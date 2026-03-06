Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

La participante de Gran Hermano Generación Dorada tuvo un rol de extra (Video: Instagram)

El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó uno de sus capítulos más polémicos y comentados con la llegada de Luana Fernández. Modelo, empresaria, influencer y protagonista de una vida mediática intensa, Luana no tardó en convertirse en el centro de todas las miradas dentro y fuera de la casa. Su ingreso estuvo marcado por la frontalidad, la confesión sin filtros sobre su vida sentimental y sexual, y una decisión inesperada: a través del programa de streaming interno del reality, anunció públicamente que dejaba a su pareja, con la intención de explorar una relación con Franco Zunino, otro de los participantes del certamen.

Con 28 años y nacida en José C. Paz, Luana se definió en su video de presentación como una “topadora” y advirtió que la convivencia no sería fácil: “Soy una persona muy difícil para convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”. La sinceridad no terminó ahí: reconoció sin tapujos haber estado con hombres y mujeres, haber hecho tríos y no sentir ni vergüenza ni arrepentimiento por su vida sexual. “El sexo es el eje central de mi vida”, afirmó, y dejó una de sus frases más comentadas: “Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.

Luana Fernández decidió separarse de su novio dentro del reality show (Video: Gran Hermano, Telefe)

Pero su perfil público no se agota en la exposición personal. Luana tiene una historia mediática que incluye su paso por programas como Combate y su participación en proyectos de alto alcance, como el videoclip de L-Gante —quien la sigue en redes sociales—, donde se la ve bailando como extra y compartiendo el set con el equipo del cantante. En su cuenta de Instagram, que supera los 400 mil seguidores y crece a diario, se describe como “determinada pero no perfecta” y mantiene publicaciones fijadas que refuerzan su solvencia en el mundo artístico y digital.

Su nombre comenzó a tomar más peso luego de la decisión que tomó de dejarle el camino libre a su novio para hacer lo que desee mientras ella está en la casa. Con los ojos llorosos y la voz cargada de emoción se sentó en lo que antes era el sauna y abrió su corazón: “Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, imploró, antes de explicar los motivos.

Luana nació en José C. Paz y tiene 28 años

En sus redes sociales la joven posa en traje de baño y comparte las fotos de sus vacaciones por el mundo

“Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, afirmó. La participante explicó que su objetivo principal era poder vivir la experiencia dentro del programa sin cargar con la presión emocional que le generaba su relación afuera. “Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó, mostrando la tensión interna que venía atravesando.

En su mensaje también agradeció el vínculo que construyeron antes de su ingreso al programa y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme”, expresó. Sin embargo, aclaró que su decisión no implicaba necesariamente un cierre definitivo en términos afectivos, sino una forma de liberar a ambos de las expectativas durante el tiempo que ella permanezca en la casa. “Vamos a seguir obviamente porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo”, explicó.

Al ingresar a la casa se presentó como una persona en la que "el sexo es el eje central de mi vida"

La joven de 28 años tiene más de 400 mil seguidores en redes y crece a diario gracias al reality (Instagram)

Sin embargo, la controversia también la sigue desde afuera. Según Tomás Dente y el equipo de Entrometidos en la tele (Net TV), su nombre figura en expedientes judiciales relacionados con la causa que mandó a prisión al youtuber Yao Cabrera , condenado por reducción a la servidumbre. Cabe mencionar que ni en el programa ni en sus redes se manifestó al respecto.

La presencia de Luana en la casa de Gran Hermano transcurre, así, en una doble dimensión: por un lado, la competencia, la exposición y la construcción de un personaje que juega al límite de las reglas sociales y afectivas; por el otro, el peso de un pasado judicial que continúa bajo la lupa mientras su popularidad digital y su proyección mediática se multiplican. Entre confesiones, rupturas televisadas y romances nacientes, la historia de Luana Fernández promete seguir alimentando el debate y la expectativa tanto dentro como fuera del reality.