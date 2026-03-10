Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Tomy Riguera fue el último eliminado de GH (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche cargada de tensión con una nueva gala de eliminación que mantiene en vilo tanto a los participantes como al público que sigue cada movimiento del reality. En una semana marcada por cruces, estrategias y el armado de los primeros bandos dentro de la casa, los jugadores enfrentaron una particular “placa planta”, una instancia en la que varios participantes quedaron expuestos al voto negativo de los televidentes. La definición se desarrolló en vivo con la conducción de Santiago del Moro, y el resultado final se conoció sobre el final de la gala.

Como es habitual en el formato del programa, el público tiene la última palabra. Los espectadores votaron de manera negativa para decidir quién debe abandonar la casa, lo que generó una dinámica intensa en la que cada gesto, comentario o conflicto puede influir en la decisión final. En esta etapa temprana del juego, las alianzas todavía están en proceso de formación y los participantes comienzan a medir fuerzas dentro de la convivencia.

La noche comenzó con la expectativa puesta en quién sería el primero en bajar de la placa. Finalmente, el primer nombre anunciado fue el de Cinzia, quien logró salvarse tras recibir apenas el 2,9% de los votos negativos. La participante celebró con emoción y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Entre lágrimas y gritos, lanzó: “No me subestimen más, nojoda’”, dejando en claro su alivio por continuar en el reality.

Minutos después llegó el turno de Zunino, quien también logró salir de la placa con un porcentaje bajo de votos en contra: 4,9%. El participante festejó rodeado de su grupo, entre aplausos y abrazos. En medio de la celebración, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Yipio le recordó una promesa que había hecho dentro de la casa: darle un beso a Luana si lograba salvarse. Sin dudarlo, Zunino se acercó a su compañera y le dio un pico frente a todos, lo que generó risas y gritos entre los hermanitos.

La tensión continuó mientras el conductor seguía revelando los nombres de los salvados. El tercero en abandonar la placa fue Nazareno, quien en los días previos había sido señalado en redes sociales como uno de los participantes con más riesgo de abandonar el reality. El joven sumó apenas el 4,70% de los votos negativos y el apoyo del público le permitió continuar una semana más dentro de la competencia.

Con la placa todavía activa, Santiago del Moro anunció luego al cuarto salvado de la noche: Eduardo, con el 6,70% de los votos negativos. El participante, que ya había tenido una experiencia previa dentro del universo de Gran Hermano, confesó que los nervios lo habían acompañado durante toda la gala. Según expresó, vivir el programa nuevamente no genera las mismas sensaciones que la primera vez que se participa. Al escuchar su nombre, Eduardo celebró junto a varios de sus compañeros. Entre los primeros en abrazarlo estuvieron Sol, Emanuel y Cinzia, quienes integran su grupo dentro de la casa. Más tarde también se acercaron Carmiña y Danelik para felicitarlo, en una escena que reflejó el alivio colectivo tras la confirmación de su continuidad en el juego.

La definición de la placa siguió avanzando con uno de los momentos más emotivos de la noche. El siguiente en bajar de la nominación fue Martín, quien había atravesado horas particularmente sensibles dentro de la casa luego de compartir con sus compañeros la dura historia personal que vivió tras el fallecimiento de su hija. Cuando se anunció que seguía en competencia, el participante no pudo contener la emoción y fue ovacionado por el resto de los jugadores. Obtuvo el 10,20% de los votos negativos.

Finalmente, cerca del cierre de la gala, Santiago del Moro anunció el esperado mano a mano final de la noche, que quedó definido entre Tomy y Titi. Luego de que a lo largo del programa varios participantes fueran bajando de la placa al recibir menor cantidad de votos negativos del público, la tensión se concentró en los dos jugadores que permanecían en riesgo. En la casa, los hermanitos siguieron el momento con nerviosismo mientras aguardaban la decisión final. Tras unos segundos de suspenso, el conductor mostró el resultado de la votación y confirmó que Tomy se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada con el 59,2% de los votos negativos, mientras que Titi recibió el 40,8% y logró continuar en competencia. El participante se despidió de sus compañeros entre abrazos, lágrimas y palabras de aliento antes de abandonar la casa más famosa del país, mientras que Titi celebró su continuidad y regresó con el resto del grupo para comenzar una nueva semana dentro del reality.