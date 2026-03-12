Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Lollapalooza celebra su undécima edición en Argentina con innovaciones, artistas de primer nivel y un repaso por los shows más icónicos

No falta nada para que Lollapalooza Argentina 2026 abra sus puertas y el Hipódromo de San Isidro vuelva a ser el punto de encuentro de miles de amantes de la música en vivo. Con la cuenta regresiva puesta en las últimas horas, la emoción ya se percibe en el aire: artistas internacionales y locales ultiman detalles para subir al escenario mientras los fanáticos se preparan para vivir uno de los fines de semana más intensos del año. Esta edición, que se celebrará del viernes 13 al domingo 15 de marzo, promete ser una de las más grandes y variadas de la historia del festival, con una grilla que reúne a diez headliners de renombre mundial.

En esta nueva edición, el line up está encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Turf y Paulo Londra. Cada jornada abrirá sus puertas desde la mañana, invitando a los amantes de la música a sumergirse en un universo sonoro, gastronómico y plagado de actividades para todas las edades.

Tyler, The Creator, Sabrina Carpeten y Doechii son algunas de las figuras que arrasarán en esta edición

Entre los grandes nombres del viernes, Tyler, The Creator se instala como uno de los platos fuertes de la edición. El rapero californiano pisa por primera vez Buenos Aires con Don’t Tap The Glass, su más reciente álbum, y una trayectoria marcada por la innovación y la reinvención. Referente de Odd Future y aclamado por discos como Flower Boy e Igor, Tyler llega para confirmar por qué es una de las figuras más influyentes del rap y el R&B. Junto a él, Lorde regresa con su sello de sofisticación y experimentación, sumando una cuota de mística neozelandesa a la grilla, y Turnstile aporta el costado punk y hardcore, prometiendo un arranque de festival con energía al máximo.

La apuesta nacional del día 1 también suma a Turf en el Escenario Alternative, con Joaquín Levinton al frente y un repertorio de clásicos del rock argentino para el público local.

El sábado será el turno del debut local de Chappell Roan, considerada la revelación pop del año con “Good Luck, Babe!” y una propuesta visual que promete sorprender. El line up de la jornada suma además el regreso de Skrillex, ícono global de la electrónica que transformará el Hipódromo en una fiesta de beats y luces. Lewis Capaldi, el cantante escocés de baladas que emocionan, presentará su talento vocal y sensibilidad en vivo, mientras que Paulo Londra volverá a hacer vibrar a su público con sus hits, como referente indiscutido de la escena urbana argentina.

Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, se suma al line up de este viernes

El gran cierre del domingo estará a cargo de Sabrina Carpenter, fenómeno pop global que vuelve al país tras ser telonera de Taylor Swift en 2023 y en el momento más alto de su carrera. Este año, la cantante estadounidense aprovechará el festival para presentar su último álbum Man’s Best Friend, que fue lanzado el pasado 29 de agosto y ya genera expectativa entre sus fans. El domingo también contará con la potencia de Deftones, íconos del nu metal y el rock alternativo, y el show de Doechii, la rapera que viene de deslumbrar en Lollapalooza Chicago y de viralizar su versión de “Anxiety”. La artista, que saltó a la fama en 2020, promete un set cargado de energía, originalidad y conexión con el público argentino.

Un predio totalmente renovado

El predio del festival se expande para la nuevaedición (DF ALL ACCESS)

Pero Lollapalooza 2026 no solo apuesta a la música. El festival inicia su segunda década con una revolución en el predio y la experiencia del público. El mapa fue rediseñado por completo: tres de los cinco escenarios principales cambian de ubicación para mejorar la circulación, evitar aglomeraciones y permitir una experiencia más fluida de punta a punta. Así, el Hipódromo de San Isidro se vuelve un terreno de exploración y redescubrimiento para los fans.

Entre las novedades, el icónico Perry’s Stage, favorito de los amantes de la electrónica y la música urbana, se transforma en una isla multisensorial. Con un formato inmersivo, luces y pantallas circulares envolventes, el escenario permitirá vivir la música en 360 grados y posicionará al público en el centro mismo de la acción.

El escenario Perry's contará con una nueva fisonomía para esta edición (DF ALL ACCESS)

El festival también pone el foco en las familias con la renovación de Kidzapalooza, que se traslada al corazón del predio. El espacio, pensado para los más chicos, suma actividades, juegos y propuestas musicales para que padres e hijos puedan disfrutar juntos de la experiencia musical. Como parte de su apuesta por el bienestar y la sustentabilidad, se agrega la Zona de Relax: un oasis verde con áreas de sombra, islas de vegetación y puntos de descanso para desconectarse del ritmo intenso de los shows.

Además, la expansión del predio trae mejoras en las experiencias premium. Lolla Platino y el renovado Lolla Lounge elevan el estándar de hospitalidad y confort, con vistas preferenciales, zonas de relax, gastronomía exclusiva, wifi, merchandising, bebidas y traslados internos. Todo pensado para quienes buscan disfrutar del festival con el máximo nivel de detalles y comodidad.

Los mejores momentos de las ediciones pasadas

A lo largo de su historia, Lollapalooza Argentina regaló verdaderos hitos que quedaron grabados en la memoria colectiva del público y marcaron un antes y un después en la cultura festivalera del país. Muchos de estos shows se convirtieron en relatos de culto que año a año vuelven a salir a la superficie en redes sociales y conversaciones entre fanáticos.

<b>Red Hot Chili Peppers </b>

Red Hot Chili Peppers en la primera edición de Lollapalooza Argentina en 2014 (Anabella Nolasco)

El debut del festival en Buenos Aires pedía una banda capaz de garantizar una explosión de público y energía, y los californianos no decepcionaron. El show de los Chili Peppers fue el gran cierre de la primera jornada y desató una ola de euforia con clásicos como “Californication”, “Under the Bridge” y “Give It Away”. Para muchos, ese setlist fue el inicio de una tradición que convirtió a Lollapalooza en el evento de referencia para los grandes nombres del rock internacional en el país. La banda, que venía presentando “I’m With You”, dejó en claro por qué sigue siendo una de las más convocantes del planeta.

<b>Eminem </b>

El rapero estadounidense dejó su huella en la tercera edición del festival

El rapero de Detroit era, desde hacía años, uno de los artistas más pedidos por el público argentino. Finalmente, su visita se concretó en la tercera edición local del festival y superó todas las expectativas. Eminem ofreció un show demoledor, con un repaso por todos sus hits, una puesta en escena de altísimo impacto visual y una multitud de fans coreando cada una de sus letras. Para quienes estuvieron allí, la presencia de Marshall Mathers en el Hipódromo de San Isidro fue mucho más que un recital: fue la concreción de un sueño generacional y uno de los recitales más legendarios de la historia reciente.

<b>Miley Cyrus </b>

En 2022, la exestrella de Disney hizo temblar el predio de Lollapalooza con su show (Franco Fafasuli)

La llegada de Miley al país fue un verdadero acontecimiento en 2022. Con su gira Attention, la exestrella Disney se reinventó como una frontwoman poderosa y ecléctica, capaz de mover a públicos de todas las edades. El show fue una explosión de energía, con cambios de vestuario, una banda afiladísima y un repertorio que incluyó no solo éxitos propios como “Wrecking Ball” y “Plastic Hearts”, sino también versiones de clásicos del rock y el pop. La emoción estuvo a flor de piel cuando Miley interpretó “Where Is My Mind?” de Pixies y “Jolene” de Dolly Parton, logrando una conexión única con el público argentino y dejando en claro su enorme carisma y versatilidad artística.

<b>Foo Fighters y la despedida de Taylor Hawkins</b>

La banda liderada por Dave Grohl causó furor en el cierre del festival (Gentileza Flow y Prensa Lollapaloza Argentina)

La edición 2022 también quedó marcada por un hecho tan histórico como emotivo: el último show de Taylor Hawkins antes de su muerte. Foo Fighters cerró el festival ante una multitud, y en uno de los momentos más conmovedores de la noche, Hawkins tomó el micrófono para cantar “Somebody to Love” de Queen. Sin saberlo, el público fue testigo de la despedida de uno de los bateristas más queridos del rock, y las imágenes de esa noche, con Taylor sonriendo y elogiando al público argentino como “el más loco del mundo”, se volvieron virales en todo el planeta tras la noticia de su fallecimiento.

<b>Olivia Rodrigo </b>

Emocionada, Olivia Rodrigo expresó su incredibilidad ante el recibimiento del público argentino (Video: Lollapalooza Argentina/X)

El décimo aniversario del festival tuvo como cierre a la estrella pop del momento. Olivia Rodrigo fue la encargada de despedir la última jornada y la expectativa era máxima: miles de jóvenes agotaron entradas apenas se anunció su nombre. Su show fue un viaje emocional que incluyó todos los temas de sus discos “SOUR” y “GUTS”, momentos de confesiones con el público y una versión a puro sentimiento de “Don’t Speak” de No Doubt. Vestida de cuero rojo y derrochando actitud, Olivia se sentó al piano, tocó la guitarra y recorrió el escenario, regalando una performance fresca, intensa y catártica. Su frase “No creo haber visto tanta gente en toda mi vida. Dios mío”, quedó como resumen perfecto de una noche inolvidable.

A estos momentos se suman otros shows memorables: el debut de Arctic Monkeys, los sets maratónicos de The Strokes, la multitud bailando bajo la lluvia con Martin Garrix, la comunión generacional de Duki y Bizarrap en 2023, entre otros que se suman a una larga lista de recuerdos. Cada edición de Lollapalooza Argentina suma postales únicas, consagrando a artistas y regalando anécdotas que pasan de boca en boca entre fanáticos.