El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

En medio del polémico derecho a réplica del exnovio de Luana, su familia salió a responderle en plena emisión (A la Barbarossa – Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudir la pantalla y las redes con un episodio que traspasó los límites del juego y se metió de lleno en lo personal. La ruptura entre Luana Fernández y Lucas, expuesta en vivo y potenciada por el derecho a réplica que la producción le concedió al joven, generó un vendaval de repercusiones tanto dentro como fuera de la casa. El ida y vuelta mediático, la reacción emocional de los protagonistas y la inmediata repercusión en redes sociales transformaron el episodio en uno de los momentos más comentados de la temporada. Y que reflejó un nuevo capítulo luego de que la familia de la participante saliera a enfrentarlo.

En medio del impacto, la familia de Luana no dudó en salir al cruce de la polémica. Fue en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) donde su abuela, Diana, y su hermana, Fiona, tuvieron la oportunidad de expresar su postura sobre lo ocurrido. “Lo estoy viviendo con mucha angustia”, comenzó la mayor de la dupla, dejando en claro el efecto que la exposición televisiva tuvo en el entorno cercano de la joven participante. “Para mí no era necesaria tanta exposición. Lo dije ayer, que Lucas puede tener sus razones. Yo no estoy en contra de él, lo quiero mucho, pero me parece innecesario haberla expuesto y humillarla de esa forma en la tele. Hubieses esperado un poquito que salga”.

El testimonio de Diana resonó en el móvil, abriendo paso a un ida y vuelta en el que Lucas también tuvo la palabra. “Estoy totalmente de acuerdo con Diana. Opino que también fue totalmente innecesario lo que hizo ella, y también lo que hizo previo a entrar al programa. Decidir hacerlo público y también tomar la decisión en privado, cuando yo obviamente no sabía hasta el día de hoy de lo que hacía antes, pero sobre todo hacerlo público, porque repito, yo no lo iba a hacer público nunca. De hecho, yo no busqué la exposición”, remarcó Lucas, intentando dejar en claro que no buscó la mediatización, sino la necesidad de “sacarse la mochila” y cerrar el capítulo.

La joven había terminado en vivo con su pareja y este le contestó con el derecho a réplica (Captura de Gran Hermano)

La producción de Gran Hermano, en un hecho inédito, implementó el derecho a réplica para Lucas, permitiéndole dar su versión de manera virtual. Sin embargo, su testimonio más extenso y personal llegó por fuera del ciclo, a través de un video publicado en sus redes sociales. Allí, Lucas ahondó en los detalles de la relación, relatando los años de convivencia, la construcción de proyectos comunes y el dolor que le produjo enterarse de situaciones previas al ingreso de Luana al programa. “Nada de lo que ocurrió en las últimas semanas es un show ni está armado. Todo es verdad. Ella tomó las decisiones que creyó convenientes y yo tuve que afrontarlas”, sostuvo, remarcando que la crisis venía de antes y que la exposición solo potenció el desenlace.

De vuelta al hogar de la familia, la palabra pasó a Fiona, la hermana de Luana, quien también manifestó su angustia ante la situación. “Yo creo que es entendible también la angustia, un poco el enojo, más que nada por ver a Lu expuesta en esa situación. Obviamente, se entiende que entró a un programa en el cual está siendo vista las 24 horas. Es obvio que la exposición existe, pero pensamos que capaz en este ámbito no era necesario”, explicó, dejando en claro que el malestar no era contra Lucas ni contra la producción, sino por el impacto emocional que la situación generó en su hermana. “Lo que dolió fue la situación y la manera en la que lo tomó Lu, porque claramente se angustió mucho. Le agarró un shock porque sinceramente no podía ni soltar sus emociones”.

El cara a cara entre la participante y su expareja causó no solo un impacto emocional, sino también polémica en el ciclo (Captura de Gran Hermano)

La familia de Luana, por su parte, remarcó que no tiene nada en contra de ninguna de las partes, pero insistió en la necesidad de cuidar el bienestar emocional de quienes se animan a jugar en la televisión abierta. “No estamos enojadas ni en contra del derecho a réplica. Está todo bien con Lucas, con el canal y todo, pero lo que dolió fue la situación”, concluyó Fiona, sintetizando el sentimiento de un entorno familiar que, aunque entiende las reglas del juego, no puede evitar el dolor de ver a uno de los suyos expuesto al escrutinio público y la presión de las cámaras.