La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

El domingo durante el clásico Wanda Nara se encontró con Luciano Spalletti, ex DT del Inter (Instagram)

Días atrás, la ciudad de Milán se vistió de fiesta para su gran clásico de fútbol, Milan vs Inter. Wanda Nara, quien se encuentra de vacaciones junto a Martín Migueles en la ciudad italiana, no perdió la oportunidad de vivir una vez más el derbi en primera persona. Durante el partido, la conductora de MasterChef Celebrity se reencontró con Luciano Spalletti, actual DT de la Juventus y exentrenador del Inter, equipo donde coincidió con la mediática y Mauro Icardi entre 2017 y 2019.

Wanda no dudó en compartir la foto de este reencuentro en sus redes sociales. Sin embargo, la publicación no tardó en desatar especulaciones: seguidores de la China Suárez y de la pareja Icardi-Suárez aseguraron, en redes sociales, que se trataba de una imagen vieja, de la época en la que Spalletti entrenaba al Inter, y que Wanda había borrado a su expareja de la escena para provocar una reacción en el delantero del Galatasaray.

Frente a estos rumores, Wanda respondió de manera sutil pero contundente. Compartió en sus historias una publicación de Aleks Doda, donde se la ve junto a Spalletti y dos amigos más. En la imagen, Wanda sostiene un iPhone 17, detalle que confirma que la foto es actual y desmiente cualquier edición o intento de borrar a Icardi. Doda acompañó la imagen con la frase “Encuentros casuales”, mientras Wanda sumó “Amigos y vecinos de Italia”, dejando en claro el carácter espontáneo y reciente del encuentro.

Wanda compartió la foto de su encuentro con Luciano Spalletti y le puso fin a las especulaciones

La publicación rápidamente se viralizó y los fans de Wanda no tardaron en hacerse presentes en los comentarios, inundando el post con mensajes como “WANDA”, “La reina Wanda”, “Wanda la reina de las estrategias”, “The queen” y una lluvia de emojis de coronas y fueguitos. Otros seguidores elogiaron su look y la espontaneidad del momento, destacando su capacidad para convertirse en el centro de atención en cada aparición pública.

Así, Wanda Nara apagó las teorías y especulaciones con una simple imagen y un gesto contemporáneo, reafirmando una vez más su habilidad para generar conversación, atención y admiración en redes sociales y en la escena pública internacional

Este no fue el último enfrentamiento que tuvo la presentadora en redes sociales. El cumpleaños número 34 de la China Suárez prometía ser el evento que acapararía todas las miradas del mundo del espectáculo. La actriz, instalada en Turquía, celebró rodeada de amigos, familia y mucho glamour a bordo de un yate en el Bósforo. Sin embargo, apenas se apagaron las velitas y las fotos del festejo empezaron a circular en redes, la atención dio un giro inesperado: el look elegido por la China desató una ola de comparaciones y reavivó el Wandagate.

Los comentarios que inundaron la publicación a favor de Wanda

Todo comenzó cuando las imágenes del cumpleaños inundaron Instagram y Twitter, y los usuarios pusieron el foco en el vestido negro ceñido que lució la actriz. Si bien el modelo, de líneas simples, escote pronunciado y corte al cuerpo, resaltó por su elegancia, lo que realmente llamó la atención fue su parecido con un histórico look de Wanda. Rápidamente, las cuentas especializadas en moda y farándula detectaron la coincidencia. Una de ellas, En Lo Picante, no dudó en lanzar la pregunta que terminó de encender la polémica. “¿Wanda, te usaron el vestido Hervé Léger? ¿O encontraron uno igual en reventa?”, preguntaron en referencia a la exclusiva casa de moda francesa.

La comparación no tardó en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas rescataron un posteo de Nara de octubre de 2017, en el que la empresaria aparece luciendo un vestido negro muy similar, posando con las manos en la cintura y un fondo de pared de piedra y vegetación. Pero la historia no terminaba ahí: la misma imagen, según detectaron, ya había sido publicada en 2013 en la cuenta de X de Wanda, bajo el título “producción de fotos en Torino”. Así, el archivo digital se convirtió en la evidencia perfecta para alimentar el debate sobre la autenticidad y originalidad de los outfits de las celebridades.

La respuesta de la China Suárez luego de que la acusaran de usar el mismo vestido que Wanda (Instagram)

En medio del revuelo, la China decidió responder de una manera sutil pero contundente.A través de sus historias de Instagram compartió una imagen en primer plano de su outfit, enfocando especialmente la etiqueta del vestido.En la fotografía se podía ver claramente la marca y el talle de la prenda: “Hervé Léger Paris – XS”. Aunque no mencionó directamente a Wanda ni hizo referencia explícita a los rumores, el gesto fue interpretado como una respuesta directa a las especulaciones debido al talle del mismo.