Teleshow

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

En su regreso a Ahora Caigo, el conductor expresó sus emociones ante el relato de una participante, que evidenció la profundidad del lazo formado por su familia y la resiliencia

Guardar
La emoción de Darío Barassi, al escuchar la historia de Gladys

La participación de Gladys, viuda de 44 años que cría a su sobrina como una hija, protagonizó uno de los momentos más emotivos en Ahora Caigo. Su historia causó una fuerte impresión tanto en el estudio como entre los televidentes, por el modo en que abordó su vida familiar frente al conductor Darío Barassi.

En el programa, la participante, relató que reside en Parque Patricios, es licenciada en criminalística y que perdió a su esposo hace casi ocho años. Acudió acompañada por sus dos hijos, su sobrina Juana y la novia de uno de los varones, detallando que aunque muchas veces dice tener tres hijos, en realidad tiene dos, pero considera a su sobrina como una hija por el vínculo afectivo que las une desde pequeñas.

Gladys explicó que su sobrina
Gladys explicó que su sobrina Juana es 'una hija del corazón', destacando la fuerza de los vínculos afectivos más allá de la sangre

Gladys compartió al aire el gesto de enviar “un besito al cielo” a su esposo fallecido, explicando cómo la viudez influyó en la estructura de su familia. Su testimonio visibilizó cómo los lazos familiares pueden expandirse más allá de los vínculos de sangre, y aclaró que Juana es “una hija del corazón” a la que crio desde pequeña.

El relato de Gladys conmovió especialmente a Darío Barassi, quien reconoció sentirse afectado al escuchar su historia. “Ahora me angustié un poco”, expresó el conductor, y reconoció que la sensibilidad de la participante repercutió en todo el plató.

La concursante que capturó la
La concursante que capturó la atención y emoción de Darío Barassi

Barassi reflexionó en voz alta sobre la importancia de los afectos y la forma en que se construyen familias tras la pérdida y la superación de situaciones difíciles. La conversación generó un ambiente de empatía entre los presentes y aportó un mensaje de apertura sobre la diversidad de grupos familiares.

La historia de Gladys y su sobrina evidenció la riqueza de las familias ensambladas, en las que los lazos se consolidan gracias al afecto cotidiano. Juana, al tomar la palabra, aseguró: “Yo también me siento parte de la familia. Como que son mis hermanos porque viví mucho tiempo con ellos”, destacando el sentimiento de pertenencia y apoyo mutuo.

Darío Barassi se mostró visiblemente
Darío Barassi se mostró visiblemente conmovido con el relato y resaltó el valor de los afectos en la estructura familiar

Darío Barassi, el regreso

El regreso de Darío Barassi a la televisión argentina activó una de las apuestas de temporada de eltrece: el presentador retomó las tardes del canal al frente de Ahora Caigo, programa que estrena mecánicas inéditas y eleva su techo de premios hasta 10 millones de pesos por emisión.

Con una estructura de juegos completamente rediseñada: según detalló Barassi a Teleshow, solo tres de los diez desafíos permanecen del formato anterior, mientras que siete propuestas nuevas alteran ritmos y estrategias de competencia. Premios mayores consolida el enfoque competitivo y apunta a ampliar la base de audiencia habitual de la franja vespertina.

El premio de Ahora Caigo
El premio de Ahora Caigo se eleva hasta 10 millones de pesos por emisión, consolidando su perfil competitivo en la televisión vespertina

En paralelo a la conducción de Ahora Caigo, Barassi ha detallado una agenda diversificada en términos de producción. Este año verá el lanzamiento de Gutiérrez Is My Name en Disney Plus y el estreno del largometraje Vacaciones con papá, ambos bajo el sello de Pampa. Además, participará en la segunda temporada de Love is Blind en Netflix. El actor también reconoció ante Teleshow que existen al menos dos propuestas de película y varios proyectos teatrales para el segundo semestre, con la intención de volver a los escenarios si la agenda lo permite.

La renovación de un formato clásico

Barassi explicó que la nueva edición del programa se distingue por una estética renovada y por la integración de siete juegos de dinámica inédita. El presentador indicó que la modificación de la paleta de colores y la estructura de desafíos responde a la búsqueda de un producto “más fuerte, más verano”. Atribuyó la vigencia del ciclo a la fidelidad del público, la apuesta sostenida de eltrece y la sociedad de producción con Boxfish.

El programa Ahora Caigo presenta
El programa Ahora Caigo presenta una estructura completamente rediseñada, con siete juegos inéditos y solo tres desafíos del formato anterior

Según Barassi, la esencia del programa se ha sostenido sobre una combinación de azar, equipo y compromiso de producción: “Dejo todo lo que tengo en cada programa: cabeza, voz, ingenio, pasión, canto, todo. Siento que eso es lo que mantiene intacta la esencia, que todos somos un gran equipo apuntando a la excelencia y eso marca la diferencia”, afirmó a Teleshow, en una reciente entrevista.

Temas Relacionados

Ahora CaigoParque PatriciosFamilias EnsambladasDiversidad FamiliarEl TreceDarío Barassi

Últimas Noticias

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

La panelista de LAM puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con la entidad. Una historia atravesada por la familia y el gesto con el presidente Luis Ventura

La decisión indeclinable de Pilar

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

La conductora y actriz se sinceró sobre el vínculo con Ezequiel Corbo: la transformación de una sólida amistad en una apasionada historia de amor

Carla Conte reveló cómo empezó

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

La modelo contó el divertido proyecto que está organizando con sus compañeros del reality de cocina a días de la final y también volvió a aclarar su vínculo con Ian Lucas

Evangelina Anderson reveló el insólito

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

Entre hits de autoría propia y gemas del cancionero popular latinoamericano, el artista dio un inolvidable concierto sinfónico en el Teatro El Círculo. Cómo sigue el formato “Casa Páez” que finalizará en el Monumento a la Bandera

Fito Páez abrió su serie

Luana entró en crisis tras el cruce con su exnovio y tuvo que intervenir Santiago del Moro: “Gran Hermano es así”

Después del derecho a réplica que conmocionó la casa, la joven insinuó su deseo de abandonar el reality. La palabra del conductor

Luana entró en crisis tras
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
Lizy Tagliani contó el berrinche

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

INFOBAE AMÉRICA

Detectan tuberculosis de origen humano

Detectan tuberculosis de origen humano en primate rescatado en Panamá

Donald Trump dijo que los bombardeos en Irán terminarán pronto

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional