Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

La suspensión del show de Ulises Bueno en Bell Ville por un problema de salud generó preocupación eincertidumbre entre sus seguidores. Pero sorpresivamente, en menos de 24 horas, la productora Almenara Network anunció que el artista se recuperó favorablemente y confirmó la realización del concierto programado para el sábado 7 de marzo en Río Cuarto.

Ulises Bueno debió cancelar su presentación en Bell Ville debido a un inconveniente médico, según comunicó la productora. Horas después, se informó oficialmente su mejoría y la decisión de mantener el siguiente espectáculo en su agenda.

La productora detalló que el viernes 6 de marzo el cantante “atravesaba un problema de salud” y decidió reprogramar su concierto. Se enfatizó la prioridad de su recuperación y el agradecimiento por la comprensión del público. En un segundo comunicado en el día de hoy, Almenara Network señaló: “Tras la favorable evolución y luego del descanso recomendado, informamos que Ulises se encuentra en condiciones de retomar sus actividades con normalidad. Por este motivo, el show programado para hoy en Río Cuarto se realizará con total normalidad”.

Los dos comunicados de Almenara Network, con menos de 24 horas de diferencia

Las expresiones de apoyo y la preocupación de los seguidores se reflejaron en redes sociales y consultas a los organizadores, demostrando el impacto que genera cada presentación del cuartetero cordobés. Este hecho ocurre poco más de un año después de que el artista decidiera alejarse de las actuaciones en vivo.

Antecedentes del músico

En abril de 2023, hace menos de tres años, el sorpresivo anuncio de retiro de Ulises Bueno conmocionó al ambiente, decisión que el propio artista y la productora comunicaron oficialmente para priorizar su salud. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de trabajar, de pasarla mal, de sacrificarse”, expresó Bueno.

El cantante admitió que el desgaste emocional y la presión permanente lo alejaron del disfrute de su profesión. “Me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, declaró. Además, mencionó el peso de la exposición mediática y la dinámica del ambiente artístico: “Muchos amigos del campeón me dieron la espalda; después te buscan porque generás dinero o audiencia, pero yo no comparto ese enfoque”.

Bueno reflexionó sobre la industria: “Somos una herramienta para convocar multitudes, y después te descartan”. Subrayó que, por encima de la popularidad, su prioridad pasó a ser su bienestar personal y familiar.

Si bien el alejamiento parecía definitivo, en diciembre de 2023 se registró la confirmación del regreso oficial de Ulises Bueno.

Ulises Bueno y su madre, Beatriz Olave

Durante esos meses, los problemas de salud siguieron siendo una variable en la organización de las giras. El cantante sufrió un cuadro de bronconeumopatía con fiebre, baja oxigenación y necesidad de oxígeno domiciliario y tratamiento prolongado. Este historial mantuvo la incertidumbre sobre su estabilidad en el retorno a los escenarios.

En cada diálogo con la prensa, Bueno destacó el apoyo de sus seguidores. “Le brindo la vida al público”, remarcó, enfatizando la importancia de su vínculo con los seguidores en cada pausa y regreso.

Desde unos años antes, el cuartetero abrió su corazón para revelar cada tropiezo en su vida y su carrera. En 2019, en el programa Podemos Hablar que conducía Andy Kustnezoff, confesó que seis meses atrás de esa aparición había pedido ayuda porque “no llegaba a soportar estar tanto tiempo drogado”.

“Trabajaba de lunes a viernes y la adicción fue cada vez más grande. Me costó tomar la decisión pero dije que tenía que hacer algo por mí, sentía que me estaba muriendo, me pasaban cosas feas”.

Allí contó que desde ese lapso ya no consumía y se sentía mucho mejor. Su cambio además de repercutir en su salud, lo ayudó a mejorar la relación con su hija Alma, por entonces de diez años.

El click para animarse a pedir ayuda, dijo, fue una noche en su casa mientras miraba un documental de Nicky Jam: “La historia de él me conmueve porque sale (de las drogas) siendo un artista consagrado”. Luego se refirió a los preconceptos que hay en su provincia con los músicos del género: “Hay un prejuicio, yo quería dejar de cantar para desintoxicarme, viajar y estar con mi familia, pero como son, te dicen ‘viene otro si dejas un mes y te suplantan’”.

Fue en ese momento cuando Ulises llamó a su mamá Beatriz Olave y a su hemano Flavio: “Les dije que necesitaba rehabilitarme. Sabía que me esperaba el peor final o la salvación, tenía dos opciones”.