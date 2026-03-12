Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo

Santiago del Moro anunció una nueva incorporación en lugar de Carmiña, la participante expulsada

La noche del miércoles 11 de marzo de 2026, Gran Hermano Generación Dorada expulsó a Carmiña Masi por comentarios discriminatorios, lo que activó de inmediato la búsqueda de un reemplazo para completar el grupo de participantes.

El episodio que desencadenó la sanción había ocurrido en una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Carmiña comenzó a hacer comentarios despectivos desde el interior. Primero lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica:“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”. Luego profundizó sus dichos con expresiones todavía más graves, en las que realizó comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que desató un rechazo generalizado.

En este panorama, la producción comunicó de forma oficial que seleccionará a un nuevo concursante en los próximos días para cubrir la vacante en la casa.

La búsqueda de un nuevo participante tras la salida

Durante la gala transmitida por Telefe, se confirmó públicamente que el proceso de selección del reemplazo estará en marcha en breve. Aunque la producción anunció que la convocatoria será abierta, no se han difundido por ahora más detalles sobre los criterios ni el mecanismo para el ingreso de la nueva persona.

Esta decisión responde a la política del programa frente a conductas discriminatorias, generando una rápida reacción entre la audiencia. El episodio agrega expectativa a la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada, ante la inminente elección de quién ocupará el puesto vacante.

El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

La repercusión mediática en Paraguay

La expulsión disciplinaria de Carmiña Masi se convirtió en un caso de impacto inmediato en la industria televisiva regional. La producción del programa ejecutó la medida tras la viralización de un comentario calificado de racista que Masi emitió en directo contra su compañera Mavinga, episodio descrito por el portal ABC Color como detonante de una reacción judicial en paralelo al cese televisivo de la concursante.

La cadena que opera la franquicia en Argentina aplicó la sanción apenas dos semanas después de la incorporación de Masi al formato, una respuesta sin precedentes a la presión social generada por la circulación del video en plataformas digitales. Durante la transmisión, la concursante aludió al origen étnico y la condición migratoria de otra participante con una frase que la audiencia tachó de “aberrante”, hecho que disparó un repudio visible y puso en jaque los protocolos de convivencia del reality.

Carmiña Masi cuando ingresó a la casa hace dos semanas

La administración, según relata ABC Color, el programa enfrentó en cuestión de horas un proceso de repudio masivo en redes sociales, donde la identidad de Masi estuvo entre las tendencias principales y multiplicó los pedidos de intervención directa de la producción. Los responsables del certamen confirmaron la decisión de desvincular a la participante de nacionalidad paraguaya y proceder a su retiro inmediato, sellando uno de los episodios más breves y polémicos en la historia reciente del formato argentino.

El procedimiento que culminó en la expulsión de Carmiña Masi empezó en el mismo instante en que las imágenes circularon en redes sociales. La reacción de la audiencia se trasladó a la agenda pública en Argentina y países limítrofes, generando un escenario de emergencia reputacional para la producción. La aplicabilidad y velocidad de respuesta demostraron un cambio de protocolo frente a antecedentes en la franquicia, donde sanciones por conducta discriminatoria han requerido procesos internos más prolongados o deliberaciones abiertas.

Comunicado en redes sociales de la familia de Mavinga, la participante discriminada

La decisión impactó en la conversación sobre el posicionamiento de los realities en el negocio televisivo regional, con especial atención a las medidas preventivas y correctivas frente a manifestaciones explícitas de racismo, discriminación o violencia de género. Dentro y fuera del formato, el episodio generó una expectativa extendida sobre la transparencia y el estándar ético que impone la administración de Gran Hermano en situaciones de gravedad social, según califica el diario ABC.

Las declaraciones del entorno de Mavinga, quien recibió el comentario racista dentro de la casa, ratificaron la preparación de una estrategia legal con base en consideraciones constitucionales y de derechos humanos. La familia la describió como “degradante y denigrante”, enfatizando la dimensión colectiva de la agresión hacia la comunidad afrodescendiente.

La sanción contra la concursante paraguaya tuvo repercusión en la industria televisiva regional debido al carácter racista de sus declaraciones

La expulsión marca un precedente en la historia del formato por la inmediatez y severidad de la sanción, así como por la proyección mediática y judicial de un caso en el que la frontera entre el entretenimiento y la responsabilidad legal se hizo central.

El episodio define a Masi no solo como figura polémica dentro del reality, sino como referencia en discusiones sobre la gestión de crisis reputacional y la ética en el entretenimiento en directo en Argentina, según describe el portal de noticias ABC de Paraguay.