El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Palito Ortega, ícono de la música argentina, recibió homenajes públicos y tributos por su extensa trayectoria artística

Ramón “Palito” Ortega celebró el pasado 8 de marzo sus 85 años rodeado del cariño de su familia y del reconocimiento público a una trayectoria que lo convirtió en una figura central de la cultura popular argentina. Pero, entre homenajes institucionales, recuerdos de su carrera y mensajes de admiración, hubo un gesto íntimo que captó la atención en las redes sociales: el saludo que le dedicaron dos de sus hijas, Julieta y Rosario Ortega, con una postal familiar cargada de afecto y simpleza.

La imagen fue compartida por Julieta Ortega en sus historias de Instagram. En la foto se lo ve a Palito sentado junto a sus dos hijas, en el interior de una casa, en una escena descontracturada y cálida. Él aparece con un buzo verde, sonriente, mientras Julieta y Rosario se acercan a cámara con complicidad y ternura. Sobre la imagen, Julieta escribió una frase breve pero significativa: “Feliz cumple, papá”. Poco después, Rosario reposteó la misma publicación y sumó emojis de torta y corazón blanco, reforzando el clima familiar de la dedicatoria.

Julieta y Rosario Ortega compartieron un emotivo saludo en redes sociales por el cumpleaños número 85 de Palito Ortega

El gesto no pasó inadvertido por tratarse de uno de los cumpleaños más simbólicos del artista tucumano, que este año alcanzó los 85 con el peso de una historia única dentro del espectáculo argentino. Cantautor, actor, productor discográfico, director de cine y también exgobernador de Tucumán, Palito supo construir una carrera inmensa desde los márgenes más duros. Nacido el 8 de marzo de 1941 en Lules, Tucumán, comenzó a trabajar cuando era apenas un niño para ayudar a su familia. Lustró zapatos, vendió café y, ya en Buenos Aires, fue acercándose como pudo al mundo que soñaba habitar: el de la música.

Ese recorrido, que parecía improbable, terminó convirtiéndolo en uno de los nombres más populares y queridos del país. Su ingreso al Club del Clan lo proyectó como ídolo masivo y, con el paso de los años, consolidó un repertorio que atraviesa generaciones: “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “Bienvenido amor”, “Corazón contento” y “La sonrisa de mamá” son apenas algunos de los títulos que construyeron su leyenda. También tuvo una intensa carrera cinematográfica, con decenas de películas filmadas entre Argentina, España y México, y una proyección internacional que lo llevó a Europa y a toda Latinoamérica.

La Secretaria de Cultura distinguió a Palito Ortega como Personalidad Emérita de la Cultura por su contribución artística

En septiembre del año pasado, incluso, la Secretaría de Cultura lo homenajeó con un concierto tributo a su obra y lo distinguió como Personalidad Emérita de la Cultura, en reconocimiento a su aporte artístico. Sin embargo, más allá de los premios y los escenarios, uno de los aspectos más celebrados de su vida pública siempre fue la familia que construyó junto a Evangelina Salazar, su compañera de toda la vida. Padres de seis hijos (Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario), los Ortega formaron a lo largo de los años uno de los clanes más singulares del ambiente artístico argentino. Cada uno tomó su propio camino, con perfiles bien distintos, pero todos quedaron atravesados de alguna manera por la sensibilidad, la exposición y el legado cultural de sus padres.

En ese mapa familiar, Julieta y Rosario fueron las que esta vez eligieron expresarse públicamente. Julieta, nacida en 1972, construyó una sólida carrera como actriz en cine, teatro y televisión. Dueña de una personalidad filosa, sensible y singular, se ganó un lugar propio mucho más allá de su apellido. Rosario, la menor del clan, nacida en 1985, encontró en la música un territorio personal, con una búsqueda más alternativa y delicada, aunque sin dejar de reconocer la influencia paterna. El detalle del saludo también llamó la atención porque, al menos de manera pública, ninguno de los otros hijos del cantante se sumó con mensajes visibles en redes sociales. Eso no implica, claro, ausencia de contacto o de celebración puertas adentro, pero sí hizo que la dedicatoria de Julieta y Rosario tomara una relevancia especial entre los seguidores del clan Ortega, siempre atentos a los movimientos familiares.