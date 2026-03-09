“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

El lunes, Jimena Barón decidió homenajear a su hijo mayor, Momo, en el día de su cumpleaños número 12. Desde temprano, compartió fotos inéditas y abrió su corazón con un mensaje público cargado de ternura y sinceridad. Cada frase de la dedicatoria se intercaló con recuerdos, anécdotas y sensaciones que definen la vida en común de madre e hijo.

Jimena comenzó su saludo con una declaración simple y poderosa: “Momo: mi primer amor”. El vínculo entre ambos se forjó desde el primer instante. Para ella, Momo es ese compañero de vida que la acompaña en cada montaña rusa emocional, en tardes de mates y en las risas espontáneas que llenan la casa.

El emotivo mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños (Instagram)

La cantante no dudó en destacar la manera en que su hijo vuelve de alegría cada día. “Mi compañero de la vida multicolor. Mi todo terreno. Mi mejor plan. Mi bebé para siempre”. Entre una frase y otra, Jimena recordó los años de juegos, viajes y confidencias, esos momentos en los que Momo se convierte en el mejor plan sin importar el lugar o la circunstancia.

Jimena Barón agasajó a su hijo Momo por sus 12 años con una especial dedicatoria y una selección de fotos inéditas (Instagram)

La maternidad para Jimena no solo trajo alegría, también le mostró nuevas facetas de sí misma. “Mi guía, en la luz y la oscuridad, mi faro”, escribió, admitiendo que en los días buenos y malos, su hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, es quien le señala el camino. La fuerza y la vulnerabilidad se mezclan en su siguiente confesión: “Mi fuerza, que ya la tenía pero me la hiciste un superpoder. Mi debilidad, que me costaba pero me ablandaste como un bizcochito”. Así, la artista deja ver cómo Momo la transformó, haciéndola más fuerte y más tierna a la vez.

Jimena Barón recordó a su hijo Momo de chiquito en el día de su cumpleaños número 12 (Instagram)

Entre recuerdos, Jimena hizo una pausa para reconocer el giro que dio su vida desde el nacimiento de Momo. “Siendo egoísta, sos lo mejor que me pasó en la vida y la vida tiene otro sentido desde que vos existís conmigo.” La llegada de su hijo le cambió las prioridades, y hoy cada decisión gira en torno a él y a Arturo, el bebé que tuvo recientemente con su actual pareja, Matías Palleiro.

En el mensaje, Jimena retrata a su hijo mayor con palabras que desbordan cariño: “Y vos, sos amor. Sos dulzura. Sos contacto físico y besos (muchos). Sos empatía con todos”. Basta mirar cualquier historia en sus redes para comprobar cómo Momo busca el abrazo de su madre y cómo la familia ensambalda se apoya en gestos simples y cotidianos.

Jimena Barón compartió fotos inéditas de su hijo Momo el día que cumplió 12 años (Instagram)

Momo creció entre aventuras y calma, entre tardes en el mar y momentos de charla. “Sos aventura y adrenalina. Sos calma y disfrute”, escribió Jimena, recordando las vacaciones juntos y la rutina que comparten en los días más tranquilos. La gratitud es otro rasgo que la cantante señala con orgullo: “Sos agradecido, de lo grande y lo chiquito. Sos risas. Sos curiosidad. Sos charlas largas. Sos dramas cortos (por suerte)”. Las largas conversaciones y los pequeños desacuerdos se alternan, pero la armonía siempre regresa.

Jimena Barón mostró parte de la intimidad familiar que vivió con Momo desde que nació (Instagram)

En cada línea, Jimena deja ver la admiración que siente por su hijo. Piensa en él surfeando, sensible y fuerte a la vez, y lo describe tal cual lo ve: “Sos sensible como las olas que te gusta surfear y fuerte como todo ese océano”. El orgullo se multiplica cuando habla del talento y la energía del niño, de esa pasión por la vida que contagia a todos en la familia.

La dedicatoria se cierra con un agradecimiento y un deseo de felicidad. “Momito, hacés de la vida una fiesta. Sos el mejor compañero que me pudo tocar. Gracias hijo por marcar el camino. Que tengas todo lo que mereces.” Para Jimena, acompañar a Momo es el mayor regalo. La cantante reafirma que su presencia como madre es incondicional: “Feliz cumpleaños, te amo. Mamá, que siempre, siempre va a estar y eso es lo mejor que puede pasarme”.

El homenaje de Jimena trasciende el cumpleaños y se convierte en una celebración de la maternidad real, sin filtros ni edulcorantes. Las palabras, entretejidas con recuerdos y emociones, dibujan el retrato de una relación profunda, llena de humor, aprendizajes y alegría compartida.