Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

La pareja comenzó con las remodelaciones de su nuevo hogar y compartieron los divertidos ideas y vueltas (Video: Instagram)

La mudanza y las remodelaciones en la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en una auténtica saga cotidiana para sus seguidores, que no se pierden ni un solo capítulo de las discusiones, bromas y estrategias de la pareja a la hora de transformar su hogar. Desde el primer día, la pareja decidió documentar cada paso del proceso de adaptación y reforma, exponiendo en redes sociales tanto los desacuerdos como los momentos de complicidad y humor que surgen en el día a día.

El “lavadero gate” fue el primer gran tema de debate. Mientras Matías sostenía con convicción: “Pero esto se queda, o sea, esta bacha se queda, no vuela”, Jimena respondía con ironía: “Bueno, el inodoro entonces”. La discusión escaló cuando Matías insistió en que el lavarropas no iba a entrar sin tirar paredes: “Tiene que volar, si no, no te da”, mientras Jimena, entre risas, retrucaba: “¿Pero podemos usar de volar esa pared también? No puedes tirar toda la pared abajo, Cuqui, eso es ridículo”. Las bromas sobre la logística doméstica siguieron: “¿Qué un yate o un lavarropa querés poner?”, cuestionó Jimena.

Pero las discusiones no se limitaron al lavadero. Al analizar la mesa del comedor, Jimena planteó: “A mí me parece chica la mesa. Más si vos querés, no sé, hacer convenciones en casa de repente”. Matías, buscando ser práctico, defendía su postura: “Dos veinte tiene que medir”, mientras que Jimena insistía con el tamaño: “Para mí debería ser más grande la mesa”.

En el capítulo baños, Jimena dejó en claro su deseo de renovar todo: “Mampara, mampara doble puerta. Esto está muy viejín. El piso, cambiar, este verde se retira”. La decoradora sumó su visión y, entre sugerencias y risas, Jimena concluyó: “Hay que hacerlo de nuevo, apóyenme porfi”.

Matías y Jimena dieron la noticia en sus redes con una foto en la puerta de entrada de su nuevo hogar

El jardín y el paisajismo también fueron motivo de debate y proyecciones: “Aparte, es el jardín de entrada, gordi, vos no vas a venir acá a tomar sol”, señaló la cantante de “La Cobra”, mientras Matías ya se veía recibiendo amigos y fumando habanos en el sector: “Acá voy a fumar un habano”, anunció él. Jimena, sin perder el humor, remató: “Acá vas a fumar un habano. Arriba, en todas partes. Okey”.

El orden, el almacenamiento y las ideas de Matías para optimizar el espacio también generaron intercambio de posturas. “Quiere gastar sesenta mil dólares”, ironizó Jimena, mientras Matías defendía la practicidad de sus propuestas: “Es muy práctico para meter bicicletas, todo. Esto se abre hasta acá”. Jimena, sin perder la ironía, retrucó: “¿Por qué no compras un gimnasio?” y Matías, entre risas, reconoció: “Estamos en eso”.

En medio de la recorrida, Jimena recordó cómo Matías, al principio, había dicho que no estaba listo para convivir y que ella compró la casa sola, pero luego las ideas de reformas y organización se multiplicaron: “Dijiste: ‘Yo no estoy para convivir, y yo compré solita’. Después abriste Pinterest y dijiste: ‘Me dejo. Tengo un gusto terrible’”.

Con humor, la cantante explicó la raíz de las discusiones con su pareja durante la remodelación de la casa (Instagram)

Ya en una reflexión más seria, Jimena resumió el mayor desafío de la convivencia y las reformas: “No pienso que sus ideas sean malas. Solo que no hay un presupuesto infinito y tampoco queremos mudarnos en dos años. Hay un balance necesidades/prioridades/presupuesto que es fundamental”.

Las remodelaciones de la casa de Jimena y Matías se transformaron en una suerte de comedia doméstica donde, a través del humor y la honestidad, la pareja expone los desafíos, diferencias y pequeñas batallas cotidianas de la convivencia. Entre paredes que vuelan, jardines que se intervienen y baños por rehacer, muestran que la vida en familia se construye día a día, con diálogo, risas y la capacidad de negociar cada paso del camino.