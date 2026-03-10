Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

Santiago del Moro anunció que todos los participantes van a estar en placa (Video: Gran Hermano Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa días de máxima tensión luego de la eliminación de Tomy Riguera, en el marco de la “Placa planta” que marcó un hito en el ciclo. En este panorama, la producción informó dos medidas que afectarán directamente a la dinámica del juego, en la voz del conductor Santiago del Moro. Por un lado, todos los participantes que siguen en competencia quedaron nominados y sujetos a la votación del público, salvo quien logre ganar la prueba de liderazgo que se realizará este martes. Además, se incorporará el Derecho a Réplica (DAR) que incorporará participantes externos a la dinámica habitual.

De esta manera, la placa de nominados incluye a Andrea, Brian, Carlota, Carmina, Cinzia, Danielik, Daniela, Eduardo, Emanuel, Franco, Juani Car, Kennys, Lola, Lolo, Luana, Manuel, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick, Pincoya, Sol, Titi, Yipio, Yanina y Zunino, con la salvedad de quien obtenga el liderazgo semanal. “Ya se abre la placa. Nueva placa a partir de ahora. Mañana, desde mañana, empiezan a bajar los que más votos positivos tengan”, expresó del Moro al final del programa del lunes.

Durante la transmisión, se observó un clima de sorpresa y conmoción entre los participantes, quienes asumieron el impacto de la salida de Tomy y la nueva dinámica de juego. El joven se convirtió en el primer eliminado en la modalidad “Placa planta” -que se propuso castigar a los jugadores menos activos- con el 59,2% de los votos negativos, mientras que Titi recibió el 40,8% y logró continuar en competencia. “Veo algunas caras largas, hay gente llorando también. Esto es así todo el tiempo, chicos, es Gran Hermano", expresó el conductor al dirigirse a los jugadores. En ese contexto, se sucedieron manifestaciones de apoyo y emoción entre los competidores, que hablaron sobre la dificultad de atravesar una eliminación en la casa.

En paralelo a la nominación masiva, Gran Hermano anunció la incorporación de una dinámica inédita para la versión local: el Derecho a Réplica (DAR). Este mecanismo, inspirado en la edición italiana, permitirá que personas del entorno de los participantes ingresen en formato virtual a la casa para dar su versión o responder a situaciones que se generen dentro del programa. Santiago del Moro confirmó que la primera intervención bajo este esquema estará a cargo de la expareja de Luana Fernández, quien participará de manera remota.

Luana Fernández terminó la relación con su pareja dentro de la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Cabe mencionar que Luana anunció su separación en vivo durante una intervención en el streaming oficial del programa. “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, sostuvo Fernández en su mensaje. La joven también manifestó el deseo de preservar su bienestar mental y evitar sentimientos de culpa en caso de que surgieran nuevas emociones dentro del juego.

La decisión de Luana coincidió con el acercamiento visible que mantiene con Franco Zunino, otro de los participantes. A lo largo de los días, ambos compartieron momentos de complicidad y charlas privadas que llamaron la atención de sus compañeros y del público. La ruptura de la relación previa de la jugadora reavivó la atención sobre su vínculo con Zunino y sumó expectativa al inminente ingreso virtual de su expareja en la nueva modalidad.

La producción subrayó que esta nueva dinámica busca ampliar la interacción entre los jugadores y el exterior, aunque sin modificar el aislamiento físico que caracteriza al formato. El mecanismo, probado en la versión italiana, introduce un elemento de debate y respuesta directa ante situaciones que trascienden las fronteras del programa.