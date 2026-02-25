Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

La mudanza y las remodelaciones en la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en una auténtica saga cotidiana para sus seguidores, que no se pierden ni un solo capítulo de las discusiones, bromas y estrategias de la pareja a la hora de transformar su hogar. Desde el primer día, la pareja decidió documentar cada paso del proceso de adaptación y reforma, exponiendo en redes sociales tanto los desacuerdos como los momentos de complicidad y humor que surgen en el día a día.
El “lavadero gate” fue el primer gran tema de debate. Mientras Matías sostenía con convicción: “Pero esto se queda, o sea, esta bacha se queda, no vuela”, Jimena respondía con ironía: “Bueno, el inodoro entonces”. La discusión escaló cuando Matías insistió en que el lavarropas no iba a entrar sin tirar paredes: “Tiene que volar, si no, no te da”, mientras Jimena, entre risas, retrucaba: “¿Pero podemos usar de volar esa pared también? No puedes tirar toda la pared abajo, Cuqui, eso es ridículo”. Las bromas sobre la logística doméstica siguieron: “¿Qué un yate o un lavarropa querés poner?”, cuestionó Jimena.
Pero las discusiones no se limitaron al lavadero. Al analizar la mesa del comedor, Jimena planteó: “A mí me parece chica la mesa. Más si vos querés, no sé, hacer convenciones en casa de repente”. Matías, buscando ser práctico, defendía su postura: “Dos veinte tiene que medir”, mientras que Jimena insistía con el tamaño: “Para mí debería ser más grande la mesa”.
En el capítulo baños, Jimena dejó en claro su deseo de renovar todo: “Mampara, mampara doble puerta. Esto está muy viejín. El piso, cambiar, este verde se retira”. La decoradora sumó su visión y, entre sugerencias y risas, Jimena concluyó: “Hay que hacerlo de nuevo, apóyenme porfi”.
El jardín y el paisajismo también fueron motivo de debate y proyecciones: “Aparte, es el jardín de entrada, gordi, vos no vas a venir acá a tomar sol”, señaló la cantante de “La Cobra”, mientras Matías ya se veía recibiendo amigos y fumando habanos en el sector: “Acá voy a fumar un habano”, anunció él. Jimena, sin perder el humor, remató: “Acá vas a fumar un habano. Arriba, en todas partes. Okey”.
El orden, el almacenamiento y las ideas de Matías para optimizar el espacio también generaron intercambio de posturas. “Quiere gastar sesenta mil dólares”, ironizó Jimena, mientras Matías defendía la practicidad de sus propuestas: “Es muy práctico para meter bicicletas, todo. Esto se abre hasta acá”. Jimena, sin perder la ironía, retrucó: “¿Por qué no compras un gimnasio?” y Matías, entre risas, reconoció: “Estamos en eso”.
En medio de la recorrida, Jimena recordó cómo Matías, al principio, había dicho que no estaba listo para convivir y que ella compró la casa sola, pero luego las ideas de reformas y organización se multiplicaron: “Dijiste: ‘Yo no estoy para convivir, y yo compré solita’. Después abriste Pinterest y dijiste: ‘Me dejo. Tengo un gusto terrible’”.
Ya en una reflexión más seria, Jimena resumió el mayor desafío de la convivencia y las reformas: “No pienso que sus ideas sean malas. Solo que no hay un presupuesto infinito y tampoco queremos mudarnos en dos años. Hay un balance necesidades/prioridades/presupuesto que es fundamental”.
Las remodelaciones de la casa de Jimena y Matías se transformaron en una suerte de comedia doméstica donde, a través del humor y la honestidad, la pareja expone los desafíos, diferencias y pequeñas batallas cotidianas de la convivencia. Entre paredes que vuelan, jardines que se intervienen y baños por rehacer, muestran que la vida en familia se construye día a día, con diálogo, risas y la capacidad de negociar cada paso del camino.