Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Durante una charla, la competidora sorprendió a todos al insinuar una amistad con el conductor, generando especulaciones fuera del reality

El ingreso de Carmiña Masi a Gran Hermano Generación Dorada despierta sospechas de favoritismo por su vínculo con Santiago del Moro (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que una conversación entre participantes generara repercusión fuera del reality. Todo comenzó cuando Carmiña Masi, la periodista paraguaya que ingresó al programa, sugiriera que tenía una relación cercana con Santiago del Moro, el conductor del ciclo. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron especulaciones sobre un supuesto vínculo previo que podría haber influido en su ingreso al reality. Frente a la creciente repercusión, el propio Del Moro decidió salir a aclarar la situación.

El episodio se originó durante una charla en el living de la casa entre Carmiña y Danelik. En ese intercambio, la conversación giró en torno a un comentario que el conductor había hecho al aire durante una de las galas. “Hoy Santiago dijo ‘Te amo Paraguay’. A vos te lo dijo”, le señaló Danelik a su compañera. La respuesta de Carmiña llamó la atención y generó revuelo dentro y fuera del programa. “Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él”, aseguró con seguridad. Justo después de esa frase, la transmisión se interrumpió abruptamente, un detalle que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores del reality.

Rumores sobre la relación de Carmiña Masi y Del Moro se generan a partir de una conversación filtrada en la casa de Gran Hermano (Prensa Telefe)

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y también fue analizado en programas de espectáculos. En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró mostró el video y aportó contexto sobre el origen del vínculo entre la participante y el conductor del ciclo. Según explicó la periodista, Carmiña Masi es una figura conocida en el mundo del espectáculo paraguayo y ya había coincidido con Del Moro en el pasado. “Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay que yo recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro la convocábamos muchas veces”, señaló.

Calabró también recordó uno de los temas que abordaron en aquel momento y que involucraba a la farándula argentina y paraguaya. “Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. Entonces era como la corresponsal”, explicó. En ese contexto, la periodista señaló que Del Moro valoraba el estilo profesional de Masi. “Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva”, agregó.

Santiago del Moro negó rotundamente cualquier intervención directa en la selección de Carmiña Masi para el reality show (Prensa Telefe)

Sin embargo, ante la repercusión que generaron las palabras de la participante dentro de la casa, el conductor decidió pronunciarse para evitar malentendidos. Durante una intervención pública, Del Moro aclaró cómo fue realmente el contacto entre ambos. “Estaba repasando unas cosas que pasaron anoche y Carmiña, la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así”, explicó en primer lugar.

El conductor sugirió que la participante podría estar utilizando ese comentario como parte de su estrategia dentro del juego, aunque dejó en claro que no quiere que eso termine perjudicándola. “Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra”, señaló. Del Moro también detalló cuál fue el único intercambio reciente que tuvo con ella antes de su ingreso al reality. Según explicó, fue la propia Carmiña quien lo contactó para consultar sobre el casting del programa. “Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’”, contó.

De esta manera, dejó en claro que no hubo ningún tipo de recomendación ni intervención directa de su parte en el proceso de selección. “Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano. No es mi trabajo”, remarcó. El conductor también explicó que su conocimiento previo con la participante se remonta a muchos años atrás y que el vínculo nunca fue cercano. “La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como quince años”, recordó para dar por finalizado el tema.

