La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

Mientras continúa el revuelo por los dichos de Paula Chaves en su contra, Zaira Nara mostró cómo disfruta de su tiempo en París (Instagram)

El vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara atraviesa uno de sus momentos más fríos y volvió a transformarse en tema de conversación entre los seguidores del mundo del espectáculo. Todo se reactivó luego de que Paula optó por hacer un fuerte descargo en redes sociales para dejar en claro su postura con respecto a su exnovio Facundo Pieres, expareja de Zaira. El motivo, una vez más, fue una referencia de la hermana de Wanda sobre el supuesto romance entre Pieres y Chechu Bonelli, lo que sirvió como detonante para revivir viejas tensiones. Cabe recordar que Paula fue pareja del polista hace años, y luego Zaira comenzó una relación con él. El vínculo entre ambas se enfrió al punto de no volver a hablarse. Poco tiempo después, Zaira se separó de Pieres y quien habría entablado una relación con él fue Chechu Bonelli. A raíz de esto, Zaira hizo una broma al aire sobre el tema durante una entrevista y Paula estalló de furia.

Mientras en la Argentina el tema era tendencia y todos hablaban de las fuertes palabras de Chaves donde, incluso, llegó a mostrar capturas de chats con su vieja amiga, Zaira decidió cambiar de aire y trasladó su agenda a París, donde se refugió en compromisos profesionales y en el glamour de la capital de la moda. Junto a Juan Minujín, la modelo fue convocada por una reconocida marca francesa y desplegó su estilo con una serie de looks urbanos y sofisticados que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

La modelo apostó por transparencias y texturas en un look ideal para el café más chic de la ciudad

El primer look que eligió Zaira para su paso por Le Café Lacoste fue un vestido largo de punto en tonos verdes, con rayas y sutiles transparencias que acompañaban cada movimiento. Fiel a su estilo, combinó la prenda con botas de gamuza marrón oscuro y una cartera compacta en verde, logrando un conjunto armonioso y elegante. El cabello suelto y lacio, junto con un collar dorado y anillos discretos, completaron el estilismo, ideal para una jornada de moda y café en las calles parisinas.

Pero Zaira no se detuvo ahí. En otra de sus apariciones, sorprendió con un conjunto monocolor gris que marcó tendencia: pantalón ancho, camisa a tono y un abrigo tejido oversized. Para darle un giro moderno y cómodo, sumó zapatillas deportivas en tonos verde y violeta, y un pañuelo de seda estampado, también en verde y azul, que llevó atado sobre una gorra oscura. Los lentes de sol rectangulares y un collar de cuentas turquesa le pusieron el toque final a un look urbano, pensado para recorrer París desde un balcón con vistas privilegiadas.

La agenda de la modelo incluyó además un look fresco y juvenil en el corazón de la ciudad: un sweater oversize verde claro con detalles geométricos en blanco, mini falda plisada en verde intenso, botas altas de gamuza marrón y una cartera metálica plateada de formato rígido. Con el cabello suelto y actitud relajada, Zaira volvió a confirmar que es dueña de un estilo auténtico y versátil, capaz de adaptarse a cualquier escenario. Zaira se enfocó en su carrera, en disfrutar de la ciudad francesa y de hacer oídos sordos a cualquier comentario sobre su persona.

Zaira apostó por un conjunto gris y sumó un pañuelo estampado, logrando un look urbano de inspiración francesa

Mientras tanto, en Buenos Aires, las reacciones ante el descargo de Paula no se hicieron esperar. Según contó Pochi, la influencer cuyo verdadero nombre es Marcia Frisciotti, la conductora de Tapados de laburo (Olga) dejó de seguir a las hermanas Nara en redes, un gesto que no pasó inadvertido y que fue interpretado como una señal de quiebre definitivo. Como prueba, compartió la captura de pantalla que confirmaba la drástica decisión. Así, quedó en claro que ya no hay nada que una a Chaves con Zaira, más allá de que la modelo es la madrina de Filipa, la hija menor de la conductora.

Con botas de gamuza marrón y cartera compacta, Zaira combinó comodidad y elegancia

Qué dijo Paula Chaves de Zaira Nara

El jueves pasado, Chaves eligió la red social X para ponerle fin, de una vez por todas, a los rumores. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, publicó, refiriéndose a los reiterados intentos de vincularla con el entorno de Pieres y las historias del pasado. La conductora compartió incluso una conversación privada con la modelo: “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”.

Cansada de ser noticia por los mismos motivos, Paula fue enfática: “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta, estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”. Y agregó, visiblemente molesta: “No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”.

Según Pochi, la conductora dejó de seguir a las hermanas Nara (Instagram)

Mientras tanto, Zaira optó por el silencio y se mantuvo enfocada en su trabajo en París, sin hacer referencia pública a la polémica. Así, las dos protagonistas de esta historia siguen caminos cada vez más lejanos, y el quiebre parece no tener vuelta atrás.