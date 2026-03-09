Teleshow

“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

La artista eligió palabras profundas y recuerdos entrañables para homenajear a su primogénito al llegar a los 12 años, destacando la transformación y la felicidad que trajo a su vida

Guardar

El lunes, Jimena Barón decidió homenajear a su hijo mayor, Momo, en el día de su cumpleaños número 12. Desde temprano, compartió fotos inéditas y abrió su corazón con un mensaje público cargado de ternura y sinceridad. Cada frase de la dedicatoria se intercaló con recuerdos, anécdotas y sensaciones que definen la vida en común de madre e hijo.

Jimena comenzó su saludo con una declaración simple y poderosa: “Momo: mi primer amor”. El vínculo entre ambos se forjó desde el primer instante. Para ella, Momo es ese compañero de vida que la acompaña en cada montaña rusa emocional, en tardes de mates y en las risas espontáneas que llenan la casa.

El emotivo mensaje de Jimena
El emotivo mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños (Instagram)

La cantante no dudó en destacar la manera en que su hijo vuelve de alegría cada día. “Mi compañero de la vida multicolor. Mi todo terreno. Mi mejor plan. Mi bebé para siempre”. Entre una frase y otra, Jimena recordó los años de juegos, viajes y confidencias, esos momentos en los que Momo se convierte en el mejor plan sin importar el lugar o la circunstancia.

Jimena Barón agasajó a su
Jimena Barón agasajó a su hijo Momo por sus 12 años con una especial dedicatoria y una selección de fotos inéditas (Instagram)

La maternidad para Jimena no solo trajo alegría, también le mostró nuevas facetas de sí misma. “Mi guía, en la luz y la oscuridad, mi faro”, escribió, admitiendo que en los días buenos y malos, su hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, es quien le señala el camino. La fuerza y la vulnerabilidad se mezclan en su siguiente confesión: “Mi fuerza, que ya la tenía pero me la hiciste un superpoder. Mi debilidad, que me costaba pero me ablandaste como un bizcochito”. Así, la artista deja ver cómo Momo la transformó, haciéndola más fuerte y más tierna a la vez.

Jimena Barón recordó a su
Jimena Barón recordó a su hijo Momo de chiquito en el día de su cumpleaños número 12 (Instagram)

Entre recuerdos, Jimena hizo una pausa para reconocer el giro que dio su vida desde el nacimiento de Momo. “Siendo egoísta, sos lo mejor que me pasó en la vida y la vida tiene otro sentido desde que vos existís conmigo.” La llegada de su hijo le cambió las prioridades, y hoy cada decisión gira en torno a él y a Arturo, el bebé que tuvo recientemente con su actual pareja, Matías Palleiro.

En el mensaje, Jimena retrata a su hijo mayor con palabras que desbordan cariño: “Y vos, sos amor. Sos dulzura. Sos contacto físico y besos (muchos). Sos empatía con todos”. Basta mirar cualquier historia en sus redes para comprobar cómo Momo busca el abrazo de su madre y cómo la familia ensambalda se apoya en gestos simples y cotidianos.

Jimena Barón compartió fotos inéditas
Jimena Barón compartió fotos inéditas de su hijo Momo el día que cumplió 12 años (Instagram)

Momo creció entre aventuras y calma, entre tardes en el mar y momentos de charla. “Sos aventura y adrenalina. Sos calma y disfrute”, escribió Jimena, recordando las vacaciones juntos y la rutina que comparten en los días más tranquilos. La gratitud es otro rasgo que la cantante señala con orgullo: “Sos agradecido, de lo grande y lo chiquito. Sos risas. Sos curiosidad. Sos charlas largas. Sos dramas cortos (por suerte)”. Las largas conversaciones y los pequeños desacuerdos se alternan, pero la armonía siempre regresa.

Jimena Barón mostró parte de
Jimena Barón mostró parte de la intimidad familiar que vivió con Momo desde que nació (Instagram)

En cada línea, Jimena deja ver la admiración que siente por su hijo. Piensa en él surfeando, sensible y fuerte a la vez, y lo describe tal cual lo ve: “Sos sensible como las olas que te gusta surfear y fuerte como todo ese océano”. El orgullo se multiplica cuando habla del talento y la energía del niño, de esa pasión por la vida que contagia a todos en la familia.

La dedicatoria se cierra con un agradecimiento y un deseo de felicidad. “Momito, hacés de la vida una fiesta. Sos el mejor compañero que me pudo tocar. Gracias hijo por marcar el camino. Que tengas todo lo que mereces.” Para Jimena, acompañar a Momo es el mayor regalo. La cantante reafirma que su presencia como madre es incondicional: “Feliz cumpleaños, te amo. Mamá, que siempre, siempre va a estar y eso es lo mejor que puede pasarme”.

El homenaje de Jimena trasciende el cumpleaños y se convierte en una celebración de la maternidad real, sin filtros ni edulcorantes. Las palabras, entretejidas con recuerdos y emociones, dibujan el retrato de una relación profunda, llena de humor, aprendizajes y alegría compartida.

Temas Relacionados

Jimena BarónMomoCumpleaños 12

Últimas Noticias

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

La participante del reality, identificada por su sensibilidad en situaciones grupales, enfrentó un momento de profunda angustia

El llanto de Cinzia Francischiello:

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

El futbolista agasajó a la actriz con una celebración especial sobre el mar Bósforo, en Turquía. En sus redes, compartió las imágenes aun desconocidas de la íntima fiesta

Las fotos inéditas del cumpleaños

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

En su paso por Almorzando con Juana, la actriz recordó cómo vivió la llegada anticipada del pequeño Bento, fruto de la relación de su hijo Nicolás y su nieta Bárbara

Iliana Calabró abrió su corazón

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

Una apuesta audiovisual argentina lidera el streaming regional con una mirada renovada sobre una de las mayores tragedias del país

El documental Traslados rompe récords

Jenny Mavinga, angustiada tras un accidente en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

La participante congoleña, enfrentó momentos difíciles tras un percance que conmocionó a todo el grupo

Jenny Mavinga, angustiada tras un
DEPORTES
Furor por Franco Colapinto en

Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Sufrió malformaciones por una explosión nuclear, pero un gesto cambió su vida y se transformó en la figura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

TELESHOW
Cuánto costó la exclusiva fiesta

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

INFOBAE AMÉRICA

Panamá cerró 2025 con más

Panamá cerró 2025 con más de 271 mil funcionarios y una planilla que supera $5,200 millones

Volodimir Zelensky reveló que 11 países solicitaron ayuda a Ucrania para repeler los drones de Irán

Marco Rubio acusó a Irán de tomar al mundo “como rehén” con sus ataques contra el petróleo y los países vecinos

Una de cada seis personas operadas por cáncer colorrectal en Argentina tiene menos de 50 años

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad tras nueva orden de prisión preventiva