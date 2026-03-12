Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La hija del 10 contó una anécdota desconocida de su papá y la banda icónica de los 90 (Video: Todo pasa-Urbana Play)

Entre anécdotas y risas, Dalma Maradona aprovecha cada instante posible para revivir los recuerdos más especiales de su padre. En ese sentido, este miércoles, la hija del diez abrió la ventana a su infancia y contó el día en que su papá, Diego Maradona, hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys. La actriz y conductora repasó en detalle cómo fue ese encuentro con la banda más icónica de los 90 y cómo la determinación y entrega de su padre la acompañaron desde pequeña en cada deseo y aventura.

Consultada por su ranking personal de recitales inolvidables, Dalma confesó en Todo Pasa (Urbana Play): “Porque yo quiero decir los Backstreet Boys de una pero…”, y Matías Martín la animó a contarlo. Dalma explicó que tenía diez años cuando todo ocurrió. “Yo le dije: ‘Quiero ver a los Backstreet Boys’. Por supuesto, fuimos. Y después le dije: ‘Los quiero conocer’. Me dice: ‘Dalma, pero yo no sé, no conozco a nadie’”.

Sin embargo, Diego no se dio por vencido. “Agarró la camioneta, siguió al micro, tipo como bocinazos al micro de los Backstreet Boys”, recordó entre risas. “Eso no es de Diego Maradona, es de un padre que no tiene freno”, acotó el estudio, y Dalma coincidió: “Obvio que nadie lo registraba porque te toca bocina un coso y decís: ‘No, ya fue’”.

El Diez bajó del auto cuando la banda llegó al hotel y se presentó sin vueltas: “‘Hola, ¿qué tal? Soy Diego Maradona, mi hija quiere saludar a los Backstreet Boys’”. Dalma revivió la sorpresa de los músicos: “Creo que era Howie, que es como el más latino. Como que dijo: ‘¿Qué? Tipo, Mara-- no, no puede ser, como Maradona, no sé qué’. Y de repente estamos todos sacándonos fotos con los Backstreet Boys. O sea, fue él pidiéndolo y nosotros con las fotos”.

El estudio celebró la anécdota y Matías Martín sintetizó el espíritu del Diez como padre: “Es un padre que no tiene freno”. Dalma, entre nostalgia y agradecimiento, dejó en claro que aquel día quedó guardado para siempre en el álbum familiar, como tantas otras hazañas de Diego para cumplir los sueños de sus hijas. El recuerdo retrató la devoción y el empuje de Maradona, capaz de abrir cualquier puerta con tal de ver feliz a Dalma, y la emoción con la que ella revive ese encuentro único con sus ídolos de la infancia.

En cada ocasión que puede, la actriz recuerda algún pedazo de historia que tiene que ver con su papá. Cuando estaba en Bondi Live, recordó una anécdota que nunca deja de causar revuelo: el día en que, debido a un ataque de celos en el Festival de Cine de Cannes de 2008, arruinó un posible romance entre su padre y la actriz mexicana Salma Hayek.

El Festival de Cannes de 2008, como es costumbre, fue una celebración del cine internacional y un encuentro de estrellas de diferentes mundos. Diego Maradona, en ese entonces uno de los deportistas más mediáticos y admirados, asistió al evento acompañado de Dalma.

En la fiesta organizada cerca del hotel donde se hospedaban, El Diez y su hija compartieron momentos con figuras como Javier Bardem y Salma Hayek. Dalma, que en ese entonces tenía 20 años y ya aspiraba a incursionar en el mundo del cine, recordó que se sintió atraída por la conversación con el actor español Javier Bardem, quien estaba presente en la misma fiesta. Pero, al girarse, se encontró con una escena que la dejó completamente desconcertada: su padre bailando animadamente con la actriz de películas como La balada del pistolero y Frida, además de una de las mujeres más bellas y famosas de Hollywood en ese momento.

La hija de Claudia Villafañe, que en su juventud se describía como una persona celosa, no dudó ni un segundo en intervenir ante lo que percibió como una amenaza a la relación cercana que mantenía con su padre. Ella misma reconoció que en esa época tenía una personalidad algo posesiva: “Era muy celosa”, confesó.

Fue entonces cuando decidió ir a hablar con su padre. La joven, sintiendo una necesidad de controlar la situación, le dijo: “Papá, me voy, no me vas a dejar ir sola hasta el hotel”. Tomó el brazo de su padre y lo arrastró fuera de la fiesta.