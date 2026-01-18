Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

En medio de sus vacaciones por Estados Unidos, Emilia Mernes compartió cómo vive el invierno en la Gran Manzana (Instagram)

El inicio de 2026 encontró a Emilia Mernes y Duki lejos de los flashes del ambiente local y con la decisión de vivir una experiencia diferente: armaron las valijas y partieron rumbo a Estados Unidos para comenzar el año entre paseos, estudio y tiempo en pareja. Nueva York se convirtió en el escenario de esta escapada, donde la intimidad, el aprendizaje y la vida cotidiana marcaron el pulso de cada jornada.

“Estudiando en la ciudad que nunca duerme muy bien acompañada”, escribió Emilia en Instagram, acompañando una serie de fotos que capturaron la complicidad y el estilo de la pareja en la Gran Manzana. En uno de los retratos, se los vio juntos bajo los rascacielos de Manhattan, compartiendo una sonrisa mientras miraban el celular. Emilia, con orejeras y abrigo oscuro, y Duki, en campera marrón, mostraron su costado más espontáneo entre el bullicio neoyorquino.

El álbum digital de Emilia retrató también el costado más cotidiano y personal del viaje. En una imagen, se la vio en la calle, envuelta en un tapado de piel sintética, guantes y cabello suelto, sosteniendo un vaso térmico rosa mientras la nieve caía suavemente sobre ella. Otra postal la mostró en la entrada de un edificio clásico, vestida con abrigo de piel y pantalones anchos con apliques, gafas oscuras y capucha, rodeada de columnas y un gran reloj dorado que sumaron glamour al recorrido.

El espíritu del viaje no fue solo turístico, sino también educativo. En una de las fotos, Emilia mostró un escritorio rodeada de lápices de colores, una taza, cuadernos y una notebook abierta, con un cartel en la pared que leía “Speak like a local”, es decir “habla como un local”. El guiño a la práctica del inglés y el crecimiento personal fue evidente, mostrando que la artista no solo disfruta del descanso, sino que también invierte en su formación.

La rutina neoyorquina incluyó momentos de entrenamiento compartido. En una postal del gimnasio, Emilia, vestida completamente de negro y con toalla sobre los hombros, posó frente al espejo con un gesto divertido. Duki, de musculosa negra y gorro gris, la miró desde el fondo, rodeados de pesas y otros asistentes, en una escena que reflejó el costado activo y moderno del viaje.

El costado más festivo quedó registrado en la visita al icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center, iluminado por miles de luces. La foto nocturna, con la pista de patinaje y la escultura dorada de Prometeo, transmitió el espíritu de la temporada y el encanto de Manhattan en invierno.

Pero la vida de pareja también tuvo espacio para la intimidad y el relax. En una imagen, Emilia apareció recostada en la cama, rodeada de papeles y carpetas de estudio, sacando la lengua a la cámara en una selfie espontánea. En otra, capturó la fachada típica de un edificio de departamentos bajo la nevada, con escaleras de incendio y ventanas, aportando una atmósfera cinematográfica y serena a la experiencia urbana.

Las postales siguieron sumando instantáneas de la ciudad: Emilia posó en la calle al atardecer con abrigo largo gris, bufanda rosa, jean ancho y gorro de piel sintética, bajo las luces de los rascacielos y el cielo azul oscuro. En otra, sonrió frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, con tapado marrón y nieve cayendo sobre ella y la arquitectura clásica de fondo.

La gastronomía también fue protagonista. Una foto mostró una cena elegante en un restaurante: platos de pasta con salsa roja y copas de vino tinto, velas encendidas y una rosa amarilla en la mesa, en un entorno cálido y sofisticado. En otra, Emilia sonríe a cámara mientras sostiene un tenedor ante una ensaladera verde llena de vegetales frescos, vestida con sweater claro y el pelo suelto, en una pausa distendida.

Duki también fue retratado en primer plano durante la nevada, con campera negra, gorro de lana y el fondo de un edificio rojo con escaleras de incendio, en una escena invernal y urbana. La última postal del álbum mostró el atardecer en Central Park, con los rascacielos reflejando los últimos rayos de sol sobre los árboles desnudos y el cielo parcialmente nublado, cerrando la serie con una imagen serena y evocadora.

Así, Emilia y Duki eligieron comenzar el año en Nueva York, entre paisajes invernales, estudio, entrenamientos, risas y cenas románticas. Lejos de la rutina local, la pareja documentó con naturalidad la felicidad de compartir lo cotidiano, demostrando que a veces, el mejor viaje es el que se vive de a dos, descubriendo juntos cada rincón de la ciudad.