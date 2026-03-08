Teleshow

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

El cuartetero, con un comunicado, confirmó su presencia en Río Cuarto tras cancelar su actuación en Bell Ville el último viernes

Guardar

La suspensión del show de Ulises Bueno en Bell Ville por un problema de salud generó preocupación eincertidumbre entre sus seguidores. Pero sorpresivamente, en menos de 24 horas, la productora Almenara Network anunció que el artista se recuperó favorablemente y confirmó la realización del concierto programado para el sábado 7 de marzo en Río Cuarto.

Ulises Bueno debió cancelar su presentación en Bell Ville debido a un inconveniente médico, según comunicó la productora. Horas después, se informó oficialmente su mejoría y la decisión de mantener el siguiente espectáculo en su agenda.

La productora detalló que el viernes 6 de marzo el cantante “atravesaba un problema de salud” y decidió reprogramar su concierto. Se enfatizó la prioridad de su recuperación y el agradecimiento por la comprensión del público. En un segundo comunicado en el día de hoy, Almenara Network señaló: “Tras la favorable evolución y luego del descanso recomendado, informamos que Ulises se encuentra en condiciones de retomar sus actividades con normalidad. Por este motivo, el show programado para hoy en Río Cuarto se realizará con total normalidad”.

Los dos comunicados de Almenara
Los dos comunicados de Almenara Network, con menos de 24 horas de diferencia

Las expresiones de apoyo y la preocupación de los seguidores se reflejaron en redes sociales y consultas a los organizadores, demostrando el impacto que genera cada presentación del cuartetero cordobés. Este hecho ocurre poco más de un año después de que el artista decidiera alejarse de las actuaciones en vivo.

Antecedentes del músico

En abril de 2023, hace menos de tres años, el sorpresivo anuncio de retiro de Ulises Bueno conmocionó al ambiente, decisión que el propio artista y la productora comunicaron oficialmente para priorizar su salud. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de trabajar, de pasarla mal, de sacrificarse”, expresó Bueno.

El cantante admitió que el desgaste emocional y la presión permanente lo alejaron del disfrute de su profesión. “Me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, declaró. Además, mencionó el peso de la exposición mediática y la dinámica del ambiente artístico: “Muchos amigos del campeón me dieron la espalda; después te buscan porque generás dinero o audiencia, pero yo no comparto ese enfoque”.

Bueno reflexionó sobre la industria: “Somos una herramienta para convocar multitudes, y después te descartan”. Subrayó que, por encima de la popularidad, su prioridad pasó a ser su bienestar personal y familiar.

Si bien el alejamiento parecía definitivo, en diciembre de 2023 se registró la confirmación del regreso oficial de Ulises Bueno.

Ulises Bueno y su madre,
Ulises Bueno y su madre, Beatriz Olave

Durante esos meses, los problemas de salud siguieron siendo una variable en la organización de las giras. El cantante sufrió un cuadro de bronconeumopatía con fiebre, baja oxigenación y necesidad de oxígeno domiciliario y tratamiento prolongado. Este historial mantuvo la incertidumbre sobre su estabilidad en el retorno a los escenarios.

En cada diálogo con la prensa, Bueno destacó el apoyo de sus seguidores. “Le brindo la vida al público”, remarcó, enfatizando la importancia de su vínculo con los seguidores en cada pausa y regreso.

Desde unos años antes, el cuartetero abrió su corazón para revelar cada tropiezo en su vida y su carrera. En 2019, en el programa Podemos Hablar que conducía Andy Kustnezoff, confesó que seis meses atrás de esa aparición había pedido ayuda porque “no llegaba a soportar estar tanto tiempo drogado”.

Trabajaba de lunes a viernes y la adicción fue cada vez más grande. Me costó tomar la decisión pero dije que tenía que hacer algo por mí, sentía que me estaba muriendo, me pasaban cosas feas”.

Allí contó que desde ese lapso ya no consumía y se sentía mucho mejor. Su cambio además de repercutir en su salud, lo ayudó a mejorar la relación con su hija Alma, por entonces de diez años.

El click para animarse a pedir ayuda, dijo, fue una noche en su casa mientras miraba un documental de Nicky Jam: “La historia de él me conmueve porque sale (de las drogas) siendo un artista consagrado”. Luego se refirió a los preconceptos que hay en su provincia con los músicos del género: “Hay un prejuicio, yo quería dejar de cantar para desintoxicarme, viajar y estar con mi familia, pero como son, te dicen ‘viene otro si dejas un mes y te suplantan’”.

Fue en ese momento cuando Ulises llamó a su mamá Beatriz Olave y a su hemano Flavio: “Les dije que necesitaba rehabilitarme. Sabía que me esperaba el peor final o la salvación, tenía dos opciones”.

Temas Relacionados

Ulises BuenoRío CuartoAlmenara NetworkCuartetoBell Ville

Últimas Noticias

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

La diva hizo un rotundo cambio y se mostró distinta en la mesaza de este sábado

Mirtha Legrand sorprendió con su

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebran su amor en una boda llena de famosos: la llegada de Mauricio Macri

La novia sorprendió a sus invitados con un diseño blanco de escote corazón y falda amplia, en una jornada donde la moda, la alegría y el afecto familiar se robaron todas las miradas

Emily Lucius y Rodrigo Valladares

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

En un extenso posteo y en diálogo con Teleshow, contó cómo fue el episodio, la fortuna de no haber golpeado con una piedra al desbarrancarse de espaldas en el parque nacional chileno y la odisea del regreso a su casa en Buenos Aires

La periodista Valeria Schapira se

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

La escapada de las influencers incluyó experiencias gastronómicas, paseos de compras y una sorpresa nocturna que cautivó a seguidores en redes sociales

Las vacaciones de Sofía Gonet

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

La panelista de Gran Hermano Generación Dorada compartió imágenes de su rutina de trabajo junto a su esposo, sin embargo, un percance en un ejercicio provocó las risas de ambos

El divertido blooper de Sol
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: Nico Varrone terminó 17° en la F2

El argentino Mattia Colnaghi sumó su primer punto en la Fórmula 3 en Australia: el giro inesperado que lo favoreció

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

TELESHOW
Mirtha Legrand sorprendió con su

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebran su amor en una boda llena de famosos: la llegada de Mauricio Macri

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador mantiene monitoreo del

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria