosemblat se mostró visiblemente nervioso, aunque sin perder la ironía que lo caracteriza. “Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo…”, dijo, usando el nombre real de la artista y evidenciando que la irrupción había descolocado por completo el desarrollo del programa. En otro tramo, incluso bromeó: “Me desorbitaste el chat, Mariana”, al ver cómo los comentarios se multiplicaban en tiempo real.