Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

El derecho a réplica debutó en Gran Hermano Generación Dorada y desató un tenso enfrentamiento entre Luana Fernández y su exnovio Lucas (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir uno de sus momentos más tensos y emotivos cuando debutó una nueva herramienta del juego: el “derecho a réplica”. El mecanismo permitió que personas del exterior respondieran o confrontaran a los participantes por situaciones ocurridas dentro del reality. La primera en enfrentarlo fue Luana Fernández, quien debió escuchar en vivo a Lucas, su exnovio, con quien mantuvo una relación de seis años antes de ingresar al programa.

La situación tomó por sorpresa a la modelo, conocida por su paso por Combate, quien fue convocada a la arena de la casa creyendo que se trataba de una actividad habitual del programa. “Ay, no. Tengo un presentimiento raro”, comentó apenas fue llamada por la voz de Gran Hermano. Sin saber lo que estaba por suceder, se ubicó frente a la pantalla que conecta con el exterior.

Cuando la imagen se encendió, apareció Lucas, su expareja, quien comenzó el intercambio con una frase cargada de ironía. “Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta delante de un montón de personas”, lanzó.

La joven decidió separarse de su novio dentro del reality show (Video: Gran Hermano, Telefe)

El comentario hacía referencia a la decisión que Luana había tomado dentro del reality, donde explicó públicamente que quería “dejar el camino abierto” en su relación mientras transitaba la experiencia del juego. Además, su acercamiento con Franco Zunino (con quien protagonizó coqueteos y un “pico” durante una dinámica del programa) había generado especulaciones sobre el futuro de su vínculo con Lucas.

Durante el intercambio, Lucas cuestionó los argumentos que Luana había utilizado para terminar la relación. “Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste”, expresó. “El primero fue que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”, sostuvo.

Luego continuó señalando otro de los motivos que ella había mencionado dentro del reality. “El segundo argumento fue que no querías sentirte mal si llegaba a pasar algo dentro de la casa. Pero hay algo que no me cierra: ¿antes no te hacía mal durante todos los años de relación que pasamos?”, preguntó. Luana intentó responder con calma, reconociendo la complejidad del vínculo que habían tenido durante tantos años. “Siempre me hizo mal, Lucas. Yo te amo”, le dijo. Sin embargo, su exnovio fue tajante al responder. “No parece. Eso no es amor”, aseguró.

a joven tomó la decisión de poner en pausa su relación con su novio y a las pocas horas su compañero de casa le declaró su amor

La conversación rápidamente escaló hacia un terreno más personal. Lucas dejó en claro que no había aceptado la forma en que la relación terminó públicamente. “Yo no vine a hablarte de la casa, vine a hablar de la vida real”, expresó. En ese momento, lanzó una fuerte acusación que dejó a Luana visiblemente afectada. “Te cagaste en la persona que te bancó en todas, en todas tus locuras, en todos los problemas que te metiste”, afirmó. La participante intentó defenderse y pidió que el tema se hablara en privado. “¿Te parece que esto es para hablarlo ahora? Son cosas privadas nuestras”, respondió.

Pero Lucas continuó con sus reproches. Según su relato, durante la relación habría habido situaciones que él interpretó como traiciones. “¿Te acordás cuando vino ese chico a entrenarnos a casa? El que empieza con L. ¿Qué pasó ahí?”, lanzó. Luana trató de frenar el avance de la conversación frente a las cámaras. “No es como parece. Por eso te digo que estas cosas se hablan entre nosotros, no frente a tanta gente”, insistió. Sin embargo, su exnovio aseguró tener pruebas de lo que estaba diciendo. “Tengo pruebas, Luana. Sé todo”, afirmó.

En su relato, también mencionó supuestas situaciones que habrían ocurrido durante viajes y encuentros sociales mientras la relación seguía vigente. “Ocho meses teniendo una vida paralela. Los fines de semana cuando decías que ibas a buscar canjes… tengo pruebas”, aseguró. El momento se volvió cada vez más incómodo para la participante, quien intentó explicar su versión de la historia. “No me hagas quedar como una mierda”, le pidió con angustia.

Lucas cuestionó los motivos de Luana para finalizar la relación y la acusó de buscar nuevas experiencias dentro de Gran Hermano

Luana también habló de lo que, según ella, había faltado en la relación. “Vos sabés que como mujer faltaron muchas cosas. Yo quería amor, quería una persona atenta, detallista, que me pregunte cómo estoy cuando me levanto”, expresó. A pesar de la tensión, la modelo mantuvo un tono conciliador y reiteró el respeto que siente por su ex pareja. “Te admiro completamente. Nunca hablé mal de vos con nadie”, sostuvo. Incluso dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo en el futuro. “Cuando salga me gustaría que hablemos como corresponde”, dijo.

La respuesta de Lucas fue contundente. “No, Luana. Esto se acaba acá”, afirmó. Aun así, dejó entrever que la conversación podría continuar fuera del reality. “Cuando salgas probablemente hablemos, porque hay muchas cosas que acá no puedo decir”, agregó. Antes de despedirse, el joven lanzó una última frase que cerró el momento con un tono aún más incómodo. “Tenés todas tus cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció. Qué suerte”, dijo antes de que la conexión se cortara.

Tras el intercambio, Luana quedó visiblemente devastada. La participante se retiró sola de la arena a la casa y rompió en llanto, afectada por la exposición pública de aspectos íntimos de su vida personal. El episodio generó preocupación entre sus compañeros y también entre los seguidores del reality, ya que la modelo llegó a manifestar su intención de abandonar el programa debido a la forma en que su vida privada había quedado expuesta.