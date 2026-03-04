Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Emilia Mernes y Duki disfrutan de pasear por Japón tras su éxito en la Fashion Week de Milán

A tres meses de sus vacaciones en un pintoresco pueblo de Estados Unidos, y luego de su glamoroso paso por la Fashion Week de Milán, Duki y Emilia Mernes decidieron realizar un nuevo viaje. En esta ocasión la pareja hizo las valijas y voló hasta el otro lado del mundo junto a sus amigos para visitar Japón.

“Konichiwa”, es decir “hola” en japonés, había escrito la oriunda de Entre Ríos en sus stories para anunciar su llegada a la ciudad de Tokio. En la imagen podía verse a Mernes junto a Duki y sus amigos, sonriendo frente a un espejo curvo en un supermercado japonés. Al día siguiente, la joven publicó una imagen del paisaje urbano en el que se encontraba. En la foto podía apreciarse que la cantante paseaba por el famoso barrio de Shibuya, lugar conocido mundialmente por ser el corazón de la cultura joven, la moda y la vida nocturna de la ciudad.

Duki mostró un recorrido por las calles de Tokio

Luego, la intérprete de “La_Original.mp3” compartió una publicación en la que se veía al grupo almorzando dumplings con los palillos de madera. Después de la comida, los amigos continuaron recorriendo el centro de la ciudad bajo un cielo completamente celeste. Tal es así que Mernes quiso reflejar este momento con una foto de Duki de perfil en la que se lo ve observando el paisaje. Minutos después, al ingresar en un local, Emilia posó junto a una vidriera de jarrones con flores. La cantante lucía una chaqueta negra de corte oversize con detalles metálicos en los puños y el cuello, combinada con una minifalda de cuadros en tonos grises. Debajo de la chaqueta, utilizaba una camiseta deportiva oscura con letras blancas. Completaba el conjunto con medias negras opacas y zapatillas deportivas negras de suela gruesa. Además portaba un bolso negro en el hombro izquierdo.

El paseo japonés de Duki y Emilia Mernes: moda, cultura y aventuras con amigos (Instagram)

Lejos del glamour que mostraba Mernes, Duki se grabó caminando por el famoso cruce peatonal de Shibuya. El lugar es conocido ya que, en su punto álgido, unas 2.500 personas aproximadamente recorren las calles cada vez que cambian los semáforos. En ese marco, el joven se filmó diciendo: “Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Yo sé karate”. La frase del rapero buscaba imitar un video viral de Arcangel en Japón en la que decía exactamente lo mismo.

Duki y Emilia Mernes sorprenden con su viaje a Japón tras brillar en Milán (Instagram)

Días atrás, el cantante se lució en su paso por la Fashion Week de Milán. El cantante, junto a su pareja, no solo sorprendieron con sus looks en el desfile de Moschino, sino que también extendieron su participación a otros eventos destacados como el show de GCDS, fusionando música, actitud y tendencia en el epicentro global de la moda. Su paso por la capital italiana reafirmó la proyección internacional de los artistas urbanos argentinos y su capacidad para marcar tendencia más allá de los escenarios musicales.

Duki fue una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda en Milán. El artista argentino se mostró fiel a su estilo urbano con un look total beige: lució una campera liviana y un pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes, acompañado por una remera estampada. Como accesorios, sumó unas gafas oscuras y un bolso de gran tamaño en tonos crudo y marrón.

Los músicos argentinos se sumergen en la cultura japonesa, paseando por Shibuya, probando delicias locales y mostrando outfits que marcan tendencia internaciona (Instagram)

El outfit, que combinó elementos de streetwear con detalles sofisticados y guiños a la moda italiana, captó la atención de los presentes y de la prensa internacional. El cantante de trap posó relajado y seguro, consolidando su presencia como referente de la nueva generación y demostrando su versatilidad para moverse tanto en el mundo de la música como en el de la moda. Su paso por el evento confirma el creciente vínculo entre los artistas urbanos argentinos y las grandes casas de diseño a nivel global.