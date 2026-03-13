El club de fans de Carmiña Masi la defendió luego de sus dichos racistas en Gran Hermano: “Los jueces de la moral”

﻿El perfil de la periodista paraguaya Carmiña Masi

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano tras pronunciar dichos racistas contra una compañera desencadenó una ola de reacciones, especialmente el comunicado público de su club de fans, que rechazó que este hecho marque el final de la carrera de la conductora.

Carmiña Masi, conductora paraguaya, fue expulsada del famoso reality argentino el 12 de marzo de 2026, luego de dirigir comentarios racistas a la concursante Jenny Mavinga. “Quiero que se vaya la negra, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco“, dijo entre otros comentarios repudiables. Tras confirmarse su salida del programa, su club de fans difundió un extenso mensaje donde manifestó tristeza y desconcierto, pero también reafirmó su apoyo incondicional y la intención de seguir defendiendo la imagen de Masi fuera del certamen.

La decisión de Gran Hermano de expulsar a Carmiña Masi evidenció una postura firme contra los comentarios racistas en realities televisivos

Las declaraciones de Masi, calificadas como racistas por la producción y la audiencia, crearon un clima de malestar dentro de la casa de Gran Hermano. Ante estos hechos, la organización optó por expulsar de inmediato a la presentadora paraguaya, lo que evidenció su postura ante episodios de discriminación.

El suceso se convirtió en foco de debate social tanto en Argentina como en Paraguay, donde Carmiña cuenta con una base de seguidores activa. La repercusión se sintió especialmente en redes sociales, donde se avivó la discusión sobre los límites de la tolerancia y la convivencia en el contexto de los realities televisivos.

El comunicado oficial del club #LaCarminetaArgentina destacó la lealtad y unión de la comunidad de fans en Argentina y Paraguay tras la expulsión

El club de fans de la conductora, identificado como #LaCarminetaArgentina, emitió un mensaje donde transmitió su dolor y cuestionó la medida tomada. “La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano nos dejó con un sabor amargo, con tristeza, con angustia… y también con muchas preguntas”, expresaron.

En el comunicado, los seguidores resaltaron su lealtad: “En medio de todo eso, hay algo que permanece intacto: nuestro cariño, nuestra lealtad y nuestro respeto por Carmiña”. Además, agradecieron a quienes acompañaron desde Argentina y Paraguay, señalando que “son una comunidad, una familia que cruzó fronteras”.

El mensaje también manifestó la convicción de que la expulsión no representa el final del vínculo entre Masi y su público. “Hoy estamos tristes, sí. Pero también estamos convencidos de algo: la historia de Carmiña no termina con una expulsión televisiva”, dijeron sus seguidores. Este anuncio busca reafirmar que su presencia pública continuará más allá del reality.

El descargo de Carmiña frente a los analistas de GH, tras su expulsión

Los admiradores de la conductora aseguraron que mantendrán la actividad en redes sociales para proteger su reputación. Afirmaron que trabajarán “con más fuerza que nunca, para que su figura fuera de la casa no quede manchada, para que su verdad, su humanidad y su historia sean vistas con justicia”.

El pronunciamiento concluyó con una apelación a la unión y la solidaridad: “Hoy abrazamos fuerte a Paraguay. Hoy abrazamos fuerte a Argentina. Hoy nos abrazamos entre todos. Y sobre todo… abrazamos a Carmiña”, insistieron sus seguidores, destacando el lazo que trasciende la pantalla.

La cuenta oficial de La Carmineta Argentina FanDom publica un extenso comunicado en Twitter en apoyo a Carmiña Masi, abordando la polémica generada y la doble moral en los medios

Los fanáticos de Carmiña Masi publicaron en su cuenta de X otro descargo en apoyo a la exparticipante: “Lo de Carmiña generó un escándalo enorme y de repente todo el mundo se volvió campeón mundial de la moral y la corrección. Pero lo curioso es que cuando durante años muchos argentinos se refirieron a los paraguayos como ‘paraguayo sucio’, ‘empleada doméstica’, ‘albañil de cuarta’, ‘villero’ y otros tantos insultos, ahí parece que el problema no era tan grave. Ahí nadie hacía editoriales, nadie rasgaba sus vestiduras ni se organizaban linchamientos mediáticos", comenzó el testimonio, en el que compararon su accionar con otra figura del reality.

“Y lo más irónico es que en la televisión argentina vimos a gente como Juliana, conocida como Furia, decir barbaridades mucho peores, insultar a medio mundo y generar un clima de agresión constante. Y aun así siguió ahí, sin que la sacaran del programa ni que el escándalo internacional fuera el mismo”, argumentaron.

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano generó un intenso debate por racismo y discriminación en la televisión argentina y paraguaya

A raíz de este análisis propusieron una pregunta: "¿La vara moral cambia según quién lo diga y de qué país sea? Porque cuando un argentino dice cosas horribles hacia Paraguay parece que es ‘humor’, ‘carácter fuerte’ o ‘parte del show’. Pero cuando pasa al revés, de repente se convierte en un escándalo histórico".

Por último, aseguraron que se trató de un caso de “indignación selectiva”, y lo justificaron de esta manera: “Algunos pueden decir lo que quieran y no pasa nada, pero si alguien del otro lado responde o se equivoca, ahí sí aparecen todos los jueces de la moral. Bastante conveniente esa doble moral”, cerró el otro posteo que hicieron en las redes sociales.