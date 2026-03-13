El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

La tensa charla entre el esposo de Maving y Carmiña en Gran Hermano

Pasaron 24 horas desde su eliminación, sin embargo, la calma todavía no regresó a la vida de Carmiña Masi. Luego de abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) por comentarios racistas, la participante paraguaya intentó explicar la situación y brindar disculpas públicas tanto a los seguidores del reality como a la familia de Mavinga. Sin embargo, el esposo de la mujer nacida en África no dio por terminada la situación, generando una situación de tensión en el certamen.

Todo comenzó cuando Carmiña arribó al estudio de Gran Hermano e intentó contextualizar el momento en el que hizo comentarios racistas contra Mavinga. Luego de que Santiago del Moro la alentara a dirigirse a la familia de su compañera, Masi comenzó diciendo: “A ustedes también les pido disculpas. No tengo justificación. Hay chistes que no se dicen. Lastimosamente, me puse muy cómoda en la casa donde estaba viviendo e hice ese chiste de muy mal gusto. Me costó la expulsión de Gran Hermano. Les pido disculpas a ustedes y lo voy a hacer las veces que lo tenga que hacer, porque así como sé que puedo jugar, sé cuándo me equivoco y les agradezco que estén presente”.

El descargo de Carmiña frente a los analistas tras su expulsión

Luego, intentando bajar la tensión del ambiente, la paraguaya destacó que la propia Mavinga la había perdonado: “Y como la escuché a ella que dijo que me perdonó, ojalá acepten mis disculpas, porque perdón se le pide a Dios, pero realmente me siento muy mal, porque incluso siempre me llevé bien con Mavinga. Me voy a encargar también de poder explicar acá lo que pasó. Vuelvo a decir, no tiene justificación, pero les pido disculpas si se sintieron ofendidos. Como se lo dije ayer a ella, teníamos un juego entre nosotras y se me fue de las manos”.

Fue entonces cuando Damián, el esposo de la mujer nacida en África, comentó: “No acepto las disculpas. No me pareció sincera de la manera que salió de la casa, de una manera altanera, soberbia, como si estuviera saliendo por la puerta grande y salió por la puerta de atrás. No me resultan sinceras tus disculpas y no me llegan. No las veo sinceras. Veo que estás pidiendo disculpas para un reality y no me parece que represente lo que realmente pensás. Perdón, pero pienso eso”.

Gran Hermano: las disculpas de Carmiña Masi no convencen y el reality vive momentos de tensión

Inmediatamente, la situación generó un tenso debate, del cual también participaron los panelistas del programa. “Me da mucha vergüenza ver ahora eso. Como dice Moria, no aclares que oscurece, pero me parece importante volver a pedir disculpas. Soy una bocona. Sé que tengo que trabajar muchísimo eso porque trabajo en los medios de comunicación. Es un chiste que no se dice, pero ya que tanto me quieren juzgar, si alguien tiene una cámara veinticuatro horas, díganme si ustedes en su casa de repente no dicen algún tipo de comentarios cancelables”, expresó Masi, intentando desprenderse de todo reproche.

Rápidamente, Ceferino Reato tomó la palabra y consultó: “Una pregunta, Carminia, vos decís que hiciste un chiste que no se hace. ¿Cuál es el chiste de todo esto? ¿Y con quién lo hiciste?“. Lejos de repetir sus dichos, Carmiña subrayó: ”El chiste que no se hace está, ya lo vieron ustedes y asumo que se vio todo el día y no da volver a repetirlo y lo vuelvo a decir: estaba cómoda en la casa donde estaba viviendo. Se reían conmigo. Entonces, tampoco dimensioné que estaba yéndome a la mi....Me da mucha vergüenza lo que hice y me costó la expulsión. Ahora, sé que jugué bien, tuve mala suerte y perdí. Y lo que más me duele es que le decepcioné a mi papá“.

Santiago del Moro volvió a repetir el pedido hacia la familia de Mavinga: “Primero las disculpas a Mavinga y a su familia”, a lo que Carmiña volvió a repetir: “Antes de irme le dije a Mavinga: “Vos sabés que nosotras teníamos un juego”. Se ve todo, pero no siempre todo sale al aire, para el que no sabe, nosotros jugábamos todos los días que hacíamos nuestras series verticales para divertirnos. Y una vez con Mavinga jugando, le dije: “Vos sos hoy la dueña y tenés los esclavos blancos”. Y demos la vuelta a la historia y empezamos a jugar. Y eso se lo dije ayer a Mavinga antes de irme. Y te pido mil disculpas porque no fue mi intención que pase eso”.

Aún así, Laura Ubfal mostró su impaciencia con la situación y afirmó que Masi no tomaba dimensión de sus actos: “¿Vos te diste cuenta cuando Mavinga te dice: “¿Qué te hice? ¿Qué te hice?”. Como se lo debe haber preguntado a tantos que la deben haber agredido muchas veces. Ella viene sufriendo esto desde que nació”.