Teleshow

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La actriz estuvo en Todo Pasa y rememoró el esfuerzo que hizo su papá para que ella pueda tener su momento con la banda icónica de los 90

Guardar

La hija del 10 contó una anécdota desconocida de su papá y la banda icónica de los 90 (Video: Todo pasa-Urbana Play)

Entre anécdotas y risas, Dalma Maradona aprovecha cada instante posible para revivir los recuerdos más especiales de su padre. En ese sentido, este miércoles, la hija del diez abrió la ventana a su infancia y contó el día en que su papá, Diego Maradona, hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys. La actriz y conductora repasó en detalle cómo fue ese encuentro con la banda más icónica de los 90 y cómo la determinación y entrega de su padre la acompañaron desde pequeña en cada deseo y aventura.

Consultada por su ranking personal de recitales inolvidables, Dalma confesó en Todo Pasa (Urbana Play): “Porque yo quiero decir los Backstreet Boys de una pero…”, y Matías Martín la animó a contarlo. Dalma explicó que tenía diez años cuando todo ocurrió. “Yo le dije: ‘Quiero ver a los Backstreet Boys’. Por supuesto, fuimos. Y después le dije: ‘Los quiero conocer’. Me dice: ‘Dalma, pero yo no sé, no conozco a nadie’”.

Sin embargo, Diego no se dio por vencido. “Agarró la camioneta, siguió al micro, tipo como bocinazos al micro de los Backstreet Boys”, recordó entre risas. “Eso no es de Diego Maradona, es de un padre que no tiene freno”, acotó el estudio, y Dalma coincidió: “Obvio que nadie lo registraba porque te toca bocina un coso y decís: ‘No, ya fue’”.

Dalma Maradona recordó el día que le arruinó a Diego un momento íntimo con Salma Hayek: “Me hizo la cruz”

El Diez bajó del auto cuando la banda llegó al hotel y se presentó sin vueltas: “‘Hola, ¿qué tal? Soy Diego Maradona, mi hija quiere saludar a los Backstreet Boys’”. Dalma revivió la sorpresa de los músicos: “Creo que era Howie, que es como el más latino. Como que dijo: ‘¿Qué? Tipo, Mara-- no, no puede ser, como Maradona, no sé qué’. Y de repente estamos todos sacándonos fotos con los Backstreet Boys. O sea, fue él pidiéndolo y nosotros con las fotos”.

El estudio celebró la anécdota y Matías Martín sintetizó el espíritu del Diez como padre: “Es un padre que no tiene freno”. Dalma, entre nostalgia y agradecimiento, dejó en claro que aquel día quedó guardado para siempre en el álbum familiar, como tantas otras hazañas de Diego para cumplir los sueños de sus hijas. El recuerdo retrató la devoción y el empuje de Maradona, capaz de abrir cualquier puerta con tal de ver feliz a Dalma, y la emoción con la que ella revive ese encuentro único con sus ídolos de la infancia.

En cada ocasión que puede, la actriz recuerda algún pedazo de historia que tiene que ver con su papá. Cuando estaba en Bondi Live, recordó una anécdota que nunca deja de causar revuelo: el día en que, debido a un ataque de celos en el Festival de Cine de Cannes de 2008, arruinó un posible romance entre su padre y la actriz mexicana Salma Hayek.

Dalma Maradona recordó el amor
Dalma Maradona recordó el amor de su padre durante su infancia

El Festival de Cannes de 2008, como es costumbre, fue una celebración del cine internacional y un encuentro de estrellas de diferentes mundos. Diego Maradona, en ese entonces uno de los deportistas más mediáticos y admirados, asistió al evento acompañado de Dalma.

En la fiesta organizada cerca del hotel donde se hospedaban, El Diez y su hija compartieron momentos con figuras como Javier Bardem y Salma Hayek. Dalma, que en ese entonces tenía 20 años y ya aspiraba a incursionar en el mundo del cine, recordó que se sintió atraída por la conversación con el actor español Javier Bardem, quien estaba presente en la misma fiesta. Pero, al girarse, se encontró con una escena que la dejó completamente desconcertada: su padre bailando animadamente con la actriz de películas como La balada del pistolero y Frida, además de una de las mujeres más bellas y famosas de Hollywood en ese momento.

La hija de Claudia Villafañe, que en su juventud se describía como una persona celosa, no dudó ni un segundo en intervenir ante lo que percibió como una amenaza a la relación cercana que mantenía con su padre. Ella misma reconoció que en esa época tenía una personalidad algo posesiva: “Era muy celosa”, confesó.

Fue entonces cuando decidió ir a hablar con su padre. La joven, sintiendo una necesidad de controlar la situación, le dijo: “Papá, me voy, no me vas a dejar ir sola hasta el hotel”. Tomó el brazo de su padre y lo arrastró fuera de la fiesta.

Temas Relacionados

Dalma MaradonaDiego MaradonaDiego Armando MaradonaClaudia VillafañeBackstreet Boys

Últimas Noticias

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Santiago del Moro reveló los nombres de quienes quedaron fuera de peligro, dejando a doce competidores aún en la instancia de definición y modificando el mapa de la competencia

Gran Hermano: quiénes fueron los

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

El programa informó la resolución durante la última gala, tras la difusión de imágenes en las redes que generaron rechazo masivo y pedidos de sanción por parte de la audiencia y la familia de la afectada

La contundente decisión que tomó

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Los competidores afrontaron un reto culinario que puso a prueba sus emociones, provocando tensos momentos, platos fallidos y la salida de dos figuras queridas en la recta final del certamen

Dos participantes fueron eliminados de

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

La actriz compartió cómo fue el instante en que sus seres queridos se enteraron de la feliz noticia. El video que emocionó a sus fanáticos en sus redes

Mica Lapegüe mostró el emotivo

Entre monumentos, gastronomía y glamour, Wanda Nara mostró sus paseos por las calles de Milán: “Mi casa hace 17 años”

El recorrido de la empresaria por emblemáticos sitios de la ciudad y sus constantes publicaciones en redes sociales coincidieron con nuevas instancias judiciales vinculadas a la división de bienes con Mauro Icardi

Entre monumentos, gastronomía y glamour,
DEPORTES
Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

TELESHOW
Gran Hermano: quiénes fueron los

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

Entre monumentos, gastronomía y glamour, Wanda Nara mostró sus paseos por las calles de Milán: “Mi casa hace 17 años”

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica y República Dominicana muestran

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global

Por qué la conciencia sigue siendo el mayor misterio de la ciencia