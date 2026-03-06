Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Luana Fernández anunció el fin de su relación con su novio en Gran Hermano para enfocarse en el reality (Video: Gran Hermano, Telefe)

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) no solo pone a prueba las estrategias de juego y las alianzas entre participantes, sino también los vínculos personales que cada uno deja fuera del reality. En las últimas horas, una de las jugadoras sorprendió al tomar una decisión radical sobre su vida sentimental mientras permanece aislada del mundo exterior. Frente a las cámaras del streaming oficial del programa, Luana Fernández anunció que decidió terminar su relación con su novio para poder atravesar la experiencia dentro del reality con mayor tranquilidad emocional.

Desde su ingreso al programa, los televidentes habían comenzado a notar una creciente cercanía entre Luana y Franco Zunino. Los dos participantes compartieron varias charlas, momentos de complicidad y gestos que no pasaron desapercibidos para sus compañeros. Sin embargo, cada vez que surgía el tema, la joven insistía en que no podía avanzar en ese vínculo porque había entrado a la casa estando en pareja.

Con el correr de los días, las bromas y comentarios dentro de la casa comenzaron a intensificarse. Durante una charla grupal, varios participantes se animaron a preguntarle directamente sobre su relación con Zunino. Entre ellos estuvo Kennys Palacios, quien lanzó una pregunta sin rodeos: “Luana, ¿cómo va el romance?”. La participante reaccionó sorprendida y respondió rápidamente: “¿Qué romance?”. El intercambio continuó con intervenciones de otros compañeros que, entre risas y comentarios pícaros, insistían en que entre ellos había algo más que una simple amistad. Carmiña Masi incluso expresó su percepción de la situación sin filtro: “Se gustan mucho”, dijo, generando un clima de bromas y complicidad en el grupo.

La participante de Gran Hermano Generación Dorada decidió cortar su vínculo amoroso para lograr mayor estabilidad emocional en la casa

En ese contexto también habló el propio Zunino, quien dejó entrever lo que sentía. “Yo si fuera por mí te como la boca acá, nomás. Pero bueno, vos estás ahí”, comentó en una charla a solas, reconociendo la atracción pero también el hecho de que Luana tenía una relación fuera de la casa. Ante esas palabras, la participante intentó poner límites y explicó al grupo cómo veía ella la situación. “Nos estamos conociendo en el juego”, respondió, tratando de dejar claro que no quería etiquetar el vínculo ni generar una situación incómoda con su pareja.

A pesar de su postura inicial, la situación comenzó a generarle inquietud. Algunos compañeros notaron que Luana estaba pensativa y preocupada. Fue entonces cuando Lola decidió acercarse para hablar con ella en privado y sugerirle que expresara lo que sentía de forma clara. “Es muy raro todo, pero capaz que están hace tanto tiempo que la relación se gastó”, le dijo, tratando de ayudarla a ordenar sus pensamientos. La charla derivó en una decisión que sorprendió tanto dentro como fuera de la casa. Luana se dirigió al espacio del streaming del programa, donde los participantes pueden hablar directamente frente a las cámaras y enviar mensajes al exterior. Allí, visiblemente movilizada, tomó la palabra y comenzó a hablarle directamente a su novio.

“Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, dijo al inicio, dejando en claro que quería que sus palabras trascendieran las paredes de la casa. Luego expresó con honestidad el motivo detrás de su decisión. “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, afirmó. La participante explicó que su objetivo principal era poder vivir la experiencia dentro del reality sin cargar con la presión emocional que le generaba su relación afuera. “Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó, mostrando la tensión interna que venía atravesando.

La decisión de Luana en el streaming oficial remarcó la importancia del bienestar mental durante el aislamiento del reality

En su mensaje también agradeció el vínculo que construyeron antes de su ingreso al programa y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme”, expresó. Sin embargo, aclaró que su decisión no implicaba necesariamente un cierre definitivo en términos afectivos, sino una forma de liberar a ambos de las expectativas durante el tiempo que ella permanezca en la casa. “Vamos a seguir obviamente porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo”, explicó.

Luana también fue muy clara sobre otro aspecto que pesó en su decisión: no quería sentir culpa si dentro del reality surgían emociones hacia otra persona. “No quiero cargar con un peso que si en algún momento pasa algo, decir ‘me siento una mierda porque lo estoy cagando, porque estoy sintiendo cosas por otra persona’”, sostuvo. Con esa reflexión, dejó entrever que la conexión con Zunino había despertado interrogantes que prefería afrontar con honestidad antes que negarlos. Para ella, la experiencia de Gran Hermano implica una intensidad emocional difícil de comparar con la vida cotidiana.

Finalmente, cerró su mensaje apelando al destino y al espíritu del juego que la llevó a participar del reality. “Que sea lo que tenga que ser. Yo lo dejo todo en manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24/7”, afirmó. Luego de terminar de hablar, la participante se quebró en llanto, dejando ver lo difícil que fue para ella tomar esa decisión frente a las cámaras y a millones de espectadores.