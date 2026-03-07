La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

La joven tomó la decisión de poner en pausa su relación con su novio y a las pocas horas su compañero de casa le declaró su amor (Video: Gran Hermano-Telefe)

En los últimos días, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más disruptivos cuando Luana Fernández utilizó el programa de stream interno para ponerle fin a su relación con su novio, en vivo y frente a sus compañeros, con la intención de analizar sus sentimientos por Franco Zunino, otro de los participantes. Esta decisión, inédita en la historia del reality, marcó un hito y desató una ola de comentarios tanto dentro como fuera del programa. No pasaron muchas horas hasta que Zunino aprovechó la oportunidad y, en una charla estratégica y cargada de complicidad, se animó a confesarle abiertamente su interés a Luana.

En la conversación, ambos hablaron de alianzas, estrategias y la posibilidad de llegar juntos a la final, pero el tono se fue volviendo cada vez más personal. Zunino fue directo: “No vine a eso. Pero yo estoy con vos, tenemos que ir bien. O sea, el juego está acá. Que pinchen lo que quieran, que yo estoy acá con vos, me pareces hermosa. Me gustás”. Cuando Luana intentó relativizarlo con un “en el juego”, Zunino insistió: “No se puede hablar en serio”.

Ella respondió: “No, te estoy contando”, pero Zunino redobló la apuesta: “No, bolu..., en todo. Me gustás, me pareces piola. Sos relinda”. Ante esta declaración, Luana decidió dejar pasar el comentario y volvió a encaminar la charla hacia el tema del juego y la estrategia, evitando profundizar en el costado sentimental, aunque la tensión entre ambos ya era evidente.

La dinámica se reafirmó horas más tarde, durante la gala del viernes, cuando Santiago del Moro interpeló a Luana sobre su estado de ánimo. “Un poco triste, tengo miedo que se vaya una persona que no quiero que se vaya”, respondió ella, y tras unas idas y vueltas, terminó reconociendo que no quería ver partir a Zunino. Consultados en vivo, ambos admitieron el gusto mutuo: “Sí, sí, obvio”, afirmó Zunino. Luana, por su parte, lo ratificó ante la presión del público y el conductor: “Sí, me gusta, me gusta”.

El conductor quiso saber cómo va el vínculo tras dos semanas de encierro (Video: Gran Hermano-Telefe)

El conductor aprovechó el momento para recordar que ambos son personas libres, alentando al consentimiento y el sexo seguro dentro de la casa, y dejó la puerta abierta para que decidan hasta dónde llevarán el vínculo. Hasta el momento ninguno de los dos actuó con respecto a sus sentimientos, esto se puede deber a que Franco se encuentra en la denominada “placa planta” por lo que corre riesgo de irse de la casa más famosa de la pantalla chica.

La secuencia dejó en claro que la vida sentimental y la estrategia de juego dentro de Gran Hermano están más entrelazadas que nunca, y que el vínculo entre Luana y Franco Zunino ya es uno de los ejes centrales de la edición, con potencial para generar nuevas alianzas, conflictos y momentos memorables tanto para la audiencia como para los propios participantes.

El accionar de Fernández en el stream de la casa fue una sorpresa para todos y entre lágrimas le puso pausa a su relación. “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, afirmó. La participante explicó que su objetivo principal era poder vivir la experiencia dentro del programa sin cargar con la presión emocional que le generaba su relación afuera. “Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó, mostrando la tensión interna que venía atravesando.

La joven decidió separarse de su novio dentro del reality show (Video: Gran Hermano, Telefe)

En su mensaje también agradeció el vínculo que construyeron antes de su ingreso al programa y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme”, expresó. Sin embargo, aclaró que su decisión no implicaba necesariamente un cierre definitivo en términos afectivos, sino una forma de liberar a ambos de las expectativas durante el tiempo que ella permanezca en la casa. “Vamos a seguir obviamente porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo”, explicó.