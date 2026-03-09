Las explosivas publicaciones de Wanda Nara en Milán: ¿dedicadas a Mauro Icardi

Wanda Nara publicó fotos en Milán y alimentó especulaciones sobre indirectas a Mauro Icardi

Mientras Mauro Icardi celebra el cumpleaños número 34 de la China Suárez en Estambul con una cena romántica, globos de corazones rojos y un mensaje cargado de amor, Wanda Nara apareció en escena desde Italia con una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas. Desde Milán, la empresaria y conductora compartió imágenes que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a su exmarido, en un nuevo capítulo del escándalo que sigue generando repercusiones en redes sociales.

La conductora se encuentra en Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y durante su estadía decidió recorrer algunos lugares cargados de historia personal. Entre ellos, el estadio San Siro, el mítico recinto milanés que comparten el Milan y el Inter. Allí, durante años, Mauro Icardi fue una de las grandes figuras del Neroazzurro, y Wanda solía acompañarlo tanto como pareja como en su rol de representante. Además, también llamó la atención el look que eligió para la visita: un conjunto deportivo en negro y rojo, los colores característicos del Milan, lo que muchos interpretaron como otro detalle lleno de simbolismo en medio del contexto que rodea a la expareja.

La visita al estadio no fue el único detalle llamativo de su recorrido por la ciudad italiana. Wanda también compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Luciano Spalletti, reconocido entrenador italiano que actualmente dirige a la Juventus. El nombre del técnico no es menor en la historia de la expareja, ya que fue justamente Spalletti quien dirigía al Inter en el momento de mayor tensión entre Icardi y el club. En aquel entonces, el conflicto contractual que llevaba adelante Wanda como representante del futbolista derivó en un enfrentamiento público con la institución, que terminó con la polémica decisión de quitarle la capitanía al delantero argentino. La imagen con el entrenador estuvo acompañada por un mensaje en italiano: “Chi piacere rivederti mister”, que se traduce como “Qué placer volver a verte, míster”.

Entre las historias que compartió también apareció un Lamborghini Huracán Spyder rosa, estacionado en un garage, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. No se trata de un auto cualquiera dentro de la historia mediática de la pareja. El vehículo fue comprado por Mauro Icardi en 2016, cuando el delantero era figura del Inter de Milán y su relación con Wanda Nara atravesaba uno de sus momentos de mayor exposición pública. Con el paso del tiempo, el descapotable se convirtió en uno de los símbolos del lujo y la vida que compartían en Europa. Sin embargo, el auto volvió a quedar en el centro de la escena recientemente cuando la empresaria lo utilizó para llegar a la última audiencia por su divorcio con Icardi en Italia, una aparición que rápidamente se viralizó. Ploteado ahora en un llamativo color rosa, el Lamborghini dejó de ser un emblema de la pareja para transformarse en una postal cargada de significado dentro del nuevo capítulo de esta historia.

En medio de esas publicaciones, la presentadora de MasterChef Celebrity también compartió un video más íntimo junto a su perro Tommy, un labrador claro que aparece dándole la pata a Martín Migueles. La postal, acompañada por un corazón rojo, llamó la atención de los seguidores más atentos del Wandagate, ya que la semana anterior Mauro Icardi había respondido a publicaciones similares mostrando a su propio perro en redes sociales, en una especie de intercambio silencioso de mensajes. Esta vez, sin embargo, el futbolista no replicó el gesto, lo que no impidió que muchos usuarios interpretaran la imagen como otro detalle dentro de la serie de guiños que la empresaria viene compartiendo desde Milán.

Mientras tanto, del otro lado del mundo, Icardi se mostró completamente enfocado en el cumpleaños de la China Suárez. La actriz celebró sus 34 años en Turquía, donde actualmente vive junto al futbolista y sus hijos. El delantero del Galatasaray compartió en sus redes un mensaje cargado de romanticismo dedicado a su pareja. “Felices 34, mi amor. Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje, Icardi continuó con una declaración de amor que rápidamente se viralizó: “Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo”. Finalmente, cerró con una frase que no dejó dudas sobre el momento que atraviesa la pareja: “Feliz cumpleaños, mi reina hermosa”.