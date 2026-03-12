Teleshow

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

La actriz sigue celebrando sus 34 años y esta vez se mostró en la ciudad italiana, con su madre, sus hijos y su grupo de confianza

La actriz compartió cómo fue el viaje a Milán en medio de la celebración de su cumpleaños (Video: Instagram)

El lunes 9 de marzo, la China Suárez celebró su cumpleaños número 34 a lo grande, con un festejo que comenzó navegando por el Bósforo a bordo de un yate y terminó casi tres días después con una cena en Milán. La actriz estuvo acompañada por Mauro Icardi, su actual pareja, su mamá Marcela Riveiro, sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y un grupo íntimo entre los que se encontraban Juanma Cativa, Tomás Garrahan, Marcelo Mancha Latorre y la niñera.

Al día siguiente de la celebración recorriendo uno de los lugares más emblemáticos de Estambul, todo el grupo acompañó a Icardi en el partido de ida de octavos de final de la Champions League, en el que el Galatasaray se enfrentó al Liverpool. Al terminar el encuentro, y con los mismos looks que llevaron a la cancha, se subieron a un avión privado rumbo a Milán, ciudad donde el futbolista tenía agendada una audiencia de conciliación por la división de bienes con Wanda Nara.

En sus redes sociales, Eugenia subió un video subiendo al avión donde la esperaba una torta con las velitas encendidas. “Un cumpleaños lleno de amor, de sorpresas, de lindos momentos”, escribió la actriz, resumiendo el clima de afecto que la rodeó en su día.

Suárez siguió con la celebración
Suárez siguió con la celebración de cumpleaños en Milán
El regalo del delantero del
El regalo del delantero del Galatasaray es de una reconocida marca francesa

Ya en la capital de la moda, Mauro organizó una cena en un conocido restaurante argentino frecuentado por personalidades. Entre los invitados se encontraban Marcela Riviero, la mamá de la China, Alejandro Bernardez y su esposa, Juanma Cativa, Marcelo La Torre, Bárbara Rohner, Laila Crippa, Tomás Garrahan, Sebastian Bernardez, Massimiliano Lombardi y Monica Rodegher. En la foto grupal, todos posaron sonrientes alrededor de la homenajeada y de una torta decorada especialmente para la ocasión.

Como broche de oro, Icardi compartió una imagen sonriente dentro de la boutique Hermès de Milán, sugiriendo que allí eligió el regalo de cumpleaños para su pareja. A su vez, la China mostró un ramo de flores blancas y rosadas que recibió de algunos de los presentes, completando así una jornada cargada de detalles, muestras de cariño y la complicidad de un círculo íntimo que la acompañó en cada momento.

El cumpleaños número 34 de la actriz combinó fútbol, viajes, familia, amigos y lujo, con la ciudad de Milán como telón de fondo y la certeza de que, para la China, los festejos inolvidables siempre incluyen a los que más quiere.

El impresionante ramo de orquídeas
El impresionante ramo de orquídeas y ranúnculos que recibió la actriz por parte de sus invitados (Instagram)

En pleno conflicto judicial entre Mauro y Wanda, lejos del bajo perfil, la actriz eligió compartir con sus seguidores imágenes de su estadía junto a Icardi, dejando en claro su apoyo y su rol protagónico en el presente sentimental del delantero.

Todo comenzó con una postal en el interior de un avión privado, donde ambos posaron abrazados y sonrientes, rodeados de flores y una torta con velas. El detalle no pasó inadvertido: tanto la China como Icardi lucieron un mono verde oliva. Esta coincidencia permitió a los seguidores ubicar la foto en un contexto de celebración y jornada especial, vinculándola al universo futbolero y mediático que rodea a la pareja. Con el mensaje “Siguen las sorpresas. Mauro Icardi, te amo”, la China dejó en claro el clima de complicidad e intimidad con motivo de su cumpleaños.

La secuencia de imágenes continuó con una postal urbana y artística: la China, de espaldas, cruzando apurada una calle de Milán en blanco y negro, con botas altas, calza engomadas y campera de cuero, sosteniendo una cartera de mano. Su nueva pasión por los bolsos de marca se evidencia en sus recientes publicaciones, donde luce los accesorios de primeras marcas, acordes con la flamante vida de la actriz con el futbolista.

Bautista Vicuña mostró su duro

La palabra de la familia

Agresiones, insultos racistas y participantes

Sorpresa en Gran Hermano tras

La reflexión de Pierre Gasly

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

Bautista Vicuña mostró su duro

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

El nuevo líder supremo de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

