Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

La emoción de Darío Barassi, al escuchar la historia de Gladys

La participación de Gladys, viuda de 44 años que cría a su sobrina como una hija, protagonizó uno de los momentos más emotivos en Ahora Caigo. Su historia causó una fuerte impresión tanto en el estudio como entre los televidentes, por el modo en que abordó su vida familiar frente al conductor Darío Barassi.

En el programa, la participante, relató que reside en Parque Patricios, es licenciada en criminalística y que perdió a su esposo hace casi ocho años. Acudió acompañada por sus dos hijos, su sobrina Juana y la novia de uno de los varones, detallando que aunque muchas veces dice tener tres hijos, en realidad tiene dos, pero considera a su sobrina como una hija por el vínculo afectivo que las une desde pequeñas.

Gladys compartió al aire el gesto de enviar “un besito al cielo” a su esposo fallecido, explicando cómo la viudez influyó en la estructura de su familia. Su testimonio visibilizó cómo los lazos familiares pueden expandirse más allá de los vínculos de sangre, y aclaró que Juana es “una hija del corazón” a la que crio desde pequeña.

El relato de Gladys conmovió especialmente a Darío Barassi, quien reconoció sentirse afectado al escuchar su historia. “Ahora me angustié un poco”, expresó el conductor, y reconoció que la sensibilidad de la participante repercutió en todo el plató.

Barassi reflexionó en voz alta sobre la importancia de los afectos y la forma en que se construyen familias tras la pérdida y la superación de situaciones difíciles. La conversación generó un ambiente de empatía entre los presentes y aportó un mensaje de apertura sobre la diversidad de grupos familiares.

La historia de Gladys y su sobrina evidenció la riqueza de las familias ensambladas, en las que los lazos se consolidan gracias al afecto cotidiano. Juana, al tomar la palabra, aseguró: “Yo también me siento parte de la familia. Como que son mis hermanos porque viví mucho tiempo con ellos”, destacando el sentimiento de pertenencia y apoyo mutuo.

Darío Barassi, el regreso

El regreso de Darío Barassi a la televisión argentina activó una de las apuestas de temporada de eltrece: el presentador retomó las tardes del canal al frente de Ahora Caigo, programa que estrena mecánicas inéditas y eleva su techo de premios hasta 10 millones de pesos por emisión.

Con una estructura de juegos completamente rediseñada: según detalló Barassi a Teleshow, solo tres de los diez desafíos permanecen del formato anterior, mientras que siete propuestas nuevas alteran ritmos y estrategias de competencia. Premios mayores consolida el enfoque competitivo y apunta a ampliar la base de audiencia habitual de la franja vespertina.

En paralelo a la conducción de Ahora Caigo, Barassi ha detallado una agenda diversificada en términos de producción. Este año verá el lanzamiento de Gutiérrez Is My Name en Disney Plus y el estreno del largometraje Vacaciones con papá, ambos bajo el sello de Pampa. Además, participará en la segunda temporada de Love is Blind en Netflix. El actor también reconoció ante Teleshow que existen al menos dos propuestas de película y varios proyectos teatrales para el segundo semestre, con la intención de volver a los escenarios si la agenda lo permite.

La renovación de un formato clásico

Barassi explicó que la nueva edición del programa se distingue por una estética renovada y por la integración de siete juegos de dinámica inédita. El presentador indicó que la modificación de la paleta de colores y la estructura de desafíos responde a la búsqueda de un producto “más fuerte, más verano”. Atribuyó la vigencia del ciclo a la fidelidad del público, la apuesta sostenida de eltrece y la sociedad de producción con Boxfish.

Según Barassi, la esencia del programa se ha sostenido sobre una combinación de azar, equipo y compromiso de producción: “Dejo todo lo que tengo en cada programa: cabeza, voz, ingenio, pasión, canto, todo. Siento que eso es lo que mantiene intacta la esencia, que todos somos un gran equipo apuntando a la excelencia y eso marca la diferencia”, afirmó a Teleshow, en una reciente entrevista.