Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

En plena audiencia por la conciliación de bienes con Mauro Icardi, la conductora con su novio Martín Migueles y la pareja de la actriz y el futbolista viajaron a la misma ciudad. Las imágenes

Mientras la expareja enfrenta una audiencia judicial por bienes, la ciudad se convirtió en el punto de coincidencia entre ambas (Instagram)

En estos días, el mapa de la farándula argentina parece tener un epicentro claro y definido: Milán. Mientras la justicia italiana avanza con pasos firmes en el juicio de bienes que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, la ciudad se transforma en el escenario de reencuentros, tensiones y postales de alto voltaje mediático. Entre audiencias, paseos y almuerzos de lujo, la empresaria y el futbolista volvieron a cruzar sus caminos en una atmósfera marcada por el hermetismo, pero también por la presencia de figuras como la China Suárez robaron la atención.

Fiel a su estilo, Wanda no dejó de registrar cada paso en la capital de la moda y volvió a marcar presencia en las redes con una serie de postales frente al imponente Duomo. En las imágenes, la empresaria y conductora se mostró en escenas espontáneas, luciendo un look relajado y sofisticado: abrigo de peluche beige, prendas negras y una cartera de denim azul que la acompaña en cada aparición. Las selfies y retratos de espaldas, con la catedral gótica como telón de fondo, transmiten un clima de calma y disfrute, en contraste con el ruido judicial y mediático que la rodea. La acompaña Martín Migueles, pero no apareció en los retratos.

Nara disfrutó de un paseo frente al Duomo de Milán en plena semana de audiencias judiciales
Con look relajado y sofisticado, Wanda compartió postales icónicas con la catedral milanesa de fondo

Lejos de las oficinas y los expedientes, Wanda aprovechó su paso por Milán para sumar un toque de lujo a la jornada: almorzó en BVLGARI Il Ristorante Niko Romito, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. En sus stories, mostró detalles de la mesa, la carta y la ambientación, dejando ver que, más allá de las tensiones legales, elige el disfrute y los pequeños placeres del presente junto a su novio.

Pero la empresaria no fue la única presencia argentina fuerte en la ciudad italiana. La China y Mauro Icardi también desembarcaron en Milán, aunque lejos de hacerlo solos o en plan puramente romántico. La actriz viajó acompañada de sus íntimos amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, quienes fueron sus aliados en cada recorrido y también sus cómplices de fotos. Recién llegado a la capital lombarda, el grupo no tardó en recorrer los rincones más emblemáticos, con parada obligada en el Duomo y una serie de postales que fueron directo a las redes. Tanto Juanma como Tomás compartieron sus miradas sobre la catedral, sumándose a la costumbre de selfies y panorámicas con la postal milanesa de fondo.

La empresaria sumó un toque de lujo a su paso por la ciudad con un almuerzo en BVLGARI Il Ristorante
Por su parte, la China compartió en redes el costado gourmet de su viaje, con platos típicos y almuerzos de autor

La experiencia italiana de la China fue, además, un festival para los sentidos. En sus historias, la actriz mostró el costado gourmet del viaje: ensaladas frescas con alcauciles, pastas con láminas de trufa, pizza artesanal y una burrata con tomates cherry y albahaca coronaron el almuerzo del grupo. Entre paseos, charlas y buena comida, la actriz y sus amigos disfrutaron de una jornada donde el placer, la amistad y la cultura europea fueron protagonistas.

Mientras tanto, en el trasfondo de la ciudad, la trama judicial entre Wanda e Icardi sigue sumando capítulos. La audiencia del miércoles fue solo un nuevo capítulo del largo proceso de conciliación y división de bienes que la expareja lleva adelante ante la justicia italiana. El hermetismo de las partes y la presencia de figuras como Martín Migueles y Suárez no hicieron más que alimentar las especulaciones y el seguimiento mediático, que no pierde detalle de cada movimiento.

A poco tiempo de su llegada a la ciudad, los amigos de la China recorrieron el Duomo Di Milano

Así, entre postales de lujo, paseos por monumentos históricos y menús de alta cocina, Milán fue nuevamente el escenario donde se cruzan las historias de Wanda, Mauro y la China. Mientras la justicia avanza y las redes observan, cada uno de los protagonistas elige disfrutar a su manera del presente, aun cuando el pasado y la agenda judicial sigan marcando el pulso de sus días.

