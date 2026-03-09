Teleshow

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

En el cumpleaños número 85 del cantante, sus hijas compartieron un mensaje cargado de cariño en redes sociales, dejando ver la complicidad y el afecto que reina entre la familia

Guardar
Palito Ortega, ícono de la
Palito Ortega, ícono de la música argentina, recibió homenajes públicos y tributos por su extensa trayectoria artística

Ramón “Palito” Ortega celebró el pasado 8 de marzo sus 85 años rodeado del cariño de su familia y del reconocimiento público a una trayectoria que lo convirtió en una figura central de la cultura popular argentina. Pero, entre homenajes institucionales, recuerdos de su carrera y mensajes de admiración, hubo un gesto íntimo que captó la atención en las redes sociales: el saludo que le dedicaron dos de sus hijas, Julieta y Rosario Ortega, con una postal familiar cargada de afecto y simpleza.

La imagen fue compartida por Julieta Ortega en sus historias de Instagram. En la foto se lo ve a Palito sentado junto a sus dos hijas, en el interior de una casa, en una escena descontracturada y cálida. Él aparece con un buzo verde, sonriente, mientras Julieta y Rosario se acercan a cámara con complicidad y ternura. Sobre la imagen, Julieta escribió una frase breve pero significativa: “Feliz cumple, papá”. Poco después, Rosario reposteó la misma publicación y sumó emojis de torta y corazón blanco, reforzando el clima familiar de la dedicatoria.

Julieta y Rosario Ortega compartieron
Julieta y Rosario Ortega compartieron un emotivo saludo en redes sociales por el cumpleaños número 85 de Palito Ortega

El gesto no pasó inadvertido por tratarse de uno de los cumpleaños más simbólicos del artista tucumano, que este año alcanzó los 85 con el peso de una historia única dentro del espectáculo argentino. Cantautor, actor, productor discográfico, director de cine y también exgobernador de Tucumán, Palito supo construir una carrera inmensa desde los márgenes más duros. Nacido el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán, comenzó a trabajar cuando era apenas un niño para ayudar a su familia. Lustró zapatos, vendió café y, ya en Buenos Aires, fue acercándose como pudo al mundo que soñaba habitar: el de la música.

Ese recorrido, que parecía improbable, terminó convirtiéndolo en uno de los nombres más populares y queridos del país. Su ingreso al Club del Clan lo proyectó como ídolo masivo y, con el paso de los años, consolidó un repertorio que atraviesa generaciones: “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “Bienvenido amor”, “Corazón contento” y “La sonrisa de mamá” son apenas algunos de los títulos que construyeron su leyenda. También tuvo una intensa carrera cinematográfica, con decenas de películas filmadas entre Argentina, España y México, y una proyección internacional que lo llevó a Europa y a toda Latinoamérica.

La Secretaria de Cultura distinguió
La Secretaria de Cultura distinguió a Palito Ortega como Personalidad Emérita de la Cultura por su contribución artística

En septiembre del año pasado, incluso, la Secretaría de Cultura lo homenajeó con un concierto tributo a su obra y lo distinguió como Personalidad Emérita de la Cultura, en reconocimiento a su aporte artístico. Sin embargo, más allá de los premios y los escenarios, uno de los aspectos más celebrados de su vida pública siempre fue la familia que construyó junto a Evangelina Salazar, su compañera de toda la vida. Padres de seis hijos (Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario), los Ortega formaron a lo largo de los años uno de los clanes más singulares del ambiente artístico argentino. Cada uno tomó su propio camino, con perfiles bien distintos, pero todos quedaron atravesados de alguna manera por la sensibilidad, la exposición y el legado cultural de sus padres.

En ese mapa familiar, Julieta y Rosario fueron las que esta vez eligieron expresarse públicamente. Julieta, nacida en 1972, construyó una sólida carrera como actriz en cine, teatro y televisión. Dueña de una personalidad filosa, sensible y singular, se ganó un lugar propio mucho más allá de su apellido. Rosario, la menor del clan, nacida en 1985, encontró en la música un territorio personal, con una búsqueda más alternativa y delicada, aunque sin dejar de reconocer la influencia paterna. El detalle del saludo también llamó la atención porque, al menos de manera pública, ninguno de los otros hijos del cantante se sumó con mensajes visibles en redes sociales. Eso no implica, claro, ausencia de contacto o de celebración puertas adentro, pero sí hizo que la dedicatoria de Julieta y Rosario tomara una relevancia especial entre los seguidores del clan Ortega, siempre atentos a los movimientos familiares.

Temas Relacionados

Palito OrtegaJulieta OrtegaRosario Ortega

Últimas Noticias

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

El reality propuso que los jugadores asumieran papeles emblemáticos de un film clásico, lo que derivó en una votación del público que definió el presupuesto destinado a alimentos

Los participantes de Gran Hermano

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

El cantante de Turf, fuente inagotable de anécdotas, cuenta sus trucos para sentirse joven, cuando era, según sus palabras, “hermoso”

Con humor, Joaquín Levinton confesó

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

Los participantes sorprenderán al público con su versión en vivo de la icónica comedia argentina, donde el humor y el drama familiar determinarán el presupuesto semanal de alimentos dentro de la casa

Qué rol tendrá cada participante

Daniela Christiansson dio tres consejos para volver a estar en forma luego del parto: “Bien y feliz”

La modelo, que hace dos meses tuvo a su hijo Lando junto a Maxi López, respondió en su canal de Instagram las consultas de sus seguidoras sobre el posparto, aunque admitió que aún le falta para llegar a su meta

Daniela Christiansson dio tres consejos

Sofía Gonet se arrancó las extensiones del pelo con ayuda de Cami Mayan: el video del resultado

La divertida dupla pasó de la desesperación al alivio cuando La Reini se animó a quitarse las extensiones de cabello, en plena vacaciones, con la ayuda cómplice y consejos inesperados de su amiga

Sofía Gonet se arrancó las
DEPORTES
La gambeta de la joya

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

Daniela Christiansson dio tres consejos para volver a estar en forma luego del parto: “Bien y feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas de Asia se

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Lula da Silva anunció que impulsará la prohibición de casinos digitales en Brasil para frenar la adicción a las apuestas

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

El Escudo de las Américas es una coalición para la prosperidad a partir de la lucha contra el crimen que suplantó a la política

Importante convocatoria del Centro Adam Smith con Rodrigo Paz como invitado excluyente