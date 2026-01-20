La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

El conductor regresó a Gelatina luego de sus vacaciones y se mostró incómodo a la hora de hablar de su compromiso

Tras revolucionar las redes sociales con el anuncio de su casamiento con Lali Espósito, Pedro Rosemblat reapareció el lunes 19 de enero en Gelatina para la primera emisión del año de Industria Nacional, el ciclo que conduce en el canal de streaming. Pero lejos de ocupar automáticamente el rol de conductor, esta vez Pedro fue recibido por sus compañeros en un clima festivo y provocador, con risas, aplausos, cánticos de “que cuente, que cuente” y la inevitable pregunta sobre la propuesta de matrimonio.

Nada más cruzar la puerta del estudio, el equipo lo arrinconó con bromas y preguntas. Marcos Aramburu, directo, fue el primero en lanzarle: “¿Te arrodillaste?”. Pedro, entre incómodo y divertido, amagó con irse del estudio: “Cuídenme, cuidenme, cuidenme. A eso vengo en un rato, vengo en un rato, que tengo una reunión ahora a las dos”. “Si venís ya sabés a qué, eh”, insistía Aramburu, mientras la marcha nupcial sonaba de fondo y el estudio celebraba la situación.

Lia Copello y el resto del equipo presionaron: “No te preguntamos nada”, “Dale, boludo”, “Tenés diez minutos a las dos”. Pedro, entre risas, intentó despejar el tema se sinceró: “¡Cómo los extrañé, loco! Tengo ganas de estar acá”. Finalmente, se sentó junto a sus compañeros y, evitando entrar en detalles sobre la propuesta, retomó el ritmo habitual del programa: “Perfecto, y charlamos. ¿Qué novedad? ¿Qué pasó? ¿Sigue Milei?”.

Pedro le propuso matrimonio mientras estaban de vacaciones en Brasil (Instagram)

El equipo continuó con el humor y la provocación: “¿Te arrodillaste?”, “Nada, ni una. Pero no tiró ni uno aguante el amor, ni nada”. Pedro se limitó a responder: “No, no. Entonces no vengo”. Mientras charlaban sobre el Mundial, ideas para el año y proyectos de viaje, Pedro se mostró más suelto y participativo, dejando en claro que, aunque acepta el juego mediático, mantiene su límite respecto a la exposición de su vida privada.

En medio de la conversación, Pedro también reconoció el desafío que implica la presión mediática y los cambios en el ciclo: “Estoy con ideas locas, estoy con ideas locas... A diferencia del año pasado, a esta época del año ya teníamos todo cerrado. Argentinos nos hizo muy largo el año anterior. Entonces, empezamos a armarlo ahora en enero. Pero creo que vamos a llegar, ¿o no?”.

Así, entre bromas, música y presión de sus compañeros, Pedro Rosemblat logró surfear el revuelo generado por la noticia de su casamiento con Lali Espósito y volvió a poner el foco en la actualidad y el humor que caracterizan a “Industria Nacional”. Sin confirmar ni desmentir los detalles más íntimos de la propuesta, el conductor reafirmó que, aunque todo el país hable de su boda con la estrella pop del momento, su intimidad sigue siendo un territorio donde solo él decide hasta dónde mostrar.

A pesar de haber dicho en varias entrevistas que el matrimonio lo veía lejano, Lali sorprendió a sus seguidores con al noticia (Instagram)

La noticia de su casamiento irrumpió en las redes sociales una semana atrás. La cantante lo comunicó por medio de un tierno posteo cargado de fotos luciendo su anillo de compromiso y la sencilla frase “Nos casamos”.

En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda y una expresión de alegría que refleja el especial momento. En otra foto, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol, mientras ella apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo. También compartió un plano detalle del anillo: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.

En una de las imágenes, se los ve en plena noche, desenfocados y bailando, con sonrisas amplias y gestos espontáneos que reflejan la complicidad y la alegría que comparten. Otra foto muestra a Lali y Pedro brindando con copas de vino rosado, ambos con el cabello mojado y disfrutando de un momento relajado, mientras en la parte inferior de la imagen se destaca un primer plano del anillo de compromiso, de diseño original y minimalista con dos piedras en oro.